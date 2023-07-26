Yeni Hyundai KONA ön inceleme! Fiyatı ve özellikleri - Dopdolu B SUV

Yeni Hyundai KONA'nın Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen lansmanına katıldık. Yeni nesil B SUV modeli kısa da olsa deneyimleme şansı yakaladık. İşte Hyundai KONA Türkiye fiyatı ve özellikleri:

Yeni Hyundai KONA'nın Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen lansmanına katıldık. Yeni nesil B SUV modeli kısa da olsa deneyimleme şansı yakaladık. Boyutları ve sunduğu standart teknolojileriyle üst segmente göz kırpan yeni KONA, tam anlamıyla dopdolu bir B SUV olmuş.

Yeni Hyundai KONA, Türkiye'de 1.0 turbo benzinli Elite, 1.6 turbo benzinli N Line ve 1.6 Hibrit versiyonlarla tercih edilebiliyor. Biz lansmanda 1.6 turbo benzinli N Line versiyonunu kullandık. 198 hp güç ve 265 Nm tork sunan modelle ilgili ilk izlenimlerimizi siz değerli izleyicilerimize aktarmaya çalıştık.

00:00 - Giriş

00:25 - Dış tasarım

04:30 - Bagaj

07:30 - İç mekan (Arka bölüm)

10:35 - İç mekan (Ön bölüm)

17:12 - Motor seçenekleri

18:20 - Yakıt tüketimi

18:56 - Sürüş izlenimleri

22:13 - Elektrikli KONA ne zaman gelecek?

23:00 - Gelişmiş sürüş asistan teknolojileri

25:45 - Fiyatlar

26:26 - Kapanış

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.