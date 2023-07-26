Yeni Hyundai KONA ön inceleme! Fiyatı ve özellikleri - Dopdolu B SUV

Yeni Hyundai KONA'nın Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen lansmanına katıldık. Yeni nesil B SUV modeli kısa da olsa deneyimleme şansı yakaladık. Boyutları ve sunduğu standart teknolojileriyle üst segmente göz kırpan yeni KONA, tam anlamıyla dopdolu bir B SUV olmuş.
Yeni Hyundai KONA, Türkiye'de 1.0 turbo benzinli Elite, 1.6 turbo benzinli N Line ve 1.6 Hibrit versiyonlarla tercih edilebiliyor. Biz lansmanda 1.6 turbo benzinli N Line versiyonunu kullandık. 198 hp güç ve 265 Nm tork sunan modelle ilgili ilk izlenimlerimizi siz değerli izleyicilerimize aktarmaya çalıştık.
00:00 - Giriş
00:25 - Dış tasarım
04:30 - Bagaj
07:30 - İç mekan (Arka bölüm)
10:35 - İç mekan (Ön bölüm)
17:12 - Motor seçenekleri
18:20 - Yakıt tüketimi
18:56 - Sürüş izlenimleri
22:13 - Elektrikli KONA ne zaman gelecek?
23:00 - Gelişmiş sürüş asistan teknolojileri
25:45 - Fiyatlar
26:26 - Kapanış