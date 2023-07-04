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    Renault Austral inceleme - İlk sürüş | Şimdiye kadarki en iyi Renault mu?

    Renault'nun "Şimdiye kadarki en iyi ve en teknolojik Renault" iddiasıyla tanıttığı Austral'i kısa da olsa kullandık. Renault Austral iç ve dış tasarımı, teknolojileri ve sürüş deneyimi bu videoda.

    Renault'nun "Şimdiye kadarki en iyi ve en teknolojik Renault" iddiasıyla tanıttığı Austral'i kısa da olsa kullandık. Renault Austral iç ve dış tasarımı, teknolojileri ve sürüş deneyimi bu videoda. Yeni Austral Türkiye'ye şimdilik sadece hafif hibrit motor ve Esprit Alpine donanım seviyesiyle geliyor. Otomobilin fiyatı gelen zamların ardından 1.435.000 TL'ye yükseldi.

    Tanışma olarak nitelendirebileceğimiz bu videoda Austral'in tasarımını, teknolojilerini, beğendiğim ve beğenmediğim yönlerini aktarmaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. İyi seyirler!

    00:00 - Giriş

    00:42 - Dış tasarım

    05:29 - Bagaj

    08:13 - İç tasarım (arka bölüm)

    14:31 - İç tasarım (ön bölüm)

    25:46 - Teknik detaylar ve sürüş deneyimi

    38:41 - Fiyat

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