Mad Catz, yeni oyuncu fareleri R.A.T. 5 ve R.A.T. 7'yi satışa sunuyor

Oyunculara özel komponentler üreten Mad Catz firması, Ocak ayında duyurduğu R.A.T. 5 ve R.A.T. 7 isimli yeni farelerini satışa sunuyor. Kablolu tasarıma sahip olan fareler, bilgisayar başındaki vaktini daha çok oyunlarla geçiren kullanıcıları hedef alıyor. Transformers filmlerinden çıkmış izlenimi yaratan özel tasarımlarıyla dikkat çeken yeni modeller, genel olarak aynı tasarım anlayışının ürünü olarak öne çıkarken, aralarındaki yegane fark olarak R.A.T. 5 modelinde 4000 DPI, R.A.T. 7 modelinde ise 5600 DPI lazer sensör kullanılması gösteriliyor.

Özelleştirilebilir ağırlık sistemine sahip olan, metal çerçeveli fareler, 5 adet programlanabilir butona sahip. Üst model olan R.A.T. 7, değiştirilebilir ayaklar ve bilek dayama özelliği gibi özelleştirilebilirlik ve konforlu kullanım adına daha fazla sayıda seçenek sunuyor. Mad Catz, yeni fare modellerinden R.A.T. 5'i 69.99$, R.A.T. 7 modelini ise 99.99$ seviyesinden satışa sunuyor.