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Mad Catz, yeni oyuncu fareleri R.A.T. 5 ve R.A.T. 7'yi satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
24,8b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mad Catz, yeni oyuncu fareleri R.A.T. 5 ve R.A.T. 7'yi satışa sunuyor
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Mad Catz, yeni oyuncu fareleri R.A.T. 5 ve R.A.T. 7'yi satışa sunuyor
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Oyunculara özel komponentler üreten Mad Catz firması, Ocak ayında duyurduğu R.A.T. 5 ve R.A.T. 7 isimli yeni farelerini satışa sunuyor. Kablolu tasarıma sahip olan fareler, bilgisayar başındaki vaktini daha çok oyunlarla geçiren kullanıcıları hedef alıyor. Transformers filmlerinden çıkmış izlenimi yaratan özel tasarımlarıyla dikkat çeken yeni modeller, genel olarak aynı tasarım anlayışının ürünü olarak öne çıkarken, aralarındaki yegane fark olarak R.A.T. 5 modelinde 4000 DPI, R.A.T. 7 modelinde ise 5600 DPI lazer sensör kullanılması gösteriliyor.

Özelleştirilebilir ağırlık sistemine sahip olan, metal çerçeveli fareler, 5 adet programlanabilir butona sahip. Üst model olan R.A.T. 7, değiştirilebilir ayaklar ve bilek dayama özelliği gibi özelleştirilebilirlik ve konforlu kullanım adına daha fazla sayıda seçenek sunuyor. Mad Catz, yeni fare modellerinden R.A.T. 5'i 69.99$, R.A.T. 7 modelini ise 99.99$ seviyesinden satışa sunuyor.


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ExECaLiBuR 9 yıl
Decepticon gibi mouse yapmışlar. 200 den aşağı olmaz burada.
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Annalyze 9 yıl
yanlış anlamadıysam o parmak vidalar ile farenin boyutları ayarlanıyor.... arkada , ortada olanın altında ağırlıklar var... soldakinden de boyutu ayarlanıyor olması lazım ama tam emin değilim

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siLahsz 9 yıl
prof işi olmuş ince ayar isteyen bişey galiba performansı kullanımı önemli testleri görmek lazım
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gyradel 9 yıl
mouse ta en önemlisi el konforu. Nasıl beğenirsiniz hayret? Neyse boşuna dememişler zevk meselesi..
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DH Misafiri 9 yıl
kablosuzuda varmış bu transformersın :) cyborggaming.com/...
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sgnr 9 yıl
Ordaki o zımbırtıları çevirince ne oluyo acaba :)
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DH Misafiri 9 yıl
haberi okumadan resimlere baktım ve transformers fareleri dedim. haberi okuduğumda aynı şey söylenmiş. yazılmamış olan birşey; üsttekinin adı Optical Prime
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akakivanc 9 yıl

DH Misafiri
10.06.2010 Saat: 15:54
Logitech G9'u direkt taklit etmişler.

ya sen hiç G9 gormedin yada gozlerde bi problem vafr:D
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acbold 9 yıl
çok güzele benziyor.performansıda bir o kadardır. fakat türkiye şartlarında a4 x7 üstünde mause almak zor gibi gözüküyor.alan var tabi ama yinede ...
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DH Misafiri 9 yıl
Logitech G9'u direkt taklit etmişler.
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artenis 9 yıl
Tasarım acısından digerleri ile tamamen farklı olması olumlu etki ancak saglamlık nasıldır acaba?
Tasarım cok güzel tekrar..
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stradivardi 9 yıl
Oyuncu değilim ama fareleri çok beğendim açıkcası.Bu tip bilim kurgu filmlerden çıkmış bir havası olan cihazları severim.Her ne kadar beğensemde bir fareye 99 dolar vermem , galiba türkiyeye de daha yüksek fiyatla girmesi muhtemel.
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