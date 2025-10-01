Xbox Game Pass abonelik ücreti zamlandı: İşte yeni fiyatlar

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Xbox Game Pass Ultimate aboneliğinin fiyatını tekrar artırdı ve bazı Xbox Game Pass planlarını yeniden isimlendirdi. Bugünden itibaren Game Pass Ultimate, aylık 19,99 dolar yerine 29,99 dolara, yani %50'lik bir artışa sahip olacak. Bu fiyat artışı Türkiye'deki kullanıcıları da etkiledi; 309 TL olan paket fiyatı 799 TL'ye yükseltildi.

Xbox Game Pass Core, Xbox Game Pass Essential olarak yeniden isimlendirildi ve Standart plan artık Xbox Game Pass Premium olarak geçiyor.

Mevcut Game Pass Core aboneleri otomatik olarak Essential planına geçecek, Standart plandakiler Premium'a geçecek, Ultimate aboneleri ise Ultimate planında kalacak.

Game Pass Essential kütüphanesi, 50'den fazla oyunla genişletildi ve artık PC ve bulut oyunlarını da içerecek.

Game Pass Premium, PC ve bulut oyunlarını da içerecek şekilde genişletiliyor ve bugün itibarıyla Forza Horizon 5, Minecraft, Hogwarts Legacy, Frostpunk 2 ve Diablo IV dahil olmak üzere 40'tan fazla oyun eklenecek. Microsoft, tüm Xbox Games Studios oyunlarının (Call of Duty serisi hariç) çıkıştan sonraki bir yıl içinde kütüphaneye ekleneceğini garanti ediyor. Fiyat da değişmeyecek.

PC Game Pass, artık Ubisoft+ Classics'i de içerecek ve hizmete 40 oyun daha eklenecek. Call of Duty de dahil olmak üzere PC'deki tüm Xbox Studios oyunlarına ilk günden erişim sağlanacak.

Xbox Game Pass Ultimate aylık 309 TL'den 799 TL'ye yükseliyor ki bu yurt dışındaki artışın üç katı. Microsoft, Expedition 33 ve DOOM: The Dark Ages gibi oyunların yanı sıra Call of Duty gibi kaliteli oyunlarda yılda 75'ten fazla oyunu çıktığı gün platforma dahil etmeyi vadediyor. Ayrıca Ultimate planı, 40'tan fazla ek oyun içeren Ubisoft+ Classics kütüphanesinin yanı sıra ücretsiz V-bucks ve benzeri ödüller karşılığında Fortnite Crew aboneliğine de ücretsiz olarak sunuyor.

Xbox Game Pass fiyatları ne kadar oldu?

Tam Boyutta Gör Game Pass Essential paketi Türkiye’de aylık 269 TL, Premium paketi aylık 409 TL ve Ultimate paketi aylık 799 TL olarak açıklandı. PC Game Pass’in fiyatı ise 449 TL oldu.

Güncellenen fiyatlandırma bugün, yeni aboneler için 1 Ekim, mevcut aboneler için ise 4 Kasım'da yürürlüğe girecek.

