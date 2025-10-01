Türkiye'nin ilk uçan arabası AirCar ön siparişe açıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türk teknoloji şirketi AirCar Teknoloji ve Havacılık AŞ tarafından geliştirilen AirCar uçan araba için siparişler alınmaya başladı. Gökyüzünde 130 km/h hızla seyreden AirCar’ın fiyatı ve özellikleri belli oldu. AirCar, ilk insanlı uçuşunu 2025'in Mayıs ayında başarıyla tamamlamıştı.

AirCar eVTOL uçan araba fiyatı

Tam Boyutta Gör Şirketin ilk uçan araba modeli AirCar Light Sport eVTOL, şirketin web sitesi üzerinden vergiler hariç 99 bin dolar fiyatı ile ön siparişe açıldı. Bugünkü kur ile fiyatı yaklaşık 4 milyon 115 bin TL’ye (vergiler hariç) denk geliyor. Ön sipariş için 250 dolarlık ön ödeme talep ediliyor.

Aracın 2026 yılında üretilecek stokları tükendi. 2027 yılında üretilecek stoklar için ön sipariş süreci devam ediyor. 2027 yılında 100 adet araç teslim edilecek.

AirCar özellikleri neler?

Ön siparişe açılan AirCar Light Sport eVTOL modeli yüzde 100 elektrikli motordan güç alıyor. 80 km menzil sunuyor,130 km/h maksimum sürate ulaşıyor ve 10 bin feet yüksekliğe kadar çıkabiliyor. İki yolcu kapasiteli AirCar toplamda 250 kg kapasiteye sahip. 15 dakikalık hızlı şarj ile %10’dan %90’a kadar şarj oluyor.

Tam Boyutta Gör Araçta 20 inç boyutunda LED ekran sürüş hakkında bilgiler gösteriyor. Çarpışmalara dayanıklı ve konforlu spor deri koltuklar kullanıldığı ifade ediliyor. Araçta küçük bir bagaj alanı da mevcut.

Araçta arıza durumunda otomatik açılan balistik paraşüt bulunuyor. Kaza önleme sistemi sayesinde engelleri algılayıp çarpışmayı önlüyor. Araçla birlikte 400V DC şarj cihazı gönderiliyor. Araca 2 yıl veya 500 uçuş saati garanti veriliyor. Beyaz, siyah, gri, kırmızı ve mavi renk seçenekleri sunuluyor.

Tam Boyutta Gör

AirCar’ı uçurmak için pilot lisansı gerekli

AirCar, Hafif Spor Uçağı (LSA) kategorisinde sertifikalandırılacak. LSA pilot lisansı alarak bu uçan aracı bireysel olarak satın alabilecek ve uçurabileceksiniz. Şirket, ilk bin siparişte müşterilere ücretsiz LSA lisans eğitimi vereceğini duyurdu.

Tam Boyutta Gör

AirCar Light Sport Teknik Özellikleri

Uçuş Süresi : 30-45 dk

: 30-45 dk Maksimum Hız : 135 km/h

: 135 km/h Menzil : 80 km

: 80 km Yükseklik : 10.000 feet’e kadar

: 10.000 feet’e kadar Kapasite : 2 yolcu veya 250 kg

: 2 yolcu veya 250 kg Pil : 400V Yarı Katı Li-ion batarya

: 400V Yarı Katı Li-ion batarya Şarj Süresi : 15 dk %10 - %90 hızlı şarj

: 15 dk %10 - %90 hızlı şarj Motor Sayısı : 8 adet elektrikli motor

: 8 adet elektrikli motor Paraşüt : Otomatik açılan balistik paraşüt

: Otomatik açılan balistik paraşüt Uçuş Kontrol : 3x Yedekli fly-by-wire uçuş bilgisayarı

: 3x Yedekli fly-by-wire uçuş bilgisayarı Yazılım : Hata Toleranslı Yazılım Gelişmiş Çarpışma Önleme Mimarisi ile

: Hata Toleranslı Yazılım Gelişmiş Çarpışma Önleme Mimarisi ile Bagaj : 1 metre küp veya 2 kabin boyutunda çanta

: 1 metre küp veya 2 kabin boyutunda çanta Boyutlar : 530 cm genişlik, 530 cm uzunluk, 140 cm yükseklik

: 530 cm genişlik, 530 cm uzunluk, 140 cm yükseklik Ağırlık: 300 kg piller dahil

