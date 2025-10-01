Türkiye'nin ilk uçan arabası AirCar ön siparişe açıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

AirCar eVTOL uçan araba fiyatı
Aracın 2026 yılında üretilecek stokları tükendi. 2027 yılında üretilecek stoklar için ön sipariş süreci devam ediyor. 2027 yılında 100 adet araç teslim edilecek.
AirCar özellikleri neler?
Ön siparişe açılan AirCar Light Sport eVTOL modeli yüzde 100 elektrikli motordan güç alıyor. 80 km menzil sunuyor,130 km/h maksimum sürate ulaşıyor ve 10 bin feet yüksekliğe kadar çıkabiliyor. İki yolcu kapasiteli AirCar toplamda 250 kg kapasiteye sahip. 15 dakikalık hızlı şarj ile %10’dan %90’a kadar şarj oluyor.
Araçta arıza durumunda otomatik açılan balistik paraşüt bulunuyor. Kaza önleme sistemi sayesinde engelleri algılayıp çarpışmayı önlüyor. Araçla birlikte 400V DC şarj cihazı gönderiliyor. Araca 2 yıl veya 500 uçuş saati garanti veriliyor. Beyaz, siyah, gri, kırmızı ve mavi renk seçenekleri sunuluyor.
AirCar’ı uçurmak için pilot lisansı gerekli
AirCar, Hafif Spor Uçağı (LSA) kategorisinde sertifikalandırılacak. LSA pilot lisansı alarak bu uçan aracı bireysel olarak satın alabilecek ve uçurabileceksiniz. Şirket, ilk bin siparişte müşterilere ücretsiz LSA lisans eğitimi vereceğini duyurdu.
AirCar Light Sport Teknik Özellikleri
- Uçuş Süresi: 30-45 dk
- Maksimum Hız: 135 km/h
- Menzil: 80 km
- Yükseklik: 10.000 feet’e kadar
- Kapasite: 2 yolcu veya 250 kg
- Pil: 400V Yarı Katı Li-ion batarya
- Şarj Süresi: 15 dk %10 - %90 hızlı şarj
- Motor Sayısı: 8 adet elektrikli motor
- Paraşüt: Otomatik açılan balistik paraşüt
- Uçuş Kontrol: 3x Yedekli fly-by-wire uçuş bilgisayarı
- Yazılım: Hata Toleranslı Yazılım Gelişmiş Çarpışma Önleme Mimarisi ile
- Bagaj: 1 metre küp veya 2 kabin boyutunda çanta
- Boyutlar: 530 cm genişlik, 530 cm uzunluk, 140 cm yükseklik
- Ağırlık: 300 kg piller dahil
