    Türkiye'nin ilk uçan arabası AirCar ön siparişe açıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Türk teknoloji şirketi AirCar tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk uçan arabası AirCar Light Sport, ön siparişe açıldı. Aracın fiyatı belli oldu. AirCar eVTOL özellikleri ve fiyatı haberimizde.

    Türkiye'nin ilk uçan arabası AirCar ön siparişe açıldı: Fiyatı? Tam Boyutta Gör
    Türk teknoloji şirketi AirCar Teknoloji ve Havacılık AŞ tarafından geliştirilen AirCar uçan araba için siparişler alınmaya başladı. Gökyüzünde 130 km/h hızla seyreden AirCar’ın fiyatı ve özellikleri belli oldu. AirCar, ilk insanlı uçuşunu 2025'in Mayıs ayında başarıyla tamamlamıştı.

    AirCar eVTOL uçan araba fiyatı

    Türkiye'nin ilk uçan arabası AirCar ön siparişe açıldı: Fiyatı? Tam Boyutta Gör
    Şirketin ilk uçan araba modeli AirCar Light Sport eVTOL, şirketin web sitesi üzerinden vergiler hariç 99 bin dolar fiyatı ile ön siparişe açıldı. Bugünkü kur ile fiyatı yaklaşık 4 milyon 115 bin TL’ye (vergiler hariç) denk geliyor. Ön sipariş için 250 dolarlık ön ödeme talep ediliyor.

    Aracın 2026 yılında üretilecek stokları tükendi. 2027 yılında üretilecek stoklar için ön sipariş süreci devam ediyor. 2027 yılında 100 adet araç teslim edilecek.

    AirCar özellikleri neler?

    Ön siparişe açılan AirCar Light Sport eVTOL modeli yüzde 100 elektrikli motordan güç alıyor. 80 km menzil sunuyor,130 km/h maksimum sürate ulaşıyor ve 10 bin feet yüksekliğe kadar çıkabiliyor. İki yolcu kapasiteli AirCar toplamda 250 kg kapasiteye sahip. 15 dakikalık hızlı şarj ile %10’dan %90’a kadar şarj oluyor.

    Türkiye'nin ilk uçan arabası AirCar ön siparişe açıldı: Fiyatı? Tam Boyutta Gör
    Araçta 20 inç boyutunda LED ekran sürüş hakkında bilgiler gösteriyor. Çarpışmalara dayanıklı ve konforlu spor deri koltuklar kullanıldığı ifade ediliyor. Araçta küçük bir bagaj alanı da mevcut.

    Araçta arıza durumunda otomatik açılan balistik paraşüt bulunuyor. Kaza önleme sistemi sayesinde engelleri algılayıp çarpışmayı önlüyor. Araçla birlikte 400V DC şarj cihazı gönderiliyor. Araca 2 yıl veya 500 uçuş saati garanti veriliyor. Beyaz, siyah, gri, kırmızı ve mavi renk seçenekleri sunuluyor.

    Türkiye'nin ilk uçan arabası AirCar ön siparişe açıldı: Fiyatı? Tam Boyutta Gör

    AirCar’ı uçurmak için pilot lisansı gerekli

    AirCar, Hafif Spor Uçağı (LSA) kategorisinde sertifikalandırılacak. LSA pilot lisansı alarak bu uçan aracı bireysel olarak satın alabilecek ve uçurabileceksiniz. Şirket, ilk bin siparişte müşterilere ücretsiz LSA lisans eğitimi vereceğini duyurdu.

    Türkiye'nin ilk uçan arabası AirCar ön siparişe açıldı: Fiyatı? Tam Boyutta Gör

    AirCar Light Sport Teknik Özellikleri

    • Uçuş Süresi: 30-45 dk
    • Maksimum Hız: 135 km/h
    • Menzil: 80 km
    • Yükseklik: 10.000 feet’e kadar
    • Kapasite: 2 yolcu veya 250 kg
    • Pil: 400V Yarı Katı Li-ion batarya
    • Şarj Süresi: 15 dk %10 - %90 hızlı şarj
    • Motor Sayısı: 8 adet elektrikli motor
    • Paraşüt: Otomatik açılan balistik paraşüt
    • Uçuş Kontrol: 3x Yedekli fly-by-wire uçuş bilgisayarı
    • Yazılım: Hata Toleranslı Yazılım Gelişmiş Çarpışma Önleme Mimarisi ile
    • Bagaj: 1 metre küp veya 2 kabin boyutunda çanta
    • Boyutlar: 530 cm genişlik, 530 cm uzunluk, 140 cm yükseklik
    • Ağırlık: 300 kg piller dahil
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 2 gün önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 4 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    42 Kişi Okuyor (8 Üye, 34 Misafir) 13 Masaüstü 29 Mobil
    veronx28, mehmetali3634, 41gezgin ve 3 üye daha okuyor
    V
    M
    4
    GENEL İSTATİSTİKLER
    763 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    fiyat, Türkiye Haberleri
    fiyat, Türkiye Haberleri ve
    4 etiket daha AirCar eVTOL Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
