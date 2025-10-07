Xiaomi Redmi 15 Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı

Xiaomi Redmi 15 fiyatı ne kadar?
Xiaomi Redmi 15 fiyatı 12 bin 999 TL olarak açılandı. Bu fiyatlandırma 8 GB RAM ve 256 GB modeli için geçerli. Öte yandan telefonun siyah, gümüş ve mor renk seçeneklerine sahip olduğunu belirtelim.
Bu arada Xiaomi Redmi 15 modelinin 5G desteğinin olmadığını, 4G desteğinin olduğunu da aktaralım. Dolayısıyla telefonun daha çok giriş segmentine hitap ettiğini söyleyebiliriz.
Xiaomi Redmi 15 neler sunuyor?
Arka tarafta 50 MP ana kamera, f/1,8 diyaframlı 5P lens ve destekleyici sensörler ile fotoğraf ve videoları kaliteli şekilde yakalarken, 1080p ve 720p HD video kaydı yapabiliyor. 8 MP ön kamera ise HDR modu ve portre modu sunuyor. Telefon ayrıca 7000 mAh kapasiteli batarya ve 33 W hızlı şarj desteğine de sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...
ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...