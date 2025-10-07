Xiaomi Redmi 15 Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, geçtiğimiz Ağustos ayında Redmi 15, Redmi 15 5G ve Redmi 15C modellerinden oluşan Redmi 15 ailesini tanıtmıştı. Redmi 14 serisinin yerini alacak olan yeni serisi yine uygun fiyatlarıyla ön plana çıkmıştı. Şimdi ise Xiaomi Redmi 15 modeli resmi olarak Türkiye’de satışa sunuldu.

Xiaomi Redmi 15 fiyatı ne kadar?

Xiaomi Redmi 15 fiyatı 12 bin 999 TL olarak açılandı. Bu fiyatlandırma 8 GB RAM ve 256 GB modeli için geçerli. Öte yandan telefonun siyah, gümüş ve mor renk seçeneklerine sahip olduğunu belirtelim.

Bu arada Xiaomi Redmi 15 modelinin 5G desteğinin olmadığını, 4G desteğinin olduğunu da aktaralım. Dolayısıyla telefonun daha çok giriş segmentine hitap ettiğini söyleyebiliriz.

Xiaomi Redmi 15 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Redmi 15 ile 6 nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Snapdragon 685 mobil platformunu sunuyor. Cihaz, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile yüksek kapasite sağlıyor. 6,9 inç FHD+ DotDisplay ekran, 2340x1080 çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve 850 nit’e kadar HBM parlaklık vadediyor.

Arka tarafta 50 MP ana kamera, f/1,8 diyaframlı 5P lens ve destekleyici sensörler ile fotoğraf ve videoları kaliteli şekilde yakalarken, 1080p ve 720p HD video kaydı yapabiliyor. 8 MP ön kamera ise HDR modu ve portre modu sunuyor. Telefon ayrıca 7000 mAh kapasiteli batarya ve 33 W hızlı şarj desteğine de sahip.

