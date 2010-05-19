Maemo işletim sistemli mobil internet cihazı: ZTE MID V7

Çin merkezli elektronik üreticisi ZTE, MID V7 adını verdiği yeni mobil internet cihazını duyurdu. Tasarım özellikleriyle öne çıkan cihaz, 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 4.1-inç büyüklüğünde ekrana sahip. Dokunmatik olarak kontrol edilebilen ve aynı zamanda QWERTY tuş takımıyla donatılan MID V7'ye, 806MHz'de çalışan Marvell PXA310 işlemcisi güç veriyor. Aynı sınıfta yer alan benzer pek çok cihazdan farklı olarak Windows CE veya Android yerine Maemo OS işletim sistemini kullanan cihaz, EVDO 3G bağlantı desteğine ve GPS özelliğine de sahip.

120 x 85 x 12.8mm boyutlarında ve 190 gram ağırlığında olan ZTE MID V7 üzerinde 3.2 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerasına da yer veriliyor. Kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth desteği ile gelen mobil internet cihazda depolama için SD bellek kartları kullanılabiliyor. 1800 mAh kapasiteli pile sahip olan ZTE MID V7'nin fiyatı ve kullanıma sunulacağı tarih hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.