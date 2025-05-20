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    SpaceX ve Musk, Starlink’i GPS'e alternatif yapmak istiyor

    ABD Federal İletişim Komisyonu GPS alternatiflerini değerlendirirken Elon Musk’ın liderliğindeki SpaceX, uydu internet hizmeti Starlink’in uydularının bu görev için hazır olduğunu söyledi.

    SpaceX ve Musk, Starlink’i GPS'e alternatif yapmak istiyor Tam Boyutta Gör
    ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), GPS’e alternatif olabilecek yeni sistemleri araştırırken, SpaceX cephesinden dikkat çekici bir açıklama geldi. Şirket, Starlink uydu ağı aracılığıyla Konumlandırma, Navigasyon ve Zamanlama (PNT) hizmeti sunabileceğini belirtti.

    SpaceX, FCC’ye gönderdiği beş sayfalık mektubunda, Starlink’in sadece yüksek hızlı internet değil, aynı zamanda PNT hizmeti sağlama kapasitesine de sahip olduğunu vurguladı. Mektupta yer alan ifadeye göre şirket, düşük irtifa yörüngesinde (LEO) konuşlanmış yeni nesil uydu takımyıldızlarının hızlıca devreye alınmasının, GPS’e destek sağlayacak PNT çözümleri için en uygun fırsatlardan biri olduğunun altını çizdi.

    Şirket, şu anda T-Mobile iş birliğiyle beta aşamasında olan hücresel Starlink servisine PNT özelliklerini entegre etmek için aktif çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Bu entegrasyonun, sadece ABD’de değil, dünya genelinde 130’dan fazla ülkede yeni nesil PNT sistemlerinin yaygınlaşmasına katkı sağlayabileceği ifade edildi.

    Mektupta dikkat çeken bir diğer unsur, Starlink uydularının halihazırda GPS sisteminden bağımsız çalışabilme yeteneğine sahip olması. SpaceX, bu özelliğin GPS kesintisi yaşandığında sistemlerin sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam edebileceğini ve farklı frekanslar üzerinden kullanıcı cihazlarına güvenilir ve dayanıklı PNT hizmeti sunulmasının önünü açtığını savundu.

    GPS alternatifleri çoğalıyor

    Starlink gibi yeni nesil uydu sistemlerinin, bu standartlarla uyumlu olarak PNT hizmetini birincil mobil uydu hizmeti (MSS) kapsamında ya da takviye edici bir seçenek olarak sunabileceği belirtiliyor. SpaceX, ayrıca mektubunda rakibi EchoStar’a da eleştiriler yöneltti. Şirket, EchoStar’ın 2GHz spektrumunu MSS için kullanmadığını, bu değerli kaynağın atıl kaldığını iddia etti.

    SpaceX’in yanı sıra Apple’a uydu bağlantısı sağlayan Globalstar da FCC’ye gönderdiği mektupta, kendi sistemlerinin GPS’e alternatif veya tamamlayıcı olarak kullanılabileceğini ifade etti. Globalstar, L-bandı dışında çalışan uydularının GPS karıştırma ve aldatma saldırılarına karşı daha dirençli olduğunu savundu. Ayrıca, 2.4GHz frekansında çalışan Globalstar uydularının sinyal gücünün GPS’ten daha yüksek olduğu, bu sayede performans ve güvenilirlik açısından avantaj sağladığı aktarıldı.

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    TheLuBu 2 gün önce

    100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.

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    Evren7 3 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 4 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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