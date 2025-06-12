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    Mini oyun tableti Red Magic Gaming Tablet 3 Pro tanıtıldı

    REDMAGIC, Çin'de üst seviye tabletini tanıttı. Red Magic Gaming Tablet 3 Pro, sektörün ilk küçük OLED ekranlı oyun tableti ve güçlü donanımla bizleri karşılıyor.

    REDMAGIC, amiral gemisi tableti olan REDMAGIC Gaming Tablet 3 Pro’yu tanıttı. Red Magic, bu boyutta OLED ekrana sahip tek oyun tableti olduğunu iddia ediyor. REDMAGIC Gaming Tablet 3 Pro özellikleri ve fiyatı ile neler sunuyor bakalım.

    REDMAGIC Gaming Tablet 3 Pro oyun tableti neler sunuyor?

    REDMAGIC Gaming Tablet 3 Pro ekran, işlemci, batarya özellikleri Tam Boyutta Gör
    REDMAGIC Gaming Tablet 3 Pro’nun 9 inç OLED ekranı, 2.4K çözünürlük, 165Hz yenileme hızı, 1600 nit maksimum parlaklık sağlıyor. Ultra ince 4.9 mm çerçeveler sayesinde etkileyici bir ekran gövde oranına (%90.1) sahip. Ekran, 1 ms'nin altında bir tepki süresiyle 165 Hz yenileme hızında çalışıyor. Uzun süreli oyun oynamada göz sağlığını korumak için düşük mavi ışık ve titreşimsiz performans için TÜV Rheinland sertifikası ve 5280Hz PWM karartma sistemi mevcut.

    Tablet, TSMC’nin ikinci nesil 3nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 8 Elite işlemciyle geliyor. Süper çözünürlük ve kare hızı iyileştirmeleri gibi oyuna özgü görevleri yöneten Red Core R3 Pro yardımcı işlemci mevcut. Hızlı yükleme süreleri ve sorunsuz çoklu görev için 9600 Mbps'de tam hızda LPDDR5T RAM ve UFS 4.1 Pro depolama kullanıyor. Sürekli yük altında performansı korumak için ICE 3.0 soğutma sistemi, buhar odası, sıvı termal bileşikler ve çekirdek sıcaklığını 27 dereceye kadar düşüren ve aşırı ısınmayı önleyen turbo fan mevcut.

    Tablet, oyun düşünülerek geliştirilmiş bir platform olan Red Magic OS 10.5 üzerinde çalışıyor. Yazılım, 30’dan fazla desteklenen oyunda kare hızlarını, güç kullanımını ve termal performansı optimize eden Cube Game Engine, PC oyunlarını yerel olarak oynamak için PC emülatörü, üretkenlik için Super Workbench paketi ve yapay zeka asistanı Magic Companion 2.0’ı içeriyor.

    Tablet, 13MP arka kamera, 9MP ön kamera ile donatılmış. Tablete 80W hızlı şarjı destekleyen 8200 mAh batarya güç sağlıyor. Pil, 22 dakikada %50 şarja ulaşıyor.

    REDMAGIC Gaming Tablet 3 Pro fiyatı ne kadar?

    Red Magic Gaming Tablet 3 Pro, siyah ve gümüş renk seçeneğiyle geliyor. Fiyatlandırma şu şekilde:

    • 12 GB RAM + 256 GB: 580 dolar
    • 16 GB RAM + 512 GB: 650 dolar
    • 24 GB RAM + 1 TB: 830 dolar

    REDMAGIC Gaming Tablet 3 Pro özellikleri

    REDMAGIC Gaming Tablet 3 Pro teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 9.06 inç, 2400x1504 (2K), 165Hz, 1600 nit, OLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
    • Bellek: 12GB, 16GB, 24GB RAM (LPDDR5T)
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1 TB (UFS 4.1 Pro)
    • Yazılım: Redmagic OS 10.5, Android 15
    • Kamera: 13 MP (arka), 8MP (ön)
    • Batarya: 8200 mAh, 80W hızlı şarj
    • Bağlanabilirlik: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB Type-C 3.2 Gen 2
    • Boyut ve ağırlık: 207.55 x 134.73 x 6.9 mm, 370 g
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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 5 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 6 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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