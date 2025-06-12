Mini oyun tableti Red Magic Gaming Tablet 3 Pro tanıtıldı

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REDMAGIC, amiral gemisi tableti olan REDMAGIC Gaming Tablet 3 Pro’yu tanıttı. Red Magic, bu boyutta OLED ekrana sahip tek oyun tableti olduğunu iddia ediyor. REDMAGIC Gaming Tablet 3 Pro özellikleri ve fiyatı ile neler sunuyor bakalım.

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REDMAGIC Gaming Tablet 3 Pro oyun tableti neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör REDMAGIC Gaming Tablet 3 Pro’nun 9 inç OLED ekranı, 2.4K çözünürlük, 165Hz yenileme hızı, 1600 nit maksimum parlaklık sağlıyor. Ultra ince 4.9 mm çerçeveler sayesinde etkileyici bir ekran gövde oranına (%90.1) sahip. Ekran, 1 ms'nin altında bir tepki süresiyle 165 Hz yenileme hızında çalışıyor. Uzun süreli oyun oynamada göz sağlığını korumak için düşük mavi ışık ve titreşimsiz performans için TÜV Rheinland sertifikası ve 5280Hz PWM karartma sistemi mevcut.

Tablet, TSMC’nin ikinci nesil 3nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 8 Elite işlemciyle geliyor. Süper çözünürlük ve kare hızı iyileştirmeleri gibi oyuna özgü görevleri yöneten Red Core R3 Pro yardımcı işlemci mevcut. Hızlı yükleme süreleri ve sorunsuz çoklu görev için 9600 Mbps'de tam hızda LPDDR5T RAM ve UFS 4.1 Pro depolama kullanıyor. Sürekli yük altında performansı korumak için ICE 3.0 soğutma sistemi, buhar odası, sıvı termal bileşikler ve çekirdek sıcaklığını 27 dereceye kadar düşüren ve aşırı ısınmayı önleyen turbo fan mevcut.

Tablet, oyun düşünülerek geliştirilmiş bir platform olan Red Magic OS 10.5 üzerinde çalışıyor. Yazılım, 30’dan fazla desteklenen oyunda kare hızlarını, güç kullanımını ve termal performansı optimize eden Cube Game Engine, PC oyunlarını yerel olarak oynamak için PC emülatörü, üretkenlik için Super Workbench paketi ve yapay zeka asistanı Magic Companion 2.0’ı içeriyor.

Tablet, 13MP arka kamera, 9MP ön kamera ile donatılmış. Tablete 80W hızlı şarjı destekleyen 8200 mAh batarya güç sağlıyor. Pil, 22 dakikada %50 şarja ulaşıyor.

REDMAGIC Gaming Tablet 3 Pro fiyatı ne kadar?

Red Magic Gaming Tablet 3 Pro, siyah ve gümüş renk seçeneğiyle geliyor. Fiyatlandırma şu şekilde:

12 GB RAM + 256 GB: 580 dolar

16 GB RAM + 512 GB: 650 dolar

24 GB RAM + 1 TB: 830 dolar

REDMAGIC Gaming Tablet 3 Pro özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 9.06 inç, 2400x1504 (2K), 165Hz, 1600 nit, OLED

: 9.06 inç, 2400x1504 (2K), 165Hz, 1600 nit, OLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Elite

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Bellek : 12GB, 16GB, 24GB RAM (LPDDR5T)

: 12GB, 16GB, 24GB RAM (LPDDR5T) Depolama : 256GB, 512GB, 1 TB (UFS 4.1 Pro)

: 256GB, 512GB, 1 TB (UFS 4.1 Pro) Yazılım : Redmagic OS 10.5, Android 15

: Redmagic OS 10.5, Android 15 Kamera : 13 MP (arka), 8MP (ön)

: 13 MP (arka), 8MP (ön) Batarya : 8200 mAh, 80W hızlı şarj

: 8200 mAh, 80W hızlı şarj Bağlanabilirlik : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB Type-C 3.2 Gen 2

: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB Type-C 3.2 Gen 2 Boyut ve ağırlık: 207.55 x 134.73 x 6.9 mm, 370 g

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Red Magic Gaming Tablet 3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri

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