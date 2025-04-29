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    ZTE powerbank olabilen 5G modemini satışa sunuyor

    ZTE 5G Mobile WiFi U60 Pro mobil modem gecikmesiz hücresel internet bağlantısı sunarken dahili bataryası sayesinde cihazlarınıza hızlı şarj da sağlayabiliyor.   

    ZTE 5G Mobile WiFi U60 Pro Tam Boyutta Gör
    MWC 2025 fuarının öne çıkan ürünlerinden birisi olan ZTE 5G Mobile WiFi U60 Pro mobil modem satışa çıkıyor. Premium özelliklerle donatılan mobil modem haliyle premium bir fiyat etiketi ile geliyor. 

    ZTE 5G Mobile WiFi U60 Pro özellikleri ve fiyatı

    ZTE 5G Mobile WiFi U60 Pro mobil modem Qualcomm’un Snapdragon X75 yongası ile çok daha düşük gecikmelerde bağlantı sunan 5G-A şebekesini destekliyor. Hızlar 4.29Gbps seviyesine kadar çıkabiliyor. 

    İnterneti Wi-Fi 7 ile dağıtan cihaz 2.4G ve 5G üzerinden 3600Mbps hızlarına ulaşabiliyor. Aynı anda 64 cihaza bağlantı veren cihaz yapay zekâ ile akıllı bir şekilde bağlantıyı optimize edebiliyor. Kullanıcı NFC ile doğrudan bağlantıyı sağlayabiliyor. 

    158mm × 73mm × 16mm boyutlarında olan modemin 3.5 inçlik HD ekranında pek çok bilgiye ulaşmak mümkün. 10000mAh batarya ile 29 güne kadar kullanım sağlayan cihaz ayrıca acil durumlarda 18W olarak hızlı şarj verebiliyor. Kendisi ise 27W ile şarj oluyor. ZTE 5G Mobile WiFi U60 Pro 260$ fiyat etiketine sahip. 
     

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