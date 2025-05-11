Ay için GPS benzeri navigasyon sistemi duyuruldu

LUPIN: Ay’da navigasyonun yeni adı
GMV tarafından duyurulan LUPIN (Lunar Pathfinder for Integrated Navigation), Ay yörüngesindeki mevcut uyduların sinyallerini kullanarak gerçek zamanlı konum takibi sağlayacak bir sistem olarak tasarlandı. Bu teknoloji, astronotlar, keşif araçları ve gelecekteki Ay yerleşimcilerinin Ay yüzeyinde yönlerini kaybetmeden hareket etmelerini amaçlıyor. Ayrıca gelecekteki potansiyel yerleşimciler için de büyük önem taşıyor.
LUPIN sistemi, Dünya’daki GPS mantığını temel alıyor. Ancak bu kez sinyaller, Dünya çevresinde değil, Ay yörüngesinde dolanan uydulardan gelecek. GMV, sistemin özellikle Ay’ın güney kutbu, uzak yüzü ve sürekli gölgede kalan bölgeler gibi stratejik alanlarda çalışacak şekilde özelleştirileceğini açıkladı.
Projenin direktörü Steven Kay yaptığı açıklamada, "Bu yazılımla Avrupa'yı Ay'da insan varlığını tesis etmeye yaklaştırıyoruz ve potansiyel olarak bu Mars keşfi ya da Mars'ta insan varlığı için bir adım olacak" dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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