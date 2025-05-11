Ay için GPS benzeri navigasyon sistemi duyuruldu

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Tam Boyutta Gör İnsanlığın Ay’a dönüş planları hız kazanırken artık navigasyon teknolojileri de uzay çağında önemli bir yer edinmek için ön plana çıkıyor. İspanyol uzay teknolojileri şirketi GMV, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) iş birliğiyle geliştirdiği LUPIN adlı yeni projeyle Ay yüzeyinde GPS benzeri bir konumlama sistemini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

LUPIN: Ay’da navigasyonun yeni adı

GMV tarafından duyurulan LUPIN (Lunar Pathfinder for Integrated Navigation), Ay yörüngesindeki mevcut uyduların sinyallerini kullanarak gerçek zamanlı konum takibi sağlayacak bir sistem olarak tasarlandı. Bu teknoloji, astronotlar, keşif araçları ve gelecekteki Ay yerleşimcilerinin Ay yüzeyinde yönlerini kaybetmeden hareket etmelerini amaçlıyor. Ayrıca gelecekteki potansiyel yerleşimciler için de büyük önem taşıyor.

Tam Boyutta Gör GMV yetkilileri, mevcut Ay iletişim sistemlerinin ciddi kısıtlamalara sahip olduğunu belirtiyor. Dünya ile doğrudan görüş gerektiren veya Ay yörüngesindeki röle uydularına bağlı olan mevcut çözümler, iletişimde kör noktalar ve gecikmeler yaratıyor. Bu durum, özellikle acil durumlar veya hassas manevralar için zamanında karar almayı zorlaştırıyor.

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LUPIN sistemi, Dünya’daki GPS mantığını temel alıyor. Ancak bu kez sinyaller, Dünya çevresinde değil, Ay yörüngesinde dolanan uydulardan gelecek. GMV, sistemin özellikle Ay’ın güney kutbu, uzak yüzü ve sürekli gölgede kalan bölgeler gibi stratejik alanlarda çalışacak şekilde özelleştirileceğini açıkladı.

Projenin direktörü Steven Kay yaptığı açıklamada, "Bu yazılımla Avrupa'yı Ay'da insan varlığını tesis etmeye yaklaştırıyoruz ve potansiyel olarak bu Mars keşfi ya da Mars'ta insan varlığı için bir adım olacak" dedi.

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