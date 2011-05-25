Medya bilgisayarları için yeni kasa seçeneği; Cooltek AH-01

Almanya merkezli komponent üreticisi PC-Cooling, Cooltek markası altında hazırladığı AH-01 model isimli yeni bilgisayar kasasını duyurdu. Medya bilgisayarları için hazırlanan 112 x 390 x 435 mm boyutlarında ve 5.7 Kg ağırlığındaki Alüminyum yapılı kasa, mini-ITX ve micro-ATX boyutundaki anakartlarla kullanılabilecek iç hacme sahip.

Bu sınıftaki diğer pek çok kasa modelinde olduğu gibi genişleme olanakları açısından çok fazla seçenek sunmayan kasa, bir adet 5.25-inç, bir adet 3.5-inç ve iki adet dahili 2.5-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Çoklu ortam kontrolleri için kızılötesi kumanda ile gelen kasanın soğutulmasından ise bir önde diğeri ise arkada olan iki adet 80mm fan sorumlu.

Kapaklı tasarıma sahip olan giriş-çıkış panelinde iki adet USB 2.0 portuna ve kart okuyucusuna sahip olan kasa, Avrupa'da 159.90 Avro seviyesinden sunuluyor.