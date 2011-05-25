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Medya bilgisayarları için yeni kasa seçeneği; Cooltek AH-01

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,4b
1
12
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Medya bilgisayarları için yeni kasa seçeneği; Cooltek AH-01
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Almanya merkezli komponent üreticisi PC-Cooling, Cooltek markası altında hazırladığı AH-01 model isimli yeni bilgisayar kasasını duyurdu. Medya bilgisayarları için hazırlanan 112 x 390 x 435 mm boyutlarında ve 5.7 Kg ağırlığındaki Alüminyum yapılı kasa, mini-ITX ve micro-ATX boyutundaki anakartlarla kullanılabilecek iç hacme sahip.

Bu sınıftaki diğer pek çok kasa modelinde olduğu gibi genişleme olanakları açısından çok fazla seçenek sunmayan kasa, bir adet 5.25-inç, bir adet 3.5-inç ve iki adet dahili 2.5-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Çoklu ortam kontrolleri için kızılötesi kumanda ile gelen kasanın soğutulmasından ise bir önde diğeri ise arkada olan iki adet 80mm fan sorumlu.

Kapaklı tasarıma sahip olan giriş-çıkış panelinde iki adet USB 2.0 portuna ve kart okuyucusuna sahip olan kasa, Avrupa'da 159.90 Avro seviyesinden sunuluyor.

Medya bilgisayarları için yeni kasa seçeneği; Cooltek AH-01
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janparey 8 yıl
Bu kasaları niye bu kadar pahalı yaptıklarını gerçekten bilen veya mantıklı bir açıklaması olan var mı?
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MythShaman 8 yıl
mini pc olayı bana saçmalık geliyor, mini pc toplayacağııma alırım bir mac mini canavar gibi, hem windowstan kurtulmuş olurum hemde piyasada asla toplayamayacağım bir cihazım olmuş olur, apple lullanmanın ayrıcalığı ve süksesini saymıyorum bile
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SVSTRGMR 8 yıl

MythShaman

mini pc olayı bana saçmalık geliyor, mini pc toplayacağııma alırım bir mac mini canavar gibi, hem windowstan kurtulmuş olurum hemde piyasada asla toplayamayacağım bir cihazım olmuş olur, apple lullanmanın ayrıcalığı ve süksesini saymıyorum bile


peki her formattaki filmi izlemek mümkün mü?
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KaraAdam 8 yıl
==== USB v ekard okuyucunun kapak arkasına saklanmasını beğenmedim. Madem kapak var neden yana kaymıyor da aşağı doğru açılıyor. cihazın oturma odasında tv altında duracağını varsayarsak USB kapağı açıldığında raf dışında kalacak ve kırılma tehlikesi geçirecek.
=== sürekli kullanılacağını varsayarsak açık duran kapak estetik kaybına da aebep oluyor... bunu umursayan bi tek ben varım yahu yillardır böle :(
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zagor_tenay34 8 yıl
pclabs.com.tr/...

Ben de bunu tavsiye ediyorum.Bizzat salonda tv ünitesinin altında duruyor gayet şık ve performanslı.....Ne kadar gereksiz bir fiat olmuş....
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OZKNaln 8 yıl
cok pahalı haf932 yakın bir fiyatta ..
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SVSTRGMR 8 yıl
bunu tavsiye ederim:

forum.donanimhaber.com/...
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Turkforce 8 yıl
160 Avro biraz ucuz olmuş sanki.
Millet 300 Avroya komple sistem topluyor.
Hangi dünyada yaşıyorlar acaba.
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safe-e 8 yıl
usb 3.0 desteği bile yok düzgün fanı bile yok ve fiyata bak helal
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_bluescream_ 8 yıl
aynen 160 avro ne demek ya :D
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devrimdoga 8 yıl
Çok pahalı değil mi sanki ?
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