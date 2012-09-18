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Mobil Dünyanın Geleceği; Snapdragon S4 Pro, Windows 8RT, Arttırılmış gerçeklik ve fazlası video inceleme

6 yıl
31,6b
1
Cep Telefonu Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Qualcomm'un bu sene Berlin'de düzenlediği IQ etkinliğinde geleceğe yön verecek teknolojileri deneme fırsatı bulduk. Bu videomuzda Erdi Özüağ ile birlikte deneyimlerimizi aktarıyoruz.
 

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barish 6 yıl en beğenilen
Bu video da gördüğüm büyüyen sadece qualcomm değil donanımhaber de büyüyor. Yapılan haberlerin kalitesi,yerinde zamanında yapılışı ve sunumu başarılı. Tebrikler.
Bu video da gördüğüm büyüyen sadece qualcomm değil donanımhaber de büyüyor. Yapılan haberlerin kalitesi,yerinde zamanında yapılışı ve sunumu başarılı. Tebrikler...
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Speed-Step 6 yıl Tukrok
Tukrok
@Speed-Step; Bazen söylenenlere gerçekten şaşırmamak elde değil. Bu bahsedilen Lumia 920 modelindeki sanal gerçeklik zaten vardı ve ben bunu 2 yıl önce de kullanıyordum. Hatta bir araba satış sitesi de kendini entegre etmişti sisteme. Kameradan baktığınızda etraftaki satılık arabaları görebiliyordunuz.

Donanım Haber olarak sizleri DOĞRU HABER'e davet ediyorum. Burası insanların doğru bilgilendirildiği bir yer değilse, doğru bilgiyi nereden öğreneceğiz?

Not: Uygulamanın ismi LAYAR.

Merhaba,

Videoda daha önce böyle bir şey yoktu Qualcomm bu konuda ilk demiyoruz ki sadece gelişmeleri aktarıyoruz. Doğru haber yanlış haber nereden çıktı :)

Sevgiler,
Mesut Çevik
Tukrok@Speed-Step; Bazen söylenenlere gerçekten şaşırmamak elde değil. Bu bahsedilen Lumia 920 modelindeki sanal gerçeklik zaten vardı ve ben...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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osm1299 6 yıl
şunu söyliyim gelişen mobil dünyada teknoloji siteleride şimdiden kim yatırım yaparsa kazanacak!!!!!!(bkz. donanımhaber)
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khaos 6 yıl
"pratik anlamda ilk defa nokia 920 modeli ile girecek" (10:14-10:18) dediğiniz arttırlmış gerçeklik uygulaması yıllardır yukarıdaki arkadaşın dediği gibi layar uygulamasıyla vardı hatta ben D.bakır da bile bunu layar uygulamasına ekleyen firma biliyorum
videodaki cümlenin basit bir hata olduğuna inanıyorum yanlış anlaşılmasın!
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BirkanBilen 6 yıl
Arkadaşlar her ikinize de bizleri aydınlattığınız için teşekkürler.Tüm donanımhaber çalışanlarına tavsiyem ara sıra üye arkadaşların küfür veya küfüre yakın cümlelerinden dolayı tatsızlıklar oluyor lütfen bunu yapan arkadaşları engelleyin.
Birde yurtdışı teknoloji haberlerini takip ediyorum bunlara yakın bilgi verdiğiniz için sizi tebrik ediyorum.İngilizce çeviride sıkıntı yaşıyorsanız size ücretsiz yardım edebilirim.saygılar.
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peters 6 yıl
Qualcomm gelecekte çok işler çıkaracak.Teklonoji nereye gidiyor.
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SystemApps 6 yıl
wideo güzel olmuş.Özellikle şu dizili 720p video grubu gerçekten güzel bir örnek olmuş mobil dünyanın mevcut seviyesini göstermek adına...
lumia videosu işlemci işletim sistemi testler gibi konulardan sonra sırıtmış biraz :) ama nokianın kamera konusunda en tatmin edici sonuçlarını Vereceğini biliyoruz.Kamera konusuna önem veren tek firma neredeyse sadece nokia.Diğerleri ise yok 2 çekirdek yok 4 çekirdek gibi şeylerle reklamını yapıyor.Akıllı telefonlar demek işlemci ve ram değildir.ancak ne yazıkki karşılaştırmalar hep bu yönde oluyor.umarım nokia bu vizyonunu kaybetmez gerçekten önemli bir kriter kamera.
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Tukrok 6 yıl
@Speed-Step; Bazen söylenenlere gerçekten şaşırmamak elde değil. Bu bahsedilen Lumia 920 modelindeki sanal gerçeklik zaten vardı ve ben bunu 2 yıl önce de kullanıyordum. Hatta bir araba satış sitesi de kendini entegre etmişti sisteme. Kameradan baktığınızda etraftaki satılık arabaları görebiliyordunuz.

Donanım Haber olarak sizleri DOĞRU HABER'e davet ediyorum. Burası insanların doğru bilgilendirildiği bir yer değilse, doğru bilgiyi nereden öğreneceğiz?

Not: Uygulamanın ismi LAYAR.
1 Yanıt Yanıtla
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strathmorea 6 yıl
Çok faydalı bir video olmuş, ellerinize sağlık. Olayın sadece telefonlardaki grafikten ibaret olmadığını qualcomm un göstermesi umarız nvidia ya örnek teşkil eder.
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barish 6 yıl en beğenilen
Bu video da gördüğüm büyüyen sadece qualcomm değil donanımhaber de büyüyor. Yapılan haberlerin kalitesi,yerinde zamanında yapılışı ve sunumu başarılı. Tebrikler.
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barish 6 yıl
Bilgisayar kullanımı masaüstünden - dizüstü - mobile doğru kaydığı için qualcomm firması intel ve AMD nin 1 dereceden rakibi olmaya başladı. Bu durum rekabet açısından son kullanıcı yani bizlerin işine gelir.
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cagataykoroglu 6 yıl
şu sitenin sorunları hakkında bi açıklama yapsanız?
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z_vitamini 6 yıl
İncelemeleriniz ve bilgilendirmeleriniz için teşekkürler. Bir çok konuda yararlı bir video olmuş.
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