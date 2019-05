Mobilde üstün performans: Nirvana F300

Sürekli mobil olan performans ve tasarım tutkunları için tasarlanan Nirvana F300 dizüstü bilgisayar modeli tanıtıldı. Her detayı incelikle, tüketicinin beklentileri, ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda tasarlanan Nirvana F300, Nirvana F ailesinin en yeni modeli. En güncel yedinci nesil Intel Core i5 işlemciye sahip olan bilgisayarda 8 GB RAM, 256 GB SSD, 13.3inç Full HD ekran, 17 mm incelik ve 1.3 kg ağırlık gibi özellikler bulunuyor.

Casper Nirvana F300’de standart olarak yer alan ışıklı klavye özelliği sayesinde karanlık ortamlarda da kolay bir kullanım sunuluyor. Bilgisayarın gövdesinin metalden üretilmesi sağlam ve şık bir görünüm sunuyor. Dış etkenlere, çizilme ve darbelere dayanıklı olan bilgisayar, her türlü ortamda rahatlıkla kullanılabiliyor. Üzerinde 2 adet USB 3.1 USB portu bulunan bilgisayarda yüksek hızlı veri aktarımı sağlanıyor. Ayrıca 1 adet USB 3.1 Type C portu sayesinde farklı portlara dönüşüm sağlanabiliyor.

İşlemci: Intel Core i5-7200U(İşlemci hızı 2.50 GHz.-3.10 GHz, 4 MB Intel Akıllı Bellek)

İşletim Sistemi: Windows10 Home

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 620

Ekran: 13.3 inç Full HD LED 1920 x 1080 piksel çözünürlük

RAM: 8 GB LP DDR3

Depolama: 256 GB SSD

Kamera: 1MP HD, 720P, LED Mikrofonlu

Boyut ve Ağırlık: 321 x 219 x 17,20 mm, 1,3 kg

Pil: Polymer 3960 mAh (45Wh)

Hopalör: Dolby Digital Ses Sistemi 2x2W Stereo

Bağlantılar: Bluetooth 4.0, WLAN 802.11 b/g/n, WLAN, Micro USB, GPS

Klavye: Işıklı Ergonomik Özel Tasarım Klavye

Touchpad: Multi Gesture Click Pad

Portlar: 1 x HDMI, 2 x USB 3.0, 1 x Type-C (3.1Gen1)

Seyahatlerinde bilgisayarını hep yanında bulundurmak isteyen profesyoneller için geliştirilen Casper Nirvana F300, inceliğin hafiflik ve performansla buluştuğu bir dizüstü bilgisayar. Her an her yerde kullanıma hazır olan bilgisayar, aynı zamanda metal gövde kaplamasıyla estetik beklentilere de yanıt veriyor. Ekran seviyesinde bulundurduğu 83 Desibel güce sahip Dolby Digital ses sistemiyle eşsiz müzik keyfi yaşayabilirsiniz.Nirvana F300 modeli diğer Casper ürünlerinde olduğu gibi Türk tüketicisinin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda tasarlandığına dikkat çeken Casper Pazarlama Direktörü Feray Karaman şunları söyledi: “Geçen yıl piyasaya sürdüğümüz Nirvana F serisini 2017 yılında güncelledik ve tasarımda çıtayı yükselttik. Prismatik batarya kullanarak batarya ömrünü yüzde 66 oranında, ergonomik 0.3 mm eğimli tuşlarla klavye ergonomisini artırdık, precision touchpad teknolojisi ile kullanımı kolaylaştırdık. Nirvana F300, bu serinin en ince ve en hafif modeli. Üstelik metal gövdesi ve ışıklı klavyesi ile oldukça şık. Notebook kullanım ihtiyaçlarını, donanım özellikleri ile de fazlasıyla karşılıyor. Nirvana F300, sadece 1.3 kg. hafifliğinde. Tüketicinin bir dizüstü bilgisayardan beklediği özellikleri donanım ve yenilikçi tasarımlarımıza uygulamaya devam edeceğiz. Hem ürün çeşitliliği hem tasarım zenginliği olan bu tarz premium modelleri önümüzdeki dönemde daha çok göreceksiniz.”Casper Nirvana F300, Intel’ın en güncel yedinci nesil i5 platformunu kullanıyor. Üst düzey performans ve uzun pil ömrü sunan ve önceki nesle göre yüzde 13 daha performanslı, yoğun iş seyahatlerinde uzun süreli kullanım imkanı sağlıyor. En zorlu program ve uygulamalarda zorlanmayan F300’de 8 GB RAM, 256 GB SSD, çift giriş ve çıkışlı (MIMO) aynı zamanda çift bantlı (2.4 GHz / 5 GHz) tasarım ve kullanıcılar için daha hızlı kablosuz bağlanma gibi donanım özellikleri bulunuyor.Bilgisayarda bulunan 13.3 inç büyüklüğündeki Full HD ekran, kullanım zevkini artırırken en küçük detayların bile aktarılabilmesini sağlıyor. Casper Nirvana F300’de kullanılan LP DDR3 (Low Power) RAM’ler daha az enerji tüketiyor. Düşük seviyede enerji tüketen bu RAM’ler sayesinde bilgisayar tek bir şarj ile uzun saatler boyunca kullanılabiliyor.Standart olarak 256 GB kapasiteli SSD depolama altyapısı ile gelen bilgisayara kasa içinde bulunan özel yuva sayesinde ek olarak sabit disk bağlanabiliyor. Bu sayede bilgisayarın depolama kapasitesi artırılabiliyor. Hem en eski verileri saklamak adına hem de performans olarak en hızlı şekilde çalışmasını sağlıyor.Sadece 1.3 kg ağırlığa ve 17mm’lik inceliğe sahip Casper Nirvana F300, bu sayede istenen her yere rahatlıkla taşınabiliyor ve mobil hayatın keyfi sonuna kadar yaşanıyor. İçerdiği yüksek performansa rağmen hafifliği ve inceliği ürüne ekstra özellik katıyor.