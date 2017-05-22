Mobilite: Android O ile gelen yenilikler ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta Android 8.0 ile gelen yenilikler olmak üzere mobil teknoloji dünyasının geçtiğimiz hafta öne çıkan konularını değerlendiriyorlar.

Android işletim sisteminin bir sonraki büyük sürümü olan Android 0 yani muhtemelen Android 8.0 ile gelen yenilikler, Samsung Galaxy S8 ailesinin satış rakamları ve dahası Mobilite'nin yeni bölümünde.