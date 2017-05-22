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Mobilite: Android O ile gelen yenilikler ve dahası...

2 yıl
28,3b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta Android 8.0 ile gelen yenilikler olmak üzere mobil teknoloji dünyasının geçtiğimiz hafta öne çıkan konularını değerlendiriyorlar.
Android işletim sisteminin bir sonraki büyük sürümü olan Android 0 yani muhtemelen Android 8.0 ile gelen yenilikler, Samsung Galaxy S8 ailesinin satış rakamları ve dahası Mobilite'nin yeni bölümünde. 

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Sazankiller 2 yıl en beğenilen
sunu fark ettim mesut samsung a apple in baktigi gozle bakiyor korku kiskanclik gizli hayranlik
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kırmızı çekiç 2 yıl
videoda ne var? konulu video mu?
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silversmith 2 yıl
Note 8'i beklemekte fayda var. Heleki 4000-5000TL. gibi fiyatları gözden çıkarmışsak.
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dostum kertenkele 2 yıl
Sonunda videolara indirme seçeneği de geldi söyleye yaza yaza parmaklarım nasır tuttu video oynatıcı yı 10 senedir çözemediniz bu iyi oldu en azından


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DeeepBlue 2 yıl
Mesut Bey, S8+ teknik incelemenize batarya konusundaki gelişmeleri de dahil edebilirseniz seviniriz.

Samsung, S8 serisinde batarya aşınmasının 2 yıllık süre zarfında %5 de kalacağını (%95 performansta kalacağını) iddia etmiş. Bu konunun doğruluğu Samsung Türkiye ile teyit edilip garanti prosedürü sorulacak olursa ürünü alacaklar için faydalı olabilir.

Batarya performansindaki gelismeler aynı zamanda Note8 beklentilerini de şekillendirecektir. Nitekim bildiğiniz gibi Samsung batarya konusunda biraz sıkıntı yaşıyor, en azından SDI üretimli olanlarda :)

1-1.5 yıllık kullanımda orjinal şarj aleti kullanılıp hızlı şarj uygulanmayan S7 lerin bile batarya performansı (wear level) ciddi düzeyde etkilendi, ~%20 aşınma. Firmalar her sene fuarlarda ve kendi lansmanlarında pazarladıkları urunlerine batarya teknolojisinde getirdikleri yenilikleri de dahil etmeliler.

Batarya omru erken tukendiginde birkaç oyunu 40fps ile oynamanin da anlami kalmiyor :))

Vulkan destekli oyun/programlardaki gelis(eme)meler bir diger inceleme konusu...

Teşekkürler.
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DeeepBlue 2 yıl
Mesut Bey, S8+ teknik incelemenize batarya konusundaki gelişmeleri de dahil edebilirseniz seviniriz.

Samsung, S8 serisinde batarya aşınmasının 2 yıllık süre zarfında %5 de kalacağını (%95 performansta kalacağını) iddia etmiş. Bu konunun doğruluğu Samsung Türkiye ile teyit edilip garanti prosedürü sorulacak olursa ürünü alacaklar için faydalı olabilir.

Batarya performansindaki gelismeler aynı zamanda Note8 beklentilerini de şekillendirecektir. Nitekim bildiğiniz gibi Samsung batarya konusunda biraz sıkıntı yaşıyor, en azından SDI üretimli olanlarda :)

1-1.5 yıllık kullanımda orjinal şarj aleti kullanılıp hızlı şarj uygulanmayan S7 lerin bile batarya performansı (wear level) ciddi düzeyde etkilendi, ~%20 aşınma. Firmalar her sene fuarlarda ve kendi lansmanlarında pazarladıkları urunlerine batarya teknolojisinde getirdikleri yenilikleri de dahil etmeliler.

Batarya omru erken tukendiginde birkaç oyunu 40fps ile oynamanin da anlami kalmiyor :))

Vulkan destekli oyun/programlardaki gelis(eme)meler bir diger inceleme konusu...

Teşekkürler.
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..ScReaM 2 yıl
S8 + Karalama kampanyası = Başarısız girişim :)
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babıesrar82 2 yıl
Mesut Çevik s8'i niye bu kadar gömüyor anlamadım gitti. Hem sonradan bize s8'i göndermediler o yüzden plusı kullandım diyor hem de s8'i beğenmedim diyor. İki cihazı da kullanmış biri olarak plus ile ilgili ne deniyorsa katılıyorum ancak şu iris tarama konusu hariç s8 kullanımı son derece kolay bir cihaz. Parmak izi okuyucu yeri solak olanlar için yanlış tercih ama sağlak olanlar için gayet ideal. Benim için de en ideal yer orası değil ama sağ elinize kendi cihazınızı aldığınızda elinizi hiç oynatmadan bir bakın, sağ işaret parmağınız nerde duruyor? (Tabi elinizin bu tür büyük ekranlı aletler için uygun büyüklükte olduğunu varsayarak soruyorum bunu) Yer sağlaklar için kötü değil yani o kadar da.. Ekran oranının garipliği bence eleştiri konusu değil. Zira burda uygulama geliştiricilerine daha çok iş düşüyor. Sonuçta adamlar tek elde son derece rahat hakim olunabilecek bir tasarımda ekran kasa oranı tutturmuşlar. Bu teknolojide ileriye adımdır sonuçta. E bunu böyle agresif oranda geleneksel formatta yapmak mümkün görünmüyor. Dolayısıyla uygulamaların adapte edilmesini beklemek varken Samsungu eleştirmek bence haksızlık. Tabi onların da geliştiricileri desteklemeleri lazım. O da ayrı konu. Velhasıl plus değil ama s8 bence günlük kullanımda son derece ergonomik ve rahat bir cihaz. Şarlar gereği fiyatı yüksek o kadar. Ve tek rakibi berbat tasarımına rağmen u11.
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erhanciliz 2 yıl
Htc u11 aynı özellik artı metal kasa ince çerçeve ve çift kamera ile gelse idi ovvvvvvvvv..
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Fx_57,5 2 yıl
mesut abi iphone 7plus ta ois var bu arada :D
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erhanciliz 2 yıl Fx_57,5
Fx_57,5
mesut abi iphone 7plus ta ois var bu arada :D

2. Kamerasında ois yok, ondan bahsediyor.
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blacksss 2 yıl
İsterse android z çıksın bu saatten sonra umurumda değil !!
Bakın çok sık telefon değiştiren biriyim en son s7 edge kullanıyordum internetten dizi veya film izlerken hangi istemsiz açılan sekmelerden virüs uygulaması çıkıyor telefonu titreten bir şekilde tamam sekmeyi kapatınca kayboluyor ama hangi model telefon kullandığımı nasıl biliyor ? Misal Samsung s7 edge telefonunuza virüs bulaşmıştır veya Htc m8 telefonunuza virüs bulaşmıştır vs vs. Hadi bunu da geçtim Facebook'ta video seyrederken bile s7 edgeye özel uygulama önerisi Videolar çıkıyor resmen güvenlik sıfır. Hadi resimleri özel yazışmalarımı geçtim telefon bankacılığı kullanıyorum bir gün hesaptaki paralarım gitse ne olacak ? Bu yüzden bugün iPhone geçtim sizede tavsiye ederim androide güvenmeyin!!!
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chengineer 2 yıl blacksss
blacksss
İsterse android z çıksın bu saatten sonra umurumda değil !!
Bakın çok sık telefon değiştiren biriyim en son s7 edge kullanıyordum internetten dizi veya film izlerken hangi istemsiz açılan sekmelerden virüs uygulaması çıkıyor telefonu titreten bir şekilde tamam sekmeyi kapatınca kayboluyor ama hangi model telefon kullandığımı nasıl biliyor ? Misal Samsung s7 edge telefonunuza virüs bulaşmıştır veya Htc m8 telefonunuza virüs bulaşmıştır vs vs. Hadi bunu da geçtim Facebook'ta video seyrederken bile s7 edgeye özel uygulama önerisi Videolar çıkıyor resmen güvenlik sıfır. Hadi resimleri özel yazışmalarımı geçtim telefon bankacılığı kullanıyorum bir gün hesaptaki paralarım gitse ne olacak ? Bu yüzden bugün iPhone geçtim sizede tavsiye ederim androide güvenmeyin!!!

Internete bağlandığınız "herhangi bir cihazın" modelini öğrenmek için virüse gerek yok
Dizi/film sitelerinin reklamları windowsta da açılıyor. **** kurarsınız açılmaz. Bu arada güvenli sistem henüz icat edilmedi. Daha kaç hafta oldu haberlerde tüm cihazların, içinde apple, google dahil olmak üzere, çok rahatça dinlendiği. Ayrıca Snowden filmini izleyin, gerçek ve güncel bir olaydır. Yani ayfona geçerek güvenli bir yere geçmediniz. Ayrıca banka hesabını virüsle boşaltma yöntemi sanıyorum henüz icat olmadı
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___Lawyer___ 2 yıl
S8 ile görüşlerinize bire bir katılıyorum. Halihazırda da 7 Plus kullanıcısıyım şimdi Android telefona geçmeyi düşünüyorum diyelim s8'i eledik geriye g6' htc u11 , xz premium kaldı.
Performansa takıntılı biriyim bir sene öncesinin işlemcili telefonunu almam şimdi olmasa da 1 yıl kullanımdan sonra kendi döneminde çıkan telefonlardan geri kalacaktır performans olarak.
Xz premium da almam Sony bence çok ciddi bir marka potansiyeli olmasına rağmen kullanmıyor ve adına yakışan ciddi cihazlar üretmiyor. Evet donanım olarak çok iyi ama tasarımsal olarak z1 ile yan yana koysak herkes bir anda ayırt edemez.
Geriye Htc u11 kaldı açıkçası çok da sevdiğim bir marka HTC. Metalden vazgeçmesi bence oldukça gereksiz olmasına rağmen toplam pakette çok dolu bir cihaz. Fakat HTC u 11 alıncada kvk garantili olduğu için ciddi bir teknik servis sıkıntısı yaşayacağım. Bu da beni cihazdan soğutuyor.
Yani günün sonunda kullanıcılar olarak Apple Samsung ikileminden çokta kurtulamıyoruz. Çünkü firmalar ülkemize yeteri kadar önem vermiyor.
HTC Türkiye'de satamıyorum diyor. Peki bu firma tekno marketlere fazla cihaz ile giriyor mu?
- Hayır
Yeni cihazları bulunabiliyor mu?
-Hayır
Reklam için bütçe ayırıyorlar mı?
-Hayır
O zaman satamıyoruz demek yerine satmamak için uğraşıyoruz demek daha doğru sokaktaki insan bilmiyor ki alsın. Sizden ricam özellikle Android firmalarının Türkiye sorumluları ile görüştüğünüzde bu tarz sorunları aktarmanız. Eğer bu böyle giderse yakında Samsung Apple'dan başka cihaz göremeyeceğiz insanların elinde ve bir teknoloji sever bir telefon hobisi olan biri olarak bu beni üzüyor.
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