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Mobilite: Apple iOS 7, HTC Butterfly S, Sony Xperia Z Ultra, Galaxy S4 Zoom ve dahası...

5 yıl
9,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Erdi ÖZÜAĞ ve Ender YILDIZ, Apple'ın yeni mobil işletim sistemi iOS 7, HTC'nin en güçlü akıllı telefon modeli Butterfly S, Samsung'un kamera odaklı yeni telefonu Galaxy S4 Zoom, Huawei'in dünyanın en ince telefonu olarak lanse ettiği Galaxy S4 Zoom, OPPO Find 7 üst seviye Çinli telefon ve Snapdragon 800'ün performansı gibi en son mobil gelişmeler, keyifli ve eğlenceli bir sohbet ile yorumluyolar.
 

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Murat.92 5 yıl en beğenilen
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konix 5 yıl
Muhabbetiniz resmiyetten uzaklaştıkça daha samimi oluyor. Umarım emeğinizin karşılığını alırsınız. Yapımlarınızın devamını bekliyorum. Bu arada şunu belirteyim; videolarınızı izleyip yorum yazmayan, seviyeli ve bu konulara meraklı çok takipçiniz var. Bu yüzden sadece yorum sayısına ve yorumun seviyesine bakarak değerlendirmeyin yapığınız işlerin tepkilerini. Malum iltifat marifete tabidir.
Muhabbetiniz resmiyetten uzaklaştıkça daha samimi oluyor. Umarım emeğinizin karşılığını alırsınız. Yapımlarınızın devamını bekliyorum. Bu arada şunu belirteyim;...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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sangreal_1905 5 yıl
biraz daha günlük sohbet havasında olmuş bence daha iyi olmuş sıkılmadan izledim:)
2 Yanıt Yanıtla +17
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1 Avatar
Batterx One 5 yıl
Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Erdi ÖZÜAĞ ve Ender YILDIZ, Apple'ın yeni mobil işletim sistemi iOS 7, HTC'nin en güçlü akıllı telefon modeli Butterfly S, Samsung'un kamera odaklı yeni telefonu Galaxy S4 Zoom, Huawei'in dünyanın en ince telefonu olarak lanse ettiği Galaxy S4 Zoom, OPPO Find 7 üst seviye Çinli telefon ve Snapdragon 800'ün performansı gibi en son mobil gelişmeler, keyifli ve eğlenceli bir sohbet ile yorumluyolar.
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DirtyMoneySyndicate 5 yıl
Favori mobilite bölümüm oldu umarım hep böyle daha sıcak ve samimi olur.Efsane 1 e 1 i hatırlattı bana :)
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sfx 5 yıl
bu atışmalı mod güzel olmuş. kıyaslamak istemiyorum ama 2si1 den daha eğlenceli bi program bu.
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fatih591 5 yıl
Mobiliteler içerisinde ilk defa bu programda güldüm
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menem 5 yıl
dh yayınlanan hiç bir videoda bu kadar gülümsetmemişti beni çok güzel olmuş video esprileri göndermeler çok hoş elinize sağlık
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3DMystic 5 yıl
açılmıyor
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DH Misafiri 5 yıl
Erdi beyin bilgisi gerçekten çok üst seviye. Teşekkürler, güzel bir programdı.
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IbRaCaDaBra 5 yıl
Çok iyi program olmuş emeğinize sağlık ikili olarak çok iyi anlaşıyorsunuz ama yorumlarıyla düşunceleriyle Ender Yıldız fark yaratmıs Oppo'ya el hareketi süperdi ya hala gülüyom :D
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Guest-B61CB1CD0 5 yıl
Bu en eğlenceli bölümdü...
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DH Misafiri 5 yıl
Ya niye ipad 2 den video açılmıyor incelemesinde açtığınız ios 5 tanıtım videosu bile açılmıyor
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tr-mchd 5 yıl
bişey sormak istiyorum, ben videoları izleyemiyorum yani donanımhaber sayfasında bi video olan habere girdiğimde "video bulunamadı" hatası veriyor ve IDM den indirme linki geliyor direk, bende her seferinde indirmek zorunda kalıyorum, ne yapabilirimde internet üzerinden izleyebilirim ?
not sadece donanımhaberde oluyor facebook twitter youtube vb. sitelerde hata yok.
teşekkür ederim.
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cyros 5 yıl tr-mchd
tr-mchd
bişey sormak istiyorum, ben videoları izleyemiyorum yani donanımhaber sayfasında bi video olan habere girdiğimde "video bulunamadı" hatası veriyor ve IDM den indirme linki geliyor direk, bende her seferinde indirmek zorunda kalıyorum, ne yapabilirimde internet üzerinden izleyebilirim ?
not sadece donanımhaberde oluyor facebook twitter youtube vb. sitelerde hata yok.
teşekkür ederim.

o sayfayi internet explorer dan ac video izlemek icin. chrome ve mozilla idm le sync oldugu icin bende de direk indirmeye calisiyo ama ie beceriksizligi sagolsun boyle durumlarda ise yariyo iste
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DARTH_BLACK 5 yıl
el bir bölümdü ve espiriler bizi baya bir güldürdü :)
bu arada oppo dan adam şu telefonu yolla artık,ayıp oluyor yani
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