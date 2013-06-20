Mobilite: Apple iOS 7, HTC Butterfly S, Sony Xperia Z Ultra, Galaxy S4 Zoom ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Erdi ÖZÜAĞ ve Ender YILDIZ, Apple'ın yeni mobil işletim sistemi iOS 7, HTC'nin en güçlü akıllı telefon modeli Butterfly S, Samsung'un kamera odaklı yeni telefonu Galaxy S4 Zoom, Huawei'in dünyanın en ince telefonu olarak lanse ettiği Galaxy S4 Zoom, OPPO Find 7 üst seviye Çinli telefon ve Snapdragon 800'ün performansı gibi en son mobil gelişmeler, keyifli ve eğlenceli bir sohbet ile yorumluyolar.

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