Mobilite: Apple iOS 7, HTC Butterfly S, Sony Xperia Z Ultra, Galaxy S4 Zoom ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Erdi ÖZÜAĞ ve Ender YILDIZ, Apple'ın yeni mobil işletim sistemi iOS 7, HTC'nin en güçlü akıllı telefon modeli Butterfly S, Samsung'un kamera odaklı yeni telefonu Galaxy S4 Zoom, Huawei'in dünyanın en ince telefonu olarak lanse ettiği Galaxy S4 Zoom, OPPO Find 7 üst seviye Çinli telefon ve Snapdragon 800'ün performansı gibi en son mobil gelişmeler, keyifli ve eğlenceli bir sohbet ile yorumluyolar.
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not sadece donanımhaberde oluyor facebook twitter youtube vb. sitelerde hata yok.
teşekkür ederim.
o sayfayi internet explorer dan ac video izlemek icin. chrome ve mozilla idm le sync oldugu icin bende de direk indirmeye calisiyo ama ie beceriksizligi sagolsun boyle durumlarda ise yariyo iste
bu arada oppo dan adam şu telefonu yolla artık,ayıp oluyor yani