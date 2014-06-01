Mobilite: "LG G3,Sony Xperia Z2'nin Türkiye fiyatı ve mobil dünyadaki son gelişmeler

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Ender Yıldız , LG G3,Sony Xperia Z2, HTC One E8 ve mobil dünyadaki en son gelişmeleri sizler için değerlendiriyor.
Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Ender Yıldız , LG G3,Sony Xperia Z2, HTC One E8 ve mobil dünyadaki en son gelişmeleri sizler için değerlendiriyor.
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Turkiyede telefon çıkar eski nesil üzerine %30 kar konur eski nesil aynı fiyattan satılmaya devam eder
Ama bi cafeye gidiyorsun arkandan bi apache giriyor elinde iphone 5s G2 Z2 M8 S5 veya revaçta olan bi telefon hemen masaya koyuyor. Ortam yapmaya çalışıyor. Yanına marlboro'yuda koydu mu ondan zengini yok..