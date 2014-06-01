Mobilite: "LG G3,Sony Xperia Z2'nin Türkiye fiyatı ve mobil dünyadaki son gelişmeler

Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Ender Yıldız , LG G3,Sony Xperia Z2, HTC One E8 ve mobil dünyadaki en son gelişmeleri sizler için değerlendiriyor.

Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Ender Yıldız , LG G3,Sony Xperia Z2, HTC One E8 ve mobil dünyadaki en son gelişmeleri sizler için değerlendiriyor.