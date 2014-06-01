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Mobilite: "LG G3,Sony Xperia Z2'nin Türkiye fiyatı ve mobil dünyadaki son gelişmeler

5 yıl
8,7b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Ender Yıldız , LG G3,Sony Xperia Z2, HTC One E8 ve mobil dünyadaki en son gelişmeleri sizler için değerlendiriyor.
Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Ender Yıldız , LG G3,Sony Xperia Z2, HTC One E8 ve mobil dünyadaki en son gelişmeleri sizler için değerlendiriyor.

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info2 5 yıl en beğenilen
Şu foruma girmese kimse telefonum eskidi demez aslında
2 Yanıt Yanıtla +111
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Elsa 5 yıl
Amerika da yeni telefon çıkar eski neslin fiyatı düşer.

Turkiyede telefon çıkar eski nesil üzerine %30 kar konur eski nesil aynı fiyattan satılmaya devam eder
Amerika da yeni telefon çıkar eski neslin fiyatı düşer.Turkiyede telefon çıkar eski nesil üzerine %30 kar konur eski nesil aynı fiyattan satılmaya de...
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3 Yanıt Yanıtla +98
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kahraman0991 5 yıl
Toplum olarak özgüven eksikliğimiz var. Bu özgüven eksikliğini bu tür pahalı telefon alarak kapatmaya çalışıyoruz. Bu tür telefonların sırf özelliğini kullanmak için alan kişi sayısı bir elin parmağını geçmez.

Ama bi cafeye gidiyorsun arkandan bi apache giriyor elinde iphone 5s G2 Z2 M8 S5 veya revaçta olan bi telefon hemen masaya koyuyor. Ortam yapmaya çalışıyor. Yanına marlboro'yuda koydu mu ondan zengini yok..
Toplum olarak özgüven eksikliğimiz var. Bu özgüven eksikliğini bu tür pahalı telefon alarak kapatmaya çalışıyoruz. Bu tür telefonların sırf özelliğini kullanma...
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2 Yanıt Yanıtla +59
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DH Misafiri 5 yıl
Geçen hafta yurtdışında media-markt'ta 540€ idi, fazla bakamadım. yurtdışı daha ucuz.
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snlnc 5 yıl
erdi abi ilk önce düğünün hayırlı oldun şimdiden vşdeo çok güzildi tşkler ayrıca video da tarafsız yorumladığınıziçin tekrar tşkler
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ardarda45 5 yıl
Stereo hoparlör bir tek benim için mi önemli?? Z2 diğer telefonlardan on gömlek ileride bence
ama ne olursa olsun 600£'luk telefon 2200 lira etmez [>:][>:]
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foreveriphone 5 yıl
htc nin tek rakibi vertu olur.
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cngzmls 5 yıl
Koskoca adamların sürekli telefon muhabbeti yapması bazen saçma geliyor.
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izmir_memur 5 yıl
bekliyeceğim en telefonun çıkmasını alırım büyük ihtimale bende lg g2 var değiştirebilirim yinede
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su_şişesi 5 yıl
Mesut Çevik bi ara lg g lere mok atmıştı lg g2 bile 1700 e 1800 e satılıyor xperia varken kim alsın? diye bi soru sormuştu. Lg g kullanmıyorum ama ilk çıktığı zamanlarda bile o kadar değildi fiyatı. Mesut bey kimden para almışsa bunu söylemek için
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designmHD 5 yıl
@darkaura ve @kahraman0991 üye arkadaşlar tüketim çılgınlığına çok iyi parmak basmış.
Şahsen kendim aldığım bir teknolojiyi her yönüyle kullanan, tabiri caizse iliklerine kadar yararlanan biriyken; fazla param olmadığı için ve 2000-2500 TL gibi büyük paraları israf olarak gördüğüm için yararlanamıyorum.
Bir gün türkcell bayiine bir soru sormaya gitmiştim, gözümün önünde iki adam iphone 5s almıştı "kontratlı fiyatları malum". Adım kadar eminimki o telefonun hakkını veremeyecektir. iphone, galaxy s4, vb cihazları öğrencilerimin elinde görünce artık alasım gelmiyor. Çoluk çocuğun eline düştü. (Motorola Razr kullanıyorum ve öğrencilerimde olmadığı için gurur duyar oldum)

Neyse uzatmayayım. Tüketim çılgınlığına vurgu yapalım!

G3 ün başarılı bir cihaz olduğu kanısındayım. 2k ekranın şarja olan etkisini merak etmekteyim. İşletim sistemi ve arayüzün getirdikleri umarım g2 deki gibi şarj performansı verir inşallah. Kapalı kasa olayından vazgeçmiş olmaları bence bir avantaj. İyi bir satış politikası ile çıkış yaparlarsa güzel bir satış yapacaktır.
Z2 çok iyi bir makina ama SONY pek satış politikasında zayıf gibime geliyor. Koreliler bu işi Japonlardan daha iyi yapmaya başladılar gibi. Samsung inşallah Tizen ile bu işin yönünü değiştirecek. Android e iphone a alternatifler çıkması her zaman sevindirici.
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designmHD 5 yıl
@darkaura ve @kahraman0991 üye arkadaşlar tüketim çılgınlığına çok iyi parmak basmış.
Şahsen kendim aldığım bir teknolojiyi her yönüyle kullanan, tabiri caizse iliklerine kadar yararlanan biriyken; fazla param olmadığı için ve 2000-2500 TL gibi büyük paraları israf olarak gördüğüm için yararlanamıyorum.
Bir gün türkcell bayiine bir soru sormaya gitmiştim, gözümün önünde iki adam iphone 5s almıştı "kontratlı fiyatları malum". Adım kadar eminimki o telefonun hakkını veremeyecektir. iphone, galaxy s4, vb cihazları öğrencilerimin elinde görünce artık alasım gelmiyor. Çoluk çocuğun eline düştü. (Motorola Razr kullanıyorum ve öğrencilerimde olmadığı için gurur duyar oldum)

Neyse uzatmayayım. Tüketim çılgınlığına vurgu yapalım!

G3 ün başarılı bir cihaz olduğu kanısındayım. 2k ekranın şarja olan etkisini merak etmekteyim. İşletim sistemi ve arayüzün getirdikleri umarım g2 deki gibi şarj performansı verir inşallah. Kapalı kasa olayından vazgeçmiş olmaları bence bir avantaj. İyi bir satış politikası ile çıkış yaparlarsa güzel bir satış yapacaktır.
Z2 çok iyi bir makina ama SONY pek satış politikasında zayıf gibime geliyor. Koreliler bu işi Japonlardan daha iyi yapmaya başladılar gibi. Samsung inşallah Tizen ile bu işin yönünü değiştirecek. Android e iphone a alternatifler çıkması her zaman sevindirici.
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Zey4li 5 yıl
Fiyatlar yüzünden bu telleri gidip inceleyesim bile gelmiyor ne vadediyorlarki pc fiyatına ama pcde yaptıklarımızın ne kadarını yapabliyorlar
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12 Angry Men 5 yıl
Yaşım 21, ortaokul döneminde almıştım telefon, ondan sonra hiç telefon almadım param var ama gerek duymuyorum akrabalarımın eski telefonlarını kullanıyorum, pek arama bile yapmıyor sms desen hiç atmıyorum, oyun desen zaten bilgisayarım var.
Her sene telefon alıcam dıyorum, her yeni telefon haberinden dedikodusundan ve ileride çıkacaklardan herkes kadar haberim var takip ediyorum ama bu sene alıcam dıyorum almıyorum, şimdi 2000 - 2500 vericem telefona ama yine bir köşede bırakıcam onu 1 ay sonra sıkılıcam ondan, neden boşuna o kadar para veriyim ki diye düşünüyorum bu sene iphone 6 alıcam dedim, şimdi hevesim kalmadı bir anlık heves uğruna boşuına para vermiş olucam diye.
Bu telefonla hava atanlarda ayrı bir m*l, telefona vereğiniz parayı gidip kılık kıyafete ve spora harcasanız hakkıyla spor yapsanız hem sağlıklı hemde güzel vücudunuz olur, onunla herkesden farklanırsınız.
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mementopolis 5 yıl
İphone 5S incelemsi yapmadınız..
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