Mobilite: LG V20 ve ön çıkan diğer gelişmeler

Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, gündemdeki konuları değerlendiriyor, merakla beklenen yeni nesil telefonları masaya yatırıyor.

Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta LG V20 olmak üzere gündemdeki diğer mobil konuları yorumluyor, fikirlerini paylaşıyorlar.