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Mobilite: LG V20 ve ön çıkan diğer gelişmeler

3 yıl
40b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, gündemdeki konuları değerlendiriyor, merakla beklenen yeni nesil telefonları masaya yatırıyor.
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta LG V20 olmak üzere gündemdeki diğer mobil konuları yorumluyor, fikirlerini paylaşıyorlar. 

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manyakurt 3 yıl en beğenilen
Mesut Ç: Sanal tuş bana sorarsan şu anda herhalde bir android üreticisinin yapabileceği en kötü atılım.

Erdi Ö: "Google" da öyle yapıyor ama.
Thug Life Erdi (:
Mesut Ç: Sanal tuş bana sorarsan şu anda herhalde bir android üreticisinin yapabileceği en kötü atılım.Erdi Ö: "Google" da öyle yapıyor ama.Thug...
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fırat macit 3 yıl
Abi bir telefonun sizce en iyi olabilmesi için tasarımı, su geçirmez özelliği ve kalemi mi olması gerekiyor? Ses, ara yüz sadeliği ve kamera benim için daha önemli bu konuda da en iyisi şuan Htc 10 bu da bana göre en iyi telefon. Lütfen en iyi telefon note 7 vs gibi görüşlerinizden vazgeçin çünkü herkesin isteğine göre değişebiliyor. V20 de beni heyecanlandırıyor ses özellikleri olsun bataryanın büyüklüğü olsun ikinci ekran da bana kullanışlı gelmişti çıkınca illaki denemeyi düşünüyorum belki Htc 10 dan vazgeçerim.
Abi bir telefonun sizce en iyi olabilmesi için tasarımı, su geçirmez özelliği ve kalemi mi olması gerekiyor? Ses, ara yüz sadeliği ve kamera benim için daha öne...
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yasinadin 3 yıl
Note 7 nin en büyük eksiklikleri

1:Edge ekran ışıkta kenarlarda parlama yapıp görüntüyü engelliyor bu çok büyük bir dezavantaj , ayrıca kalemle kenarlara kadar yazmak çok zor , tasarımsal olarak edge ekran malesef bu sebeplerden dolayı facia.

2.Infrared yok ! benim için bir telefonun olmazsa olmazı oderece önemli telefon tercih sebebim , kullanan alışan beni anlar kullanmayan anlamaz.

3.Radyo yok ! benim için gene çok önemli bir özellik malesef yok.

4.İris tarayıcı , gözünüzde gözlük veya lens varsa yada gözünüzü tam yuvarlaklara getirmezseniz doru dürüst çalışmıyor ayrıca günlük kullanımda çok kullanışsız , araba sürerken , yatarken yolda yürürken yani gözününüz o yuvarlaklara tam denk getirmek için uygun pozisyonda değilse ve gözlüklü yada lens li iseniz iris çöp , parmak izi çok daha pratik hızlı ve kullanışlı.

5.Fiyat ! 3500 tl nedir ?

6.Bu fiyata note 7 en son teknolojileri üzerinde eksiksiz olarak barındırmalıydı bunlardan biride 6 gb ram , madem böyle bir fiyat çekiyorlar 4gb ram olmamalıydı buda bir eksiklik.

sonuç olarak note 3 umu satıp 7 aydır almak için beklediğim note 7 benim için tam bir hayal kırıklığı oldu.

LG v20 eyer 6gb ram 4000 yada uzeri pil radyo infrared , çok gelişmiş bir kamera birde uygun fiyat ile gelirse note 7 den tek eksikligi kalem olur , kalemmi infrared mi derseniz ben infrared derim ama kalemde cok buyuk bir artı keske v20 dede olsaydı. umarız hayal kırıklığı olmaz.lg v20 için beklenti büyük.

Note 7 nin en büyük eksiklikleri1:Edge ekran ışıkta kenarlarda parlama yapıp görüntüyü engelliyor bu çok büyük bir dezavantaj , ayrıca kalemle kenar...
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kucukyenici 3 yıl
LG V20: 4.100 mAh batarya hayal oldu! :-(

gsmarena.com/...

Body: aluminum AL 6013, MIL-STD shock resistance
5.7" Quad HD IPS display, 513ppi
2.2" 160p secondary display, always on
Snapdragon 820 chipset: quad-core (2x2.15 + 2x1.6 GHz) Kryo processor, Adreno 530 GPU
4GB RAM
Up to 64GB of built-in storage, expandable via the microSD card slot by up to 200GB
16MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.4) main camera setup; OIS; laser autofocus; LED flash, 2160p video capture with lossless sound, StedyRecord 2.0, 5MP (f/1.9) selfie camera
B&O Play certified sound with four DACs, B&O Play headphones bundled
3,200mAh removable battery, QuickCharge 3.0
Side-mounted fingerprint sensor in the power button
Android 7.0 Nougat OS
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DH Misafiri 3 yıl
Lenovo ZUK Z2 için inceleme yapabilirseniz çok iyi olur. Teşekkürler.
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polatxp635 3 yıl
Vestel gibi büyük bir firmanın tutması için tepeye oynaması ve fiyatı alınabilecek düzeyde tutmalı. Milletin Vestelden bekledikleri :
1-Daha iyi tasarım ve model isimlendirmesinin biraz daha milli değerleri taşıması(Örneğin: Ötüken,Bozkurt,Attila,Alparslan,İdikut vs.)
2-Snapdragon 820-821 veya Mediatek Helio X20-X25-X30(Ki maliyeti düşürmek için Mediatek daha iyi bir tercih olacaktır. Ancak stabilite konusunda Snapdragon kullanmaları halkı tereddüt etmeden almaya itebilir. Çünkü Mediatek X10-X20'nin hunharca ısınıp frekansını düşürdüğünü biliyoruz.)
3-4-6 GB Ram(Ki 6GB Ram koyarsa maliyet artar diyenler olabilir, çindeki adam 6GB ramli telefonu ucuza çıkartıyorsa bizde yapabiliriz.)
4-En uygun maliyete halka sunmak.(Sonuçta millet o telefon için en az 1 maaş veriyor. Biraz daha makul olması. Eğer fiyatı tuttururlarsa çok satar. En basit örnek: LG G2)
5-En kötü 16MP Lazer Otofokuslu(hızlı odaklama yapabilen) Sony-Isocell-Carl Zeiss sensörlü kamera
6-Parmak izi okuyucu(Maliyeti düşürmek için bu ilk başta kullanılmayabilir)
7-3000-3500-4000 mAh Batarya ve iyi optimizasyon
8-USB Type-C(Bu önemli. Çünkü diğer firmalar ile rekabet etmesi gerek. Ama maliyet önemli ölçüde artacaksa bu ilk tepe modelde kullanılmayabilir.)
9-UFS 2.0, USB 3.0-3.1, OTG, Bluetooth 4.1-4.2, NFC, Miracast(Vestel televizyonlar ile görüntü aktarımı sağlar ki çok güzel olur.)
10-Sd-Card desteği ve Çıkarılabilir Batarya
11-Gorilla Glass 3-4 ve mukavemiyeti artırılmış kasa
12-En Önemli Özellik yani yazılım desteği.(Yazılım ekipleri var ise bunu Nexus cihazlara gelen Android güncellemesinden hemen sonra vermek. Eğer yazılım ekibi yoksa Google Android One platformu veya Cyanogen-Mod ile anlaşılabilir.)
Fiyatı 1800-2000 yapıp hele de özellikle 6GB Ram koyarsa patlama olur. Umarım Vestel yetkilileri de okuyordur. Milletin beklediği özellikler tam olarak bunlar. Vestel telefonların alınmamasının sebebi alt seviye telefonların pahalı fiyatlara satılması.(Hatta adeta tabiri caizse kakalanması) Kamera kalitesinin kötü olması.(Hangi Vestel telefonu elime aldıysam kamerası çok geç netleme yapıyordu. Bunun için Lazer Odaklamalı sensör yardımcı olacaktır. Vesteli sevmeyen, daha doğrusu fiyat/özellik politikasını sevmeyen biri olarak ben bu özellikleri koyup bir telefon çıkardığında gidip almayı düşünüyorum. Elin çinlisine, amerikalısına, korelisine param gideceğine Vestel gibi bir Türk firmasına gitmasini tercih ederim. Lütfen kullanıcıları duy artık VESTELLL!!!
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fasak 3 yıl
Yine dolu dolu bir program olmuş, zevkle izledim. Fakat şahsi fikrim, biraz fazla Samsung övgüsü yapılıyor sanki. Samimiyetinize güveniyorum, Samsung ile bir anlaşmanız olduğunu falan hala düşünmüyorum ama bu kadar yönlendirici olma sorumluluğunu alacak kadar kusursuz mu sizce? Söylediklerime benzer geri bildirim aldığınızı siz de söylüyorsunuz, lütfen geribildirimlerimizi biraz daha dikkate alın :). İyi çalışmalar dilerim.
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mavizaman 3 yıl
katılıyorum sanal tuşlar tam saçmalık ekrandan çalıyor ayrıca tuşların konumlandığı alt barda hala yerinde duruyor e o zaman ne gerek sanal tuşa.
sony tasarımı kesinlikle demode çağdışı çerçeve kalınlığında apple a özeniyor herhalde ona rakip çıkardığına göre.
v20nin üst kısımdaki ikincil ekranı hoş durmuyor; lensler yanında estetik olmamış ayrıca ayfondaki gibi çift kamera arkada köşede simetriyi bozarken v20de daha iyi konumlanmış ama beyaz kasa yerine siyah alınmalı zira mercekler bozuyor görüntüyü hele iki tane olunca.
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kesbi 3 yıl
Snapdragon 650-652, 3GB ram, 32 GB hafıza ve en fazla 13cm boyunda bir telefon çok mu zor yahu. 14-15cm telefonlar cepte olmuyor. Cep telefonu kavramına uymuyorlar.
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silversmith 3 yıl
Belli ki firmalar tasarım işini Samsung'a devretmişler! :D yıllar önce haklı olarak eleştirilen Samsung'un mucizevi yükselişe bak. Bir de diğerlerine bak çay demle iç!
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silversmith 3 yıl
Bu sene ülkemizde satışa sunulan amiral gemilerinin (flagship demek daha havalı oluyormuş ama olsun!) bir çoğu sorunlarla dolu! Sorunsuz telefona rastlayanlar; Milli Piyango'dan para çıkmış gibi seviniyor! :D Hal böyleyken, işletim sistemini sevmesemde mecbur iPhone alacağım. Bir tane amiral gemisi (HTC 10) aldım. Üretim hatası çıktı. Ertesi gün servise gönderdim. Servis; "Yapılan tüm kontroller sonucunda, cihazda hiç bir probleme rastlanmamıştır" raporuyla birlikte telefonu geri gönderdi. Şaka gibi. :D
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Takeshi Kovacs 3 yıl
Videoyu izlemedim akşama izlerim ancak v10 bu zamana kadar elime alınca en çok sevdiğim telefon oldu. Kronik sorunları olmazsa v10un güncellenmiş versiyonu olarak gelirse 6s ten geçmeyi düşünürüm. Kasası kalındı belki ama o sağlamlık hissi ve 2. Ekran tasarımı unutturuyordu her şeyi. Ayrıca note7nin o cam kasasına takacağım kılıfla daha kalın olacaktır zaten
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lido 3 yıl
forumun lg g4 anakonusunda bi tur attıktan sonra lg almak bence yürek işi
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rapstar338 3 yıl Takeshi Kovacs
Merak ediyorum da hocam v10 hangi kronik sorunlara sahip ? Dün inceleme videolarına baktım hoşuma gitti baya. :) kamerası çok güzel geldi. Özellikle video performansı beğenimi kazandı.
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No Way Out 3 yıl
O tasarımla yine olmadı be LG. Koskoca firmasın sorsan 6438654386834 mühendis çalışıyor dersin ama yaptığın tasarım etiket firmlarından hallice. Bir note 7'yi bir v20'yi yanyana koy ve gerçekleri gör.
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