Mobilite: LG V20 ve ön çıkan diğer gelişmeler

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, gündemdeki konuları değerlendiriyor, merakla beklenen yeni nesil telefonları masaya yatırıyor.
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta LG V20 olmak üzere gündemdeki diğer mobil konuları yorumluyor, fikirlerini paylaşıyorlar.
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Erdi Ö: "Google" da öyle yapıyor ama.
Thug Life Erdi (:
1:Edge ekran ışıkta kenarlarda parlama yapıp görüntüyü engelliyor bu çok büyük bir dezavantaj , ayrıca kalemle kenarlara kadar yazmak çok zor , tasarımsal olarak edge ekran malesef bu sebeplerden dolayı facia.
2.Infrared yok ! benim için bir telefonun olmazsa olmazı oderece önemli telefon tercih sebebim , kullanan alışan beni anlar kullanmayan anlamaz.
3.Radyo yok ! benim için gene çok önemli bir özellik malesef yok.
4.İris tarayıcı , gözünüzde gözlük veya lens varsa yada gözünüzü tam yuvarlaklara getirmezseniz doru dürüst çalışmıyor ayrıca günlük kullanımda çok kullanışsız , araba sürerken , yatarken yolda yürürken yani gözününüz o yuvarlaklara tam denk getirmek için uygun pozisyonda değilse ve gözlüklü yada lens li iseniz iris çöp , parmak izi çok daha pratik hızlı ve kullanışlı.
5.Fiyat ! 3500 tl nedir ?
6.Bu fiyata note 7 en son teknolojileri üzerinde eksiksiz olarak barındırmalıydı bunlardan biride 6 gb ram , madem böyle bir fiyat çekiyorlar 4gb ram olmamalıydı buda bir eksiklik.
sonuç olarak note 3 umu satıp 7 aydır almak için beklediğim note 7 benim için tam bir hayal kırıklığı oldu.
LG v20 eyer 6gb ram 4000 yada uzeri pil radyo infrared , çok gelişmiş bir kamera birde uygun fiyat ile gelirse note 7 den tek eksikligi kalem olur , kalemmi infrared mi derseniz ben infrared derim ama kalemde cok buyuk bir artı keske v20 dede olsaydı. umarız hayal kırıklığı olmaz.lg v20 için beklenti büyük.