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Mobilite: Nokia Lumia 925, Galaxy S4 "Nexus Versiyonu", Sony Xperia SP ve çok daha fazlası...

6 yıl
13,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, Nokia'nın yeni amiral gemisi Lumia 925, Google'ın Nexus programına dahil ettiği Galaxy S4'ü, Türkiye macerası başlayan Xperia SP'yi, sıvı soğutmalı ilk akıllı telefonu, BBM uygulamasının akıbetini, AMD Radeon HD 8970M mobil grafik birimini, Nvidia Project Shield oyun konsolu ve mobil teknoloji dünyasındaki diğer önemli gelişmeleri değerlendiriyorlar.
 

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NS_85 6 yıl en beğenilen Avorlair
Avorlair

S4 Mini den mükemmel bir cihaz gibi bahsedilmiş, ama aynı fiyatta olması beklenirken donanım olarak daha iyi olan Xperia SP den ise "alsanız da olur almasanız da" tarzında bahsedilmiş, Samsung fanatikliğini bırakın artık çok itici oluyorsunuz

S4 Mini'ye 2100 mAhlik pil koyulacağından dakikalarca bahsedilip Xperia SP'ye koyulmuş olan 2370 mAhlik pilden bahsedilmemesi de düşündürücü


Başlık yanıltıcı olmuş, "Samsung S4 Nexus versiyonu, S4 Mini ve çok daha fazlası" olması gerekirdi
AvorlairS4 Mini den mükemmel bir cihaz gibi bahsedilmiş, ama aynı fiyatta olması beklenirken donanım olarak daha iyi olan Xperia SP den ...
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2 Yanıt Yanıtla +32
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gcb1903 6 yıl
Tasarım işini nokia ve sony biliyor harbiden. Biri şu samsunga kazandığından birazda tasarıma ayırmasını söylese keşke.
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erci501 6 yıl
Tam yatıyordum ama mecbur izleyecegiz
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malkooklam 5 yıl
çalışmalar iyi ama konuşurken ULAN diyor,
dikkat edilmeli,
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nazif21 6 yıl
galaxy s4 incelemesi nerde..... seneye mi inceliyceksiniz....nerde eski dh!
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Koduja 6 yıl
galaxy s4 incelemesi nerde kaldı ya çok oldu çıkalı ?
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nedensiz07 6 yıl
Erdi abi sizi severek takip ediyorum fakat gerçekten Samsunga olan sempatiniz ve buna karşılık Sony'e olan antipatiniz bariz bir şekilde belli oluyor.. Lütfen yapmayın. .Yeni çıkan her cihazı s3 ile kıyaslamanız çok düşündürücü.. Kalkmış bir yıl önce 2000 tl gibi bir fiyattan çıkan s3'ü bügün çıkacak olan xperia SP ile kıyaslıyorsunuz..

Yapmayın lütfen bu kadarda sony düşmanı olmayın.. Ayrıca NS_85 arkadaşımızında dediği gibi batarya olayını hiç saymıyorum bile.. O pili eğer ki samsung kullansaydı yere göğe sığdıramazdınız..Ben samsungun ürünleri kötü demiyorum. Zaten şu anki telefonum s3.. Fakat bence yaptığınız yorumlar birazcık satış grafiğine eşdeğer gibi gözüküyor.. Örneğin her programınızda S4'e dakikalarca yer verirken aynı kategorideki rakiplerine sadece ikişer cümlelik yer bile zor veriyorsunuz.. Mesela htc bugün bana göre tasarım ve performans olarak piyasanın en dengeli telefonu olarak gördüğüm htc one'ı piyasaya sürmüşken siz tutmuş taa butterfly modelini S4 mini ile kıyaslıyorsunuz.. Buna karşılık htc one'ın adı bile geçmiyor.. Yine xperia Z nin adı üç cümlede vasat bir model adı altında geçiyor. . Fakat iş samsunga gelince s4 mini bile olağan üstü bir model oluveriyor birdenbire..

Bence biraz daha objektiflik lütfen.. Gerçi ender abi de zamanında birçok kez mobil grafik çiplerini konsollarla kıyaslıyordu.. Merak ediyorum the last of us'ı telefonunda mı oynayacak haziran ayında.. Veya fifa13 gibi oyunları konsol veya pc yerine telefonnundan mı oynuyor..
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ycanatilgan 6 yıl
Lumia için yapılan optik zoom'u Amazondan aldım. Fena değil, güzel. cebimde kolayca taşıyorum tek eksisi biraz karanlıklaştırıyor; enstantane düşük ışıkta artıyor. Bu da kısmen bulanık görüntü oluşturuyor. Şimdilik kullanıyorum başka hata yok beğendim
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DH Misafiri 6 yıl
Sony kullanicilari ne kadar da komik, Galaxy S4 ve HTC One bu sene amiral gemisi olarak kalacak ancak bu telefonlara rakip olarak gosterdikleri eski donanımlı Xperia Z yerini Snapdragon 600 lu Xperia UL'ye burakacak. Xperia Z'nin ikinci el fiyati cok hizli düşecek gibi, gecmis olsun :(
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qiangya 6 yıl
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CmSandman 6 yıl
ŞU S4 İLE İLGİLİ HABERLERİNİZ MİDE BULUNDIRICI OLMAYA BAŞLADI SAYIN EDİTÖRLER...
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stevejones 6 yıl
Emegınıze saygımız var ama sızınde az bıraz sony e saygınız olsun artık cok alenı bellı edıyorsunuz objektıf olun cunku en buyuk artınız yaptıgınız ıncelemelerın tarafsız olması olur ama artık bılınıyorkı sony ıse baska bır yerden ınceleme okunup ızlenmesı gerekır.Bır arkada kore bayragı falan olsa mesaj daha ıyı empoze edılır onuda kısa zamanda edınıp arka planda bulundurun bence.
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