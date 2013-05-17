Mobilite: Nokia Lumia 925, Galaxy S4 "Nexus Versiyonu", Sony Xperia SP ve çok daha fazlası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, Nokia'nın yeni amiral gemisi Lumia 925, Google'ın Nexus programına dahil ettiği Galaxy S4'ü, Türkiye macerası başlayan Xperia SP'yi, sıvı soğutmalı ilk akıllı telefonu, BBM uygulamasının akıbetini, AMD Radeon HD 8970M mobil grafik birimini, Nvidia Project Shield oyun konsolu ve mobil teknoloji dünyasındaki diğer önemli gelişmeleri değerlendiriyorlar.
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S4 Mini'ye 2100 mAhlik pil koyulacağından dakikalarca bahsedilip Xperia SP'ye koyulmuş olan 2370 mAhlik pilden bahsedilmemesi de düşündürücü
Başlık yanıltıcı olmuş, "Samsung S4 Nexus versiyonu, S4 Mini ve çok daha fazlası" olması gerekirdi