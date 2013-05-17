Mobilite: Nokia Lumia 925, Galaxy S4 "Nexus Versiyonu", Sony Xperia SP ve çok daha fazlası...

Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, Nokia'nın yeni amiral gemisi Lumia 925, Google'ın Nexus programına dahil ettiği Galaxy S4'ü, Türkiye macerası başlayan Xperia SP'yi, sıvı soğutmalı ilk akıllı telefonu, BBM uygulamasının akıbetini, AMD Radeon HD 8970M mobil grafik birimini, Nvidia Project Shield oyun konsolu ve mobil teknoloji dünyasındaki diğer önemli gelişmeleri değerlendiriyorlar.

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