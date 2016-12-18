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Mobilite: Samsung Galaxy S8, HTC 11, Huawei Mate 9 ve dahası...

2 yıl
56,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Piyasaya çıkacak yeni telefonlar, gündemdeki konuları ve önemli haberleri Erdi Özüağ ve Mesut Çevik birlikte yorumluyor.
Mobilite'nin bu haftaki bölümünde BlackBerry markalı telefonların Alcatel'in haklarına da sahip olan TCL tarafından üretilecek olması, Samsung Galaxy S8 ve HTC 11 ile birlikte, ülkemize geleceği belli olan Huawei Mate 9, Nokia'nın geri dönüşünü müjdeleyen ilk telefonu 150 ve Windows 10'un Snapdragon işlemci üzerinde çalıştırılması gibi gündem başlıklarını Erdi Özüağ ve Mesut Çevik birlikte yorumluyor, iyi seyirler.  

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m.hüseyin 2 yıl en beğenilen
Bu mobilite'nin başlığıda değişmeli bence "sık sık aksayan" mobil konulu teknoloji programı gibi.
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bersgurs 2 yıl
Girişteki müzik değişse güzel olur sesi kapatmak zorunda kalıyorum.
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~Lion King~ 2 yıl
Lütfen daha sık yapın. Sohbetiniz diğer teknolojik sitelerden çok daha keyifli.
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-Sniper- 2 yıl
Merak edenler için Huawei Mate 9 N11'de bugün satışa çıktı.. Fiyat: 2829?
urun.n11.com/...
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ShuHan 2 yıl
Bu telefonlari kim aliyor ne cok keriz var ornek adamda s7 var gido a8 alio keriz cok
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theARSLANN 2 yıl
kendi sitesinde p9 2400 halen huawei nin, mate 9 ise 3000 tl den girer gibi duruyor. 2500-2700 arası satarlarsa gideri var gibi duruyor.
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theARSLANN 2 yıl
htc nin kendi sitesinde 600 dolar yazıyor
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DH Misafiri 2 yıl
HTC 11 'in Çıkan Özellikleri Dogruysa Diger Markalarin İşi zor Gorunuyor.
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XPerience 2 yıl
Demek ki bu tür şeyleri düşünen başkaları da varmış. Mesut Bey diyor ki "çocuğu 4K çekeceğim ki geleceğe aktaralım". Bu çok güzel bir düşünce. Başkasına bundan bahsettiğimde adam gülüyor. Mutlu oldum :)
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kesbi 2 yıl
1,7 değil de 1,07 ile çarpacaktınız sanırım. Ama vergiler yüksek tai. Bir de ocakta baz vergi 160 lriadan daha da yukarı çıkabilir.
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bortecine09 2 yıl kesbi
kesbi

1,7 değil de 1,07 ile çarpacaktınız sanırım. Ama vergiler yüksek tai. Bir de ocakta baz vergi 160 lriadan daha da yukarı çıkabilir.

Video bitsinde öyle yazayım dedimdi :) "1.7 ile çarpınca %70 yapar. %7 için 1.07 ile çarpılmalıydı reis. " yazdım hatta kopyaladım hafızada duruyordu. Benden çok yaşayacan :)
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Abdülhak Hamit Tarhan 2 yıl
Samimi bir sohbet havasında akıcı geçen bir video idi. Teşekkür ederim.
Mate 9 Pro'yu da bekleriz. Umarım dolar kuru nedeniyle uçmazlar.
Ces fuarı çok renkli geçecek. 2017'de, mobil tarafta iyi bir rekabete tanık olacağız gibi... (Note 7 patlamasından sonra S8 kozu, Htc 11, LG G6 vs.)
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-Sniper- 2 yıl
@Fx57 abi keşke mate 9 pro modeliyle ilgili de bi bilgi alsaydınız çok merak ediyorum ve almak istiyorum bu cihazı, 6 inç ekran yerine 5,5 ve kavisli ekranla bu deneyimi elde etmek isteyen bir sürü kullanıcı vardir eminim. Çok keyifli bir program oldu yüreğinize sağlık.
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Xloud 2 yıl
Mate 9'un fiyatını çok merak ediyorum umarım saçmalamazlar efsane cihaz çünkü...
Bu arada Sony XZ, X, X Compact, X Performance ve bu cihazların tüm dual modellerine 7.0 verdi macbook pro'nun touch barının sihirli özelliklerinden, Note 7'nin patlama nedeninin açıklanma tarihinin belli olacağı tarihin analizini yapmaktan sıra gelmemiş olabilir...
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