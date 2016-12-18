Mobilite: Samsung Galaxy S8, HTC 11, Huawei Mate 9 ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Piyasaya çıkacak yeni telefonlar, gündemdeki konuları ve önemli haberleri Erdi Özüağ ve Mesut Çevik birlikte yorumluyor.

Mobilite'nin bu haftaki bölümünde BlackBerry markalı telefonların Alcatel'in haklarına da sahip olan TCL tarafından üretilecek olması, Samsung Galaxy S8 ve HTC 11 ile birlikte, ülkemize geleceği belli olan Huawei Mate 9, Nokia'nın geri dönüşünü müjdeleyen ilk telefonu 150 ve Windows 10'un Snapdragon işlemci üzerinde çalıştırılması gibi gündem başlıklarını Erdi Özüağ ve Mesut Çevik birlikte yorumluyor, iyi seyirler.