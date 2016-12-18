Mobilite: Samsung Galaxy S8, HTC 11, Huawei Mate 9 ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Piyasaya çıkacak yeni telefonlar, gündemdeki konuları ve önemli haberleri Erdi Özüağ ve Mesut Çevik birlikte yorumluyor.
Mobilite'nin bu haftaki bölümünde BlackBerry markalı telefonların Alcatel'in haklarına da sahip olan TCL tarafından üretilecek olması, Samsung Galaxy S8 ve HTC 11 ile birlikte, ülkemize geleceği belli olan Huawei Mate 9, Nokia'nın geri dönüşünü müjdeleyen ilk telefonu 150 ve Windows 10'un Snapdragon işlemci üzerinde çalıştırılması gibi gündem başlıklarını Erdi Özüağ ve Mesut Çevik birlikte yorumluyor, iyi seyirler.
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urun.n11.com/...
Video bitsinde öyle yazayım dedimdi :) "1.7 ile çarpınca %70 yapar. %7 için 1.07 ile çarpılmalıydı reis. " yazdım hatta kopyaladım hafızada duruyordu. Benden çok yaşayacan :)
Mate 9 Pro'yu da bekleriz. Umarım dolar kuru nedeniyle uçmazlar.
Ces fuarı çok renkli geçecek. 2017'de, mobil tarafta iyi bir rekabete tanık olacağız gibi... (Note 7 patlamasından sonra S8 kozu, Htc 11, LG G6 vs.)
Bu arada Sony XZ, X, X Compact, X Performance ve bu cihazların tüm dual modellerine 7.0 verdi macbook pro'nun touch barının sihirli özelliklerinden, Note 7'nin patlama nedeninin açıklanma tarihinin belli olacağı tarihin analizini yapmaktan sıra gelmemiş olabilir...