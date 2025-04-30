iPhone 18 ve 18 Pro'da yeni özellik: Bellek yapısı değişiyor

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Tam Boyutta Gör iPhone 18 serisiyle birlikte Apple, bellek mimarisinde köklü bir değişime hazırlanıyor. Ancak bu adım, nispeten daha eski teknolojiyle performans artışı beklentilerini karşılamayabilir. LPDDR6 yerine altı kanallı bellek tasarımı geliyor.

Bellek tasarımı değişiyor

Asya pazarından gelen bilgilere göre Apple, 2025 yılında tanıtacağı iPhone 18 serisinde altı kanallı bellek mimarisine geçiş yapmayı planlıyor. Bu yapının günümüzde çoğunlukla sunucu sistemleri için tasarlandığını söyleyelim. Dolayısıyla DRAM ile bellek denetleyicisi arasındaki veri iletimini hızlandırarak bant genişliğinde kayda değer bir artış sunacak. Böylece özellikle AI uygulamaları, oyun ve arka plan işlemlerinde öne çıkabilir.

Tam Boyutta Gör Kaçıranlar için iPhone 18 modellerinin standart olarak 12 GB RAM ile geleceği Ming-Chi Kuo'nun daha önceki analizlerinde doğrulanmıştı. Kuo’ya göre iPhone 17 ailesindeki tedarik sıkıntıları nedeniyle bu yıl sadece üç modelde 12 GB RAM sunulacak. Ancak bu sınırlamanın iPhone 18 ile ortadan kalkması bekleniyor. Yani RAM miktarı açısından büyük bir sıçrama olmayacak; esas fark mimaride yaşanacak.

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Kötü haber şu ki, Apple'ın altı kanallı bellek mimarisine ek olarak daha yeni LPDDR6 standardına geçmeyeceği söyleniyor. Yani LPDDR5X standardını koruyacak. Bu noktada önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Snapdragon 8 Gen 2 Elite'in LPDDR6 desteği doğrulanmıştı. Şu an için farkın nasıl olacağını bekleyip görmemiz gerekecek.

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