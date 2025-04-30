iPhone 18 ve 18 Pro'da yeni özellik: Bellek yapısı değişiyor

Bellek tasarımı değişiyor
Asya pazarından gelen bilgilere göre Apple, 2025 yılında tanıtacağı iPhone 18 serisinde altı kanallı bellek mimarisine geçiş yapmayı planlıyor. Bu yapının günümüzde çoğunlukla sunucu sistemleri için tasarlandığını söyleyelim. Dolayısıyla DRAM ile bellek denetleyicisi arasındaki veri iletimini hızlandırarak bant genişliğinde kayda değer bir artış sunacak. Böylece özellikle AI uygulamaları, oyun ve arka plan işlemlerinde öne çıkabilir.
Kötü haber şu ki, Apple'ın altı kanallı bellek mimarisine ek olarak daha yeni LPDDR6 standardına geçmeyeceği söyleniyor. Yani LPDDR5X standardını koruyacak. Bu noktada önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Snapdragon 8 Gen 2 Elite'in LPDDR6 desteği doğrulanmıştı. Şu an için farkın nasıl olacağını bekleyip görmemiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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