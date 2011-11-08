Müzik firmaları CD formatına veda etmeye hazırlanıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sony ve Philips tarafından geliştirilen ve yaklaşık 30 yıldır hayatımızda olan CD'ler (Kompakt Disk, Yoğun Disk) için artık sona geliniyor. Ağırlıklı olarak müzik endüstrisi tarafından kullanılan ve 2000'li yılların ortalarına kadar popülerliğini koruyan sayısal optik veri saklama ortamı için sonu getiren ise çevrimiçi mağazalara olan ilginin artması oldu.
Apple'ın iTunes hamlesiyle başlayan ve bugün pek çok firma tarafından değişik alterantifleri olan (örneğin ülkemizde TTNET Müzik gibi) çevrimiçi mağazalar sonrasında önümüzdeki yılın sonlarına doğru CD'lerin, önde gelen yapım firmaları tarafından tedavülden kaldırılacağı belirtiliyor. Ancak bu gelişme CD teknolojisini tam olarak yok etmeyecek zira "Limited Edition veya Collectors Edition" tarzı meraklısına özel sınırlı üretim CD albümleri çıkmaya devam edecek. Tabi bu tür çalışmalar daha çok popüler yapımlar ve sanatçılar hazırlanacak.
Veri saklama ünitesi olarak fiziksel medyanın maliyetine ek olarak lojistik ve baskı gibi ek kalemler nedeniyle, dijital müzik satıcılığına karşı ticari anlamda hiç bir albenisi olmayan CD'lerin, önümüzdeki iki yıl içerisinde yerini tam anlamıyla "indirilebilir içeriğe" bırakması bekleniyor. Günümüzde pek çok sanatçı yeni albüm çalışmalarını ilk defa internet ortamında lanse ederken, dijital müzik satıcılığının önemli avantajlarından biri olarak dinleyiciler, albümünün tamamı yerine sadece arzu ettikleri parçayı da satın alabiliyorlar.
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Ohh ya çizildi derdi yok. 1 gb USB Stick verseler daha iyi, gittiğin heryere götür.
Pardon ama 25 GB'ın içine nasıl bir albüm sığdırmayı düşünüyorsun?
Yani 20 kuruşluk cd ile 50 kuruşluk plastik kap sanatçıları zor duruma mı düşürdü yani?
Valla haz kısmı ayrı bir şey tabi.
Ama her şey değişecek. Mesela babam da eski plaklarından aldığı hazzı almaz CD den. Eskiler gömülecek yeniler gelecek. Akış budur.
15 kuruş CD, 30 kurup kap, 20 kuruş basım ve diğer maliyetler. 50 kuruş lojistik. 20 kuruş saklama ( işler ile ilgili olan bilir. Ürünün depoda durması demek yerinde zarar demek. ). Hadi düz hesap maliyet 1TL olsun diyelim.
Adamlar o paraya 2 şarkı satıyor.
Bu sadece maliyeti diyelim yani. E her el değiştiğinde üstüne kar binecek bunun. Ne gerek var. Koy nete hem reklamı olsun ( alanlar yorumunu yapıyor çok beğendim vb ) hem net kârın olsun değil mi?
D&R gibi firmaları en azından bu bölümden zor zamanlar bekleyecek ileride.
Gerçekten ya.
Haberin atına böyle güzel sitelerin ( Uygun fiyata bol içerikli müzik siteleri ) linkleri konsa iyi olurmuş. Yani en azından insanlar orijinale teşvik edilirdi. Yani 20-30 kuruşa müzik indirecekken gidip korsan CD ye 2TL vermez en azından.
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