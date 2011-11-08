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Müzik firmaları CD formatına veda etmeye hazırlanıyor

7 yıl
18,5b
1
40
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony ve Philips tarafından geliştirilen ve yaklaşık 30 yıldır hayatımızda olan CD'ler (Kompakt Disk, Yoğun Disk) için artık sona geliniyor. Ağırlıklı olarak müzik endüstrisi tarafından kullanılan ve 2000'li yılların ortalarına kadar popülerliğini koruyan sayısal optik veri saklama ortamı için sonu getiren ise çevrimiçi mağazalara olan ilginin artması oldu. 
Apple'ın iTunes hamlesiyle başlayan ve bugün pek çok firma tarafından değişik alterantifleri olan (örneğin ülkemizde TTNET Müzik gibi) çevrimiçi mağazalar sonrasında önümüzdeki yılın sonlarına doğru CD'lerin, önde gelen yapım firmaları tarafından tedavülden kaldırılacağı belirtiliyor. Ancak bu gelişme CD teknolojisini tam olarak yok etmeyecek zira  "Limited Edition veya Collectors Edition" tarzı meraklısına özel sınırlı üretim CD albümleri çıkmaya devam edecek. Tabi bu tür çalışmalar daha çok popüler yapımlar ve sanatçılar hazırlanacak.
Veri saklama ünitesi olarak fiziksel medyanın maliyetine ek olarak lojistik ve baskı gibi ek kalemler nedeniyle, dijital müzik satıcılığına karşı ticari anlamda hiç bir albenisi olmayan CD'lerin, önümüzdeki iki yıl içerisinde yerini tam anlamıyla "indirilebilir içeriğe" bırakması bekleniyor. Günümüzde pek çok sanatçı yeni albüm çalışmalarını ilk defa internet ortamında lanse ederken, dijital müzik satıcılığının önemli avantajlarından biri olarak dinleyiciler, albümünün tamamı yerine sadece arzu ettikleri parçayı da satın alabiliyorlar.

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umutarslan.com 7 yıl en beğenilen
cd üstüne 2 medya daha çıktı.Ses kalitesi olarak hala 1 milyona kulaklık alanların çoğunlukta olduğu dünyamızda cd den daha kaliteli dvd boyutunda müzik olsa ne yazar bilemiyorum.Ya da ne kadar fark edilir.
cd üstüne 2 medya daha çıktı.Ses kalitesi olarak hala 1 milyona kulaklık alanların çoğunlukta olduğu dünyamızda cd den daha kaliteli dvd boyutunda müzik olsa ne...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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cagataykoroglu 7 yıl
Youtube to mp3 programları varken gerisi boş.
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deadric 7 yıl
Bu geçişten sanatçılar kazanacaksa bence çok yerinde olur. Yok aracılar, şunlar, bunlar vs. onlar kazanmasın artık başkalarının sırtından haybeciler.
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cagataykoroglu 7 yıl
Youtube to mp3 programları varken gerisi boş.
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muratgun 7 yıl
fizyi aç dinle :D
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alpa07 7 yıl
arabamda goldmaster 3070 teyp var 2 senedir cd takmadım.flash la dvam
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@bdullah 7 yıl
Online mp3'te ttnet şuan bayağı pahalı. Geçen alternatif olarak turkcellmüzik olduğunu farkettim. Turkcell gerçekten ucuz. 300 mp3 5 tl. Bununda albüm indirirken ayrıca para isteme saçmalığı var. Tek tek indirirsem parça sayısı kadar kredi düşüşü oluyor. Direk albüm 4 tl. Biraz saçma olmuş.
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iskambildestesi 7 yıl
illa TTNET in reklamını yapacaksınız dimi
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CyaNoqeN 7 yıl
doğru bir şey yapmışlar aslında. artık cd'lerin miladı geçti. kayboldular mıydı zor bulurduk. artık daha iyi olacak gibi geliyor.
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bwhiteshark 7 yıl

Ohh ya çizildi derdi yok. 1 gb USB Stick verseler daha iyi, gittiğin heryere götür.
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ultra_storm 7 yıl
Ee artık bi zahmet blu-ray çıktı cd kullanmak ayıp olur.
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Quadhros 7 yıl ultra_storm
ultra_storm

Ee artık bi zahmet blu-ray çıktı cd kullanmak ayıp olur.

Pardon ama 25 GB'ın içine nasıl bir albüm sığdırmayı düşünüyorsun?
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avb 7 yıl
grooveshark vs ....
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Farwynd 7 yıl
Yahu ben anlamıyorum neden her şeyi dijitalleştiriyoruz. Yani o aldığın albümün senin rafında durması ona bakmak bile bana değişik bir haz veriyor. Aldığın albümün artworküne bakmak vs.
Yani 20 kuruşluk cd ile 50 kuruşluk plastik kap sanatçıları zor duruma mı düşürdü yani?
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DigitalWorld 7 yıl Farwynd
Pyloge

Yahu ben anlamıyorum neden her şeyi dijitalleştiriyoruz. Yani o aldığın albümün senin rafında durması ona bakmak bile bana değişik bir haz veriyor. Aldığın albümün artworküne bakmak vs.
Yani 20 kuruşluk cd ile 50 kuruşluk plastik kap sanatçıları zor duruma mı düşürdü yani?


Valla haz kısmı ayrı bir şey tabi.


Ama her şey değişecek. Mesela babam da eski plaklarından aldığı hazzı almaz CD den. Eskiler gömülecek yeniler gelecek. Akış budur.

15 kuruş CD, 30 kurup kap, 20 kuruş basım ve diğer maliyetler. 50 kuruş lojistik. 20 kuruş saklama ( işler ile ilgili olan bilir. Ürünün depoda durması demek yerinde zarar demek. ). Hadi düz hesap maliyet 1TL olsun diyelim.

Adamlar o paraya 2 şarkı satıyor.

Bu sadece maliyeti diyelim yani. E her el değiştiğinde üstüne kar binecek bunun. Ne gerek var. Koy nete hem reklamı olsun ( alanlar yorumunu yapıyor çok beğendim vb ) hem net kârın olsun değil mi?


D&R gibi firmaları en azından bu bölümden zor zamanlar bekleyecek ileride.


iskambildestesi

illa TTNET in reklamını yapacaksınız dimi



Gerçekten ya.

Haberin atına böyle güzel sitelerin ( Uygun fiyata bol içerikli müzik siteleri ) linkleri konsa iyi olurmuş. Yani en azından insanlar orijinale teşvik edilirdi. Yani 20-30 kuruşa müzik indirecekken gidip korsan CD ye 2TL vermez en azından.
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eozenir 7 yıl
cd formatının ölmesi çok zor.
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