Müzik firmaları CD formatına veda etmeye hazırlanıyor

Sony ve Philips tarafından geliştirilen ve yaklaşık 30 yıldır hayatımızda olan CD'ler (Kompakt Disk, Yoğun Disk) için artık sona geliniyor. Ağırlıklı olarak müzik endüstrisi tarafından kullanılan ve 2000'li yılların ortalarına kadar popülerliğini koruyan sayısal optik veri saklama ortamı için sonu getiren ise çevrimiçi mağazalara olan ilginin artması oldu.

Apple'ın iTunes hamlesiyle başlayan ve bugün pek çok firma tarafından değişik alterantifleri olan (örneğin ülkemizde TTNET Müzik gibi) çevrimiçi mağazalar sonrasında önümüzdeki yılın sonlarına doğru CD'lerin, önde gelen yapım firmaları tarafından tedavülden kaldırılacağı belirtiliyor. Ancak bu gelişme CD teknolojisini tam olarak yok etmeyecek zira "Limited Edition veya Collectors Edition" tarzı meraklısına özel sınırlı üretim CD albümleri çıkmaya devam edecek. Tabi bu tür çalışmalar daha çok popüler yapımlar ve sanatçılar hazırlanacak.

Veri saklama ünitesi olarak fiziksel medyanın maliyetine ek olarak lojistik ve baskı gibi ek kalemler nedeniyle, dijital müzik satıcılığına karşı ticari anlamda hiç bir albenisi olmayan CD'lerin, önümüzdeki iki yıl içerisinde yerini tam anlamıyla "indirilebilir içeriğe" bırakması bekleniyor. Günümüzde pek çok sanatçı yeni albüm çalışmalarını ilk defa internet ortamında lanse ederken, dijital müzik satıcılığının önemli avantajlarından biri olarak dinleyiciler, albümünün tamamı yerine sadece arzu ettikleri parçayı da satın alabiliyorlar.