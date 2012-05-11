NEC de ultrabook pazarına giriş yaptı





Intel'in Ivy Bridge platformunu duyurmasıyla birlikte daha fazla sayıda üretic Ultrabook pazarına giriş yapmaya başladı. İşte onlardan biri olan Japonya merkezli elektronik üreticisi NEC, LaVie Z adını verdiği yeni model ile tasarım konusundaki iddiasını gözler önüne seriyor. 13.3-inç boyutunda ekrana sahip olan ultrabook'ta, bu segmentteki diğer pek çok modelden farklı olarak Alüminyum yerine lityum-magnezyum alaşam kasa yapısına yer verildiğini görmekteyiz.

Kullanılan işlemci modelleri hakkında detaylı bilgilerin açıklanmadığı Ultrabook, ekran kartı olarak Intel'in işlemciye entegre HD 4000 grafik birimini kullanıyor. Depolama için mSATA SSD sürücü ile donatılan sistem, ortaya çıkan görüntülerden anlaşıldığı üzere bir adet USB 3.0, bir adet USB 2.0, HDMI, ses konnektörleri ve çok formatlı kart okuyucusu ile geliyor. Kasa ağırlığı 999 gram olarak açıklanan NEC LaVie Z'nin yaz aylarında çıkacağı duyurulurken, fiyatı ise açıklanmadı.