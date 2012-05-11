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NEC de ultrabook pazarına giriş yaptı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NEC de ultrabook pazarına giriş yaptı
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Intel'in Ivy Bridge platformunu duyurmasıyla birlikte daha fazla sayıda üretic Ultrabook pazarına giriş yapmaya başladı. İşte onlardan biri olan Japonya merkezli elektronik üreticisi NEC, LaVie Z adını verdiği yeni model ile tasarım konusundaki iddiasını gözler önüne seriyor. 13.3-inç boyutunda ekrana sahip olan ultrabook'ta, bu segmentteki diğer pek çok modelden farklı olarak Alüminyum yerine lityum-magnezyum alaşam kasa yapısına yer verildiğini görmekteyiz.
Kullanılan işlemci modelleri hakkında detaylı bilgilerin açıklanmadığı Ultrabook, ekran kartı olarak Intel'in işlemciye entegre HD 4000 grafik birimini kullanıyor. Depolama için mSATA SSD sürücü ile donatılan sistem, ortaya çıkan görüntülerden anlaşıldığı üzere bir adet USB 3.0, bir adet USB 2.0, HDMI, ses konnektörleri ve çok formatlı kart okuyucusu ile geliyor. Kasa ağırlığı 999 gram olarak açıklanan NEC LaVie Z'nin yaz aylarında çıkacağı duyurulurken, fiyatı ise açıklanmadı.
NEC de ultrabook pazarına giriş yaptı
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giulianihdhx 7 yıl
Ultrabooklar geleceğin laptopları olacak.
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BuYaZ 7 yıl
Şöyle 16''inc lik bir UltraBook Olucak Pilide 1 Gün gidicek almayan ne olsun
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VurqunCu 7 yıl
Ultrabook tuttu gibi birde şu ssd fiyatları düşse çok güzel olacak.
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turbo-powwer 7 yıl
Intel üreticilere sağlam baskı yapıyor.
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Recharged 7 yıl
Ultrabook alternatifleri artıyor.Pazarda ne kadar fazla ultrabook olursa fiyatlarda o kadar uygun olacaktır.
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Cnyylmz 7 yıl
Güzel Güzel ...
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DH Misafiri 7 yıl
Ya hala Apple fanboycukları dolaşıyor :))İntel olmazssa Apple Olurmu acaba ?:))))
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berkkarabacak 7 yıl
çok şık duryo,ne kadar rekabet o kadar iyidir
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copyhaluk 7 yıl
berkaylive
CASPER laptop daha iyi

Her konunun altına aynı mesajı yazmak zorunda mısın?
Ultrabooklar geleceğin laptopları olacak. Şu an için donanımlar orta düzeyde ve fiyatlar çok fazla. Ama 1-2 seneye kalmaz fiyatlar ucuzlarsa herkes bu ürünlere geçiş yapar diye düşünüyorum.
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berkaylive 7 yıl
CASPER laptop daha iyi
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Stanislas Xavier 7 yıl
Psydia
Agirligi muthis fakat tasarim konusunda calismalari gerek. Tabii bu ultrabookun da yalnizca Japonya pazari icin cikma ihtimalini dusunursek, tasarima degil fonksiyonellige onem veren Japonlar icin cok guzel bir urun..

Bence tasarım çok güzel olmuş..
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