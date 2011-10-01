NZXT'den pembe renkli oyuncu kasası; Phantom Pink Edition

NZXT yeni oyuncu kasası Phantom Pink Edition'ı duyurdu. 222 x 541,3 x 623.8 mm boyutlarında ve 11 kilo ağırlığında olan kasa, pembe renkli tasarımıyla diğer tüm oyuncu kasalarından farklı bir noktada yer alıyor. Full tower formunda olan ve E-ATX de dahil olmak üzere son kullanıcılara yönelik farklı boyutlardaki güncel anakart modelleriyle sorunsuzca kullanılabile Phantom Pink Edition'ın üst kısmındaki giriş-çıkış panelinde, USB portları ve ses konnektörleriyle geliyor.

Güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı kasa, her kanal için 20 Watt'a kadar güç sağlayabilen beş kanal fan kontrolcüsü ile geliyor. Su soğutma sistemler için dört adet hortum deliği bulunan kasa, yan panelinde iki adet 120mm, arka kısmında bir adet 120mm ve üst kısmında bir adet 200mm çapında olmak üzere standart olarak dört adet fan ile geliyor. 3.5-inç boyutunda 7 adet sürücüye ev sahipliği yapabilen ve uzunluğu 350mm'ye kadar olan ekran kartlarıyla sorunsuzca kullanılabilen NZXT Phantom Pink Edition'ın 130 Avro etiket fiyatıyla yakında satışa sunulması bekleniyor.