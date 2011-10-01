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NZXT'den pembe renkli oyuncu kasası; Phantom Pink Edition

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
41,8b
1
39
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NZXT yeni oyuncu kasası Phantom Pink Edition'ı duyurdu. 222 x 541,3 x 623.8 mm boyutlarında ve 11 kilo ağırlığında olan kasa, pembe renkli tasarımıyla diğer tüm oyuncu kasalarından farklı bir noktada yer alıyor. Full tower formunda olan ve E-ATX de dahil olmak üzere son kullanıcılara yönelik farklı boyutlardaki güncel anakart modelleriyle sorunsuzca kullanılabile Phantom Pink Edition'ın üst kısmındaki giriş-çıkış panelinde, USB portları ve ses konnektörleriyle geliyor.
Güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı kasa, her kanal için 20 Watt'a kadar güç sağlayabilen beş kanal fan kontrolcüsü ile geliyor. Su soğutma sistemler için dört adet hortum deliği bulunan kasa, yan panelinde iki adet 120mm, arka kısmında bir adet 120mm ve üst kısmında bir adet 200mm çapında olmak üzere standart olarak dört adet fan ile geliyor. 3.5-inç boyutunda 7 adet sürücüye ev sahipliği yapabilen ve uzunluğu 350mm'ye kadar olan ekran kartlarıyla sorunsuzca kullanılabilen NZXT Phantom Pink Edition'ın 130 Avro etiket fiyatıyla yakında satışa sunulması bekleniyor. 

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alito 8 yıl en beğenilen
bu şekilde kullanılır herhalde


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4 Yanıt Yanıtla +28
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Chris Brown 8 yıl
Cemil İpekçi işi olmuş bu , pehh
3 Yanıt Yanıtla +9
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pegasus1881 8 yıl
pembe bızı bozar
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bellair 7 yıl
bi firma niye satılmasın diye kasa yaparki
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kralkarga 8 yıl
ılık detected beyler
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tobepeople 8 yıl
Phantom Pink Edition ile yani pembeyle sorunumuz zaten yoksa kasayla yada markayla sorunumuz yok :)
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@wise 8 yıl
Daha net bir nitelik sunulamamış. Bİlgiler yüzeysel. Bu bilgiler ile ne dememiz bekleniyor.
Ama, bildiğim bir şey varsa nzxt çok maliyetli ve iyi ürünler yapar. Diğer kasa modellerine kıyasla biraz pahalıya kaçabilir.
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free4200 8 yıl
iğrenç..
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inuh 8 yıl
Mor çıkarsa alırım :d
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MeGaDave06 8 yıl
Kız arkadaşıma bunu hediye alıp "sana şampiyonun kim olduğunu monitörden göstericem" derdim
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CagdasyavasTR1 8 yıl
Kız oyuncu varmı la ?
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alito 8 yıl
bu şekilde kullanılır herhalde


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1 Yanıt Yanıtla +28
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alito 8 yıl
kızların makyaj çantasına benzemiş
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eeevrim 8 yıl
Bu kasanın gerçek tüketici kitlesiyle tanışmak isterdimmm....
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bocekgrafik 8 yıl
pegasus1881
pembe bızı bozar

Evet, bize ters ama forumda bunu sevecek üyeler de var malesef.
(Sevmeyecekler üzerine alınmasın)
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