Güney Kore, 20 yıl içinde Ay’a bir üs kuracak

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Tam Boyutta Gör Güney Kore, uzay araştırmalarındaki iddiasını bir adım daha ileri taşıdı. Yeni açıklanan uzun vadeli keşif yol haritasına göre ülke, 2045 yılına kadar Ay yüzeyinde bir ekonomik üs kurmayı hedefliyor. Kore Uzay Havacılık İdaresi (KASA) tarafından yayımlanan yol haritası, beş temel görev alanını kapsıyor: alçak Dünya yörüngesi ve mikro yerçekimi araştırmaları, Ay keşif çalışmaları, Güneş bilimi ve uzay bilimi projeleri.

2024 yılında kurulan KASA, Ay'a iniş ve yüzeyde hareket kabiliyeti sağlayacak yerli teknolojilerin geliştirilmesine odaklanıyor. Ayrıca, su buzu gibi Ay kaynaklarının çıkarılması ve değerlendirilmesi için de yoğun Ar-Ge faaliyetleri yürütülüyor.

Güney Kore, uzay çalışmalarını hızlandırdı

Bu hedefe yönelik somut adımlar da atılmaya başlandı. Örneğin, Kore Jeobilim ve Maden Kaynakları Enstitüsü, terk edilmiş bir kömür madeninde Ay madenciliğinde kullanılabilecek prototip robotları test etti. Bu robotlar, gelecekte Ay’da kaynak çıkarımı için görev yapabilir.

Güney Kore, Ay çevresinde deneyim kazanmaya da başlamış durumda. Ağustos 2022’de fırlatılan Danuri adlı Ay yörünge aracı, hâlâ görevine devam ediyor. SpaceX’in Falcon 9 roketiyle fırlatılan Danuri, Ay yüzeyini çeşitli bilimsel cihazlarla inceliyor.

Bu roket başka bir gezegenden fırlatılacak: İlk test tamamlandı 2 gün önce eklendi

Ülke daha önce, 2032 yılına kadar Ay'a robotik bir iniş aracı göndermeyi planladığını açıklamıştı. Ancak yeni yol haritasıyla bu hedef büyütüldü. 2040 yılına kadar daha gelişmiş bir iniş aracı geliştirilmesi ve beş yıl içinde Ay’da kalıcı bir ekonomik üs kurulması planlanıyor.

ABD, NASA'nın Artemis programıyla önümüzdeki on yıl içinde Ay’da üsler kurmayı hedefliyor. Çin ise Rusya ve diğer ortaklarıyla birlikte benzer planlar yapıyor. Hindistan da 2047 yılına kadar Ay üssü kurmayı amaçlıyor.

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