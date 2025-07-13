Commodore, 30 yılın ardından ilk bilgisayarını satışa sundu

Commodore Corporation'ın yönetim yapısının yakın zamanda meraklılar tarafından ele geçirilmesiyle birlikte, bu tarz bir donanımın yakında duyurulacağı bekleniyordu.
Retro Recipes kanalıyla tanınan Christian "Peri Fractic" Simpson, artık şirketin başında. İki hafta önce Simpson, Commodore Corporation’ın geçici CEO’su olduğunu, yanına birkaç eski Commodore efsanesini de aldığını ve yeni bir donanım tanıtımının yolda olduğunu açıklamıştı. Şirketin devralınma sürecinin büyük oranda tamamlandığı belirtiliyor, fakat anlaşmanın tamamlanması için gereken finansman henüz tam olarak sağlanamamış gibi görünüyor.
Commodore 64 Ultimate üç farklı modelle geliyor. Ancak bu modeller arasında farklar daha çok kozmetik düzeyde. Bu cihazların 30 yıldan uzun süredir çıkan ilk resmi C64 bilgisayarları olduğu belirtiliyor.
Yeni cihazların işlemci kısmında, orijinal C64 anakartının AMD Xilinx Artix-7 FPGA ile birebir taklidi yer alıyor. Bu sayede 1980 ve 1990’ların oyunlarının, kartuşlarının ve aksesuarlarının %99’dan fazlasıyla uyumlu olduğu belirtiliyor.
Commodore 64 Ultimate özellikleri
- Bellek: 128 MB DDR2 RAM, 16 MB NOR Flash
- Depolama: USB üzerinden FAT/FAT32/exFAT desteği, .D64, .TAP, .PRG, .ROM gibi formatlarla uyumlu
- Video: HDMI üzerinden 1080p 50/60Hz çıkış, DVI uyumlu, analog çıkışlar (CVBS, S-Video, RGB)
- Ses: 2 × SID soketi (6581/8580), FPGA SID emülasyonu, optik S/PDIF çıkışı
- Bağlantılar: 3 × USB-A, 1 × USB-C, microSD, Ethernet, Wi-Fi, joystick, kartuş ve disk sürücü portları
- Klavye: Mekanik 66 tuşlu, Gateron Pro 3.0 switch’ler, orijinal C64 düzeni, RGB aydınlatma
- Diğer: Ayarlanabilir aydınlatma, 12V güç adaptörü, menüden kontrol edilebilen tuşlar (güç, sıfırlama, donma)
Bilgisayara ek olarak kutuda; güç adaptörü, HDMI kablosu, spiral ciltli kullanıcı kılavuzu, 50’den fazla oyun yüklü 64GB USB kaset sürücü, müzikler, demolar, çıkartmalar ve hızlı başlangıç kılavuzu yer alıyor. Ayrıca, Wi-Fi ile oyun aktarımı desteği de sunuluyor. Klasik Commodore 64 tutkunları, eski kartuşlarını, disket sürücülerini ya da CRT televizyonlarını da kullanabilecekler.
Üç farklı versiyonda satılıyor
Yeni Commodore 64 Ultimate’in en uygun fiyatlı versiyonu 299 dolara satılan BASIC Beige modeli. Klasik bej renkte olan model, herhangi bir ısıklandırma içermiyor. Giriş seviyesi olmasına rağmen, bu versiyon tıpkı daha pahalı modeller gibi, C64 tarihinin önemli isimlerinin ve geliştiricilerinin imzalarının anakart üzerine bakır olarak işlenmiş haliyle birlikte geliyor.Kaynakça https://www.tomshardware.com/video-games/retro-gaming/the-commodore-64-ultimate-computer-is-the-companys-first-hardware-release-in-over-30-years-pre-orders-start-at-usd299 https://www.commodore.net/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre