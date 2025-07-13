Commodore, 30 yılın ardından ilk bilgisayarını satışa sundu

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Tam Boyutta Gör Bir zamanların efsane bilgisayar üreticisi Commodore, 30 yılın ardından ilk ürünü Commodore 64 Ultimate'i piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Yeni retro bilgisayar 299 dolardan başlayan fiyatlarla ön siparişe açıldı, ancak en erken Ekim ayında teslim edilecek. Yeni bilgisayarın yazılım emülatörü içermediği, AMD Artix 7 FPGA üzerine kurulu olduğu ve 10.000’den fazla orijinal oyun, kartuş ve çevre birimiyle uyumlu olduğu belirtiliyor.

Commodore Corporation'ın yönetim yapısının yakın zamanda meraklılar tarafından ele geçirilmesiyle birlikte, bu tarz bir donanımın yakında duyurulacağı bekleniyordu.

Retro Recipes kanalıyla tanınan Christian "Peri Fractic" Simpson, artık şirketin başında. İki hafta önce Simpson, Commodore Corporation’ın geçici CEO’su olduğunu, yanına birkaç eski Commodore efsanesini de aldığını ve yeni bir donanım tanıtımının yolda olduğunu açıklamıştı. Şirketin devralınma sürecinin büyük oranda tamamlandığı belirtiliyor, fakat anlaşmanın tamamlanması için gereken finansman henüz tam olarak sağlanamamış gibi görünüyor.

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Commodore 64 Ultimate üç farklı modelle geliyor. Ancak bu modeller arasında farklar daha çok kozmetik düzeyde. Bu cihazların 30 yıldan uzun süredir çıkan ilk resmi C64 bilgisayarları olduğu belirtiliyor.

Yeni cihazların işlemci kısmında, orijinal C64 anakartının AMD Xilinx Artix-7 FPGA ile birebir taklidi yer alıyor. Bu sayede 1980 ve 1990’ların oyunlarının, kartuşlarının ve aksesuarlarının %99’dan fazlasıyla uyumlu olduğu belirtiliyor.

Commodore 64 Ultimate özellikleri

Bellek: 128 MB DDR2 RAM, 16 MB NOR Flash

128 MB DDR2 RAM, 16 MB NOR Flash Depolama: USB üzerinden FAT/FAT32/exFAT desteği, .D64, .TAP, .PRG, .ROM gibi formatlarla uyumlu

USB üzerinden FAT/FAT32/exFAT desteği, .D64, .TAP, .PRG, .ROM gibi formatlarla uyumlu Video: HDMI üzerinden 1080p 50/60Hz çıkış, DVI uyumlu, analog çıkışlar (CVBS, S-Video, RGB)

HDMI üzerinden 1080p 50/60Hz çıkış, DVI uyumlu, analog çıkışlar (CVBS, S-Video, RGB) Ses: 2 × SID soketi (6581/8580), FPGA SID emülasyonu, optik S/PDIF çıkışı

2 × SID soketi (6581/8580), FPGA SID emülasyonu, optik S/PDIF çıkışı Bağlantılar: 3 × USB-A, 1 × USB-C, microSD, Ethernet, Wi-Fi, joystick, kartuş ve disk sürücü portları

3 × USB-A, 1 × USB-C, microSD, Ethernet, Wi-Fi, joystick, kartuş ve disk sürücü portları Klavye: Mekanik 66 tuşlu, Gateron Pro 3.0 switch’ler, orijinal C64 düzeni, RGB aydınlatma

Mekanik 66 tuşlu, Gateron Pro 3.0 switch’ler, orijinal C64 düzeni, RGB aydınlatma Diğer: Ayarlanabilir aydınlatma, 12V güç adaptörü, menüden kontrol edilebilen tuşlar (güç, sıfırlama, donma)

Bilgisayara ek olarak kutuda; güç adaptörü, HDMI kablosu, spiral ciltli kullanıcı kılavuzu, 50’den fazla oyun yüklü 64GB USB kaset sürücü, müzikler, demolar, çıkartmalar ve hızlı başlangıç kılavuzu yer alıyor. Ayrıca, Wi-Fi ile oyun aktarımı desteği de sunuluyor. Klasik Commodore 64 tutkunları, eski kartuşlarını, disket sürücülerini ya da CRT televizyonlarını da kullanabilecekler.

Üç farklı versiyonda satılıyor

Yeni Commodore 64 Ultimate’in en uygun fiyatlı versiyonu 299 dolara satılan BASIC Beige modeli. Klasik bej renkte olan model, herhangi bir ısıklandırma içermiyor. Giriş seviyesi olmasına rağmen, bu versiyon tıpkı daha pahalı modeller gibi, C64 tarihinin önemli isimlerinin ve geliştiricilerinin imzalarının anakart üzerine bakır olarak işlenmiş haliyle birlikte geliyor.

Tam Boyutta Gör Bir üst model olan Commodore 64 Ultimate: Starlight Edition, 50 dolar farkla sunuluyor ve yarı saydam kasayla geliyor. Bu model, dünyanın ilk şeffaf mekanik klavye PCB’sine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Aynı zamanda, cihazdan gelen seslere tepki verecek şekilde programlanabilen LED aydınlatma sistemi de bulunuyor.

Tam Boyutta Gör En üst seviye olan ve 499 dolarlık fiyat etiketiyle gelen Commodore 64 Ultimate: Founders Edition, daha koleksiyonluk bir nitelik taşıyor. Bu sürüm, üzerinde özel Commodore altın mühürlü bir hisse sertifikası bulunan şeffaf kehribar renkli bir kasaya sahip. Bununla birlikte, 24 ayar altın kaplama Commodore logolu bir kolye, 00000001 numaralı holografik seri numarası etiketi ve ayrıca "I Rebooted C=" yazılı özel bir tişört bu pakete dahil. Modelde ayrıca reaktif aydınlatma da yer alıyor.

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