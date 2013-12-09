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Noctua NH-U12S ve NH-U14S işlemci soğutucuları video inceleme
5 yıl
26,5b
1
İşlemci
240
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Yüksek işçilik kalitesine sahip işlemci soğutucu blokları ve sessiz fanları ile tanınan Noctua'nın ince hatları, sessiz fanları ve yüksek performans vaadleri ile dikkat çeken NH-U12S ve NH-U14S işlemci soğutucularını sizler için değerlendirdik.
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Of Gamers
5 yıl
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+32
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ZEUS__
5 yıl
editörün seçimi
böyle sunum hoş değil. bu şekilde olmalı ancak böyle olmamalı. bu şekilde evlere gelip ürün satmaya çalışan pazarlamacı gibi bi duruşunuz var koltuğun karşısında. ufacık sehpa yerine geniş modern bi sehpa lazım ikealarda satılan tarzda. mesela aşağıdaki gibi google a modern sehpa yazarak buldum. böylece ayakkabı ve çoraplarınızı da görmek zorunda kalmayız. biraz derinlik katın odaya ne bileyim.. sanki evde mevlüt var da şu köşede incelememizi yapıp kalkalım, çıkarken de cantıkla ayran kaparız birer tane havası var. söylemeyim diyorum ama değişen bi şey yok.
böyle sunum hoş değil. bu şekilde olmalı ancak böyle olmamalı. bu şekilde evlere gelip ürün satmaya çalışan pazarlamacı gibi bi duruşunuz var koltuğun karşısın...
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+15
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MDV
5 yıl
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Amd tarafındanda bir işlemciyi test etseydiniz
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bocekgrafik
5 yıl
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Venomous-X ve Ultra 120'den farksız görünüyor ama fiyatı nerdeyse bunlardan 2 kart pahalı.
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+0
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Tesla
5 yıl
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Noctua yıllardır işlemciye direkt temas eden ısı borusu kullanmıyor. Bence sebepleri de çok mantıklı, borular ne kadar düzgün preslense de, işlemciye her borunun tam olarak temas etmesi imkansız. Bu yüzden yekpare bir metal işlemciye temas eder, borular ısıyı bu metalden alır. Bu temas sorunu ile ilgili ar-ge raporları ve deneyleri vardı sitelerinde. Direkt temas yıllar önce corecontact freezer ile başladı. O dönemde bile Noctua bu modaya uymadı. Bendeki C tipi Noctua NH-C12P SE14 125watt'lık phenom X4 955BE'yi çıt çıkarmadan soğutuyor yıllardır.
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+3
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OBA INC
5 yıl
editörün seçimi
Fan incelemesi görmek güzel bir şey. DH olarak sizden bir kaç isteğim olacak.
Genelde kaliteli fanlar OC yapmak için alınıyor ancak şayet sistem yük altında değilsede sessizlik benim için çok önemli. Özellikle yatakodamda çalışan PCnin sessiz olmasını isterim. Acaba Fan, Ekrankartı incelemelerinizde fan gürültüsünü 1 metre uzaklıktan kasasız halde desibel ölçer ile ölçmeniz mümkün mü? Videoda 30dB den düşük denişmiş ama ne kadar düşük önemli. Sonuçta 28dB ile 18dB arasında uçurum var. Sistem boşta ve yük altında iki ayrı değer alsanız benim için çok iyi olur.
Bundan sonrada hem hava soğutma hemde su soğutma çözümlerinin incelemelerine biraz daha önem vermeniz dileği ile...
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+0
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OBA INC
5 yıl
editörün seçimi
Fan incelemesi görmek güzel bir şey. DH olarak sizden bir kaç isteğim olacak.
Genelde kaliteli fanlar OC yapmak için alınıyor ancak şayet sistem yük altında değilsede sessizlik benim için çok önemli. Özellikle yatakodamda çalışan PCnin sessiz olmasını isterim. Acaba Fan, Ekrankartı incelemelerinizde fan gürültüsünü 1 metre uzaklıktan kasasız halde desibel ölçer ile ölçmeniz mümkün mü? Videoda 30dB den düşük denişmiş ama ne kadar düşük önemli. Sonuçta 28dB ile 18dB arasında uçurum var. Sistem boşta ve yük altında iki ayrı değer alsanız benim için çok iyi olur.
Bundan sonrada hem hava soğutma hemde su soğutma çözümlerinin incelemelerine biraz daha önem vermeniz dileği ile...
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+0
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peske
5 yıl
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Sessiz sessiz dediniz abi ama hiç sistem çalısırken sesi bize göstermediniz.
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Hasikomen
5 yıl
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Silver Arrow SB-E bekliyoruz.
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ceycey11
5 yıl
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çok güzel inceleme olmuş noctua bu işin rr'si
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JoeyBane
5 yıl
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Keşke kasa içi sıcaklığı da ölçseydiniz. Fanın büyük olması avantaj mı dezavantaj mı görür olurduk.
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ZEUS__
5 yıl
editörün seçimi
böyle sunum hoş değil. bu şekilde olmalı ancak böyle olmamalı. bu şekilde evlere gelip ürün satmaya çalışan pazarlamacı gibi bi duruşunuz var koltuğun karşısında. ufacık sehpa yerine geniş modern bi sehpa lazım ikealarda satılan tarzda. mesela aşağıdaki gibi google a modern sehpa yazarak buldum. böylece ayakkabı ve çoraplarınızı da görmek zorunda kalmayız. biraz derinlik katın odaya ne bileyim.. sanki evde mevlüt var da şu köşede incelememizi yapıp kalkalım, çıkarken de cantıkla ayran kaparız birer tane havası var. söylemeyim diyorum ama değişen bi şey yok.
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+15
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MnTotoro
5 yıl
editörün seçimi
Saçma sapan magazin gibi incelemelerden sonra fan olsa dahi bir inceleme görmek güzel... Samsung, apple, casper... gına geldi resmen.
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sedoman34
5 yıl
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uygun fiyatlı su sogutma daha mantıklı olabilir muhtemelen ancak o su sogutmadaki fanın gürültü seviyesi boyutuyla da eşleştirmek şart.bu eşleşmede de su sogutmalı ürün eşit gürültü seviyesindeyse geriye ne kalır :)
birde yıl olmuş 2014 1kg agırlıgında sogutucu ama alınan sonuçlar hep benzer. boşta 40 yükte 60 . bu degerler 2010 da da aynıydı. sogtucu ayagında yeni bir teknolojiye ihtiyaç var.fiyatlar artıyor, fanlar irileşiyor performans aynı kalıyor.işlemci sogtucu tasarlayan firma ile kasa üreticisinin ortak bir çalışma yürütmemesi halinde bu işlerde başarım hep standart kalacak. oysa kasaya düzgün yerleşim yapılsa sadece cpu sogtucusu ile kasanın tümü sogutulabilir , tabi pwm sadece cpu için degil diger bileşenler içinde devreye girmeli aynı anda.
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tns1
5 yıl
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o kadar para vereceğim; su soğutma performansı alamayacağım... peh... kalsın paşam
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yigidoumit
5 yıl
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elde veri olmayınc a başka soğutucularla karşılaştırılamıyor..
overclockersclub.com/...
guru3d.com/...
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Genelde kaliteli fanlar OC yapmak için alınıyor ancak şayet sistem yük altında değilsede sessizlik benim için çok önemli. Özellikle yatakodamda çalışan PCnin sessiz olmasını isterim. Acaba Fan, Ekrankartı incelemelerinizde fan gürültüsünü 1 metre uzaklıktan kasasız halde desibel ölçer ile ölçmeniz mümkün mü? Videoda 30dB den düşük denişmiş ama ne kadar düşük önemli. Sonuçta 28dB ile 18dB arasında uçurum var. Sistem boşta ve yük altında iki ayrı değer alsanız benim için çok iyi olur.
Bundan sonrada hem hava soğutma hemde su soğutma çözümlerinin incelemelerine biraz daha önem vermeniz dileği ile...
Genelde kaliteli fanlar OC yapmak için alınıyor ancak şayet sistem yük altında değilsede sessizlik benim için çok önemli. Özellikle yatakodamda çalışan PCnin sessiz olmasını isterim. Acaba Fan, Ekrankartı incelemelerinizde fan gürültüsünü 1 metre uzaklıktan kasasız halde desibel ölçer ile ölçmeniz mümkün mü? Videoda 30dB den düşük denişmiş ama ne kadar düşük önemli. Sonuçta 28dB ile 18dB arasında uçurum var. Sistem boşta ve yük altında iki ayrı değer alsanız benim için çok iyi olur.
Bundan sonrada hem hava soğutma hemde su soğutma çözümlerinin incelemelerine biraz daha önem vermeniz dileği ile...
birde yıl olmuş 2014 1kg agırlıgında sogutucu ama alınan sonuçlar hep benzer. boşta 40 yükte 60 . bu degerler 2010 da da aynıydı. sogtucu ayagında yeni bir teknolojiye ihtiyaç var.fiyatlar artıyor, fanlar irileşiyor performans aynı kalıyor.işlemci sogtucu tasarlayan firma ile kasa üreticisinin ortak bir çalışma yürütmemesi halinde bu işlerde başarım hep standart kalacak. oysa kasaya düzgün yerleşim yapılsa sadece cpu sogtucusu ile kasanın tümü sogutulabilir , tabi pwm sadece cpu için degil diger bileşenler içinde devreye girmeli aynı anda.
overclockersclub.com/...
guru3d.com/...