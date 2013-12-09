Noctua NH-U12S ve NH-U14S işlemci soğutucuları video inceleme

Yüksek işçilik kalitesine sahip işlemci soğutucu blokları ve sessiz fanları ile tanınan Noctua'nın ince hatları, sessiz fanları ve yüksek performans vaadleri ile dikkat çeken NH-U12S ve NH-U14S işlemci soğutucularını sizler için değerlendirdik.

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