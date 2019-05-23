Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi

Sponsorlu içerik Hayat sadece savaş oyunlarından ibaret değil. Nokia 5.1 Plus'ın otomobil yarışı ve eğlence türündeki oyunlarda performansını deneyimledik. Bakalım telefon ısınıyor mu?

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Hayat sadece savaş oyunlarından ibaret değil. Nokia 5.1 Plus'ın otomobil yarışı ve eğlence türündeki oyunlarda performansını deneyimledik.

