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Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi

2 hf.
2,5b
1
Mobil Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sponsorlu içerik Hayat sadece savaş oyunlarından ibaret değil. Nokia 5.1 Plus'ın otomobil yarışı ve eğlence türündeki oyunlarda performansını deneyimledik. Bakalım telefon ısınıyor mu?
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Hayat sadece savaş oyunlarından ibaret değil. Nokia 5.1 Plus'ın otomobil yarışı ve eğlence türündeki oyunlarda performansını deneyimledik.
 

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Biyturs_OnSr 2 hf. en beğenilen
Nokia güzel bir dönüş yaptı pazara ancak yıllar geçmesine rağmen global anlamda senkronize biçimde telefon çıkaramıyor. Nokia 1 Plus, 3,2, 4,2 çıktı ama piyasada yok. Çin pazarında X71 diye bir model duyurdu, globalde yok.
Ürünler çok kaliteli, uzun süreli yazılım güncellemesi veriliyor ancak ikiyüzlülük diz boyu. Nokia 8 kullanıcıları her platformdan seslerini duyurmaya çalıştılar pusula ve diğer hatalar konusunda, 1 tane adam akıllı resmi açıklama gelmedi. İkiyüzlülük bu ya, Nokia Mobil'in Twitter hesabından paylaşım yapıldı "Doğa gezileri için en iyi seçim Nokia 8" diye :) Pusulası olmayan telefonla nasıl gezilecekse doğada.
Bakalım Nokia 9 Pureview için manual odaklamayı ne zaman getirecekler. Müthiş bir kamera yapıp manual odaklama koymamak makro ve gece çekimlerini eziyet haline getiriyor.
Son olarak her fırsatta MediaTek'i gömenlere cevap niteliğinde olmuş olsun bu inceleme bence :)
Nokia güzel bir dönüş yaptı pazara ancak yıllar geçmesine rağmen global anlamda senkronize biçimde telefon çıkaramıyor. Nokia 1 Plus, 3,2, 4,2 çıktı ama piyasad...
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RootUser 3 gün
nokia 5.1 plus şuan 1450 lira. aynı işlemcili casper via a3 plus ise 2100 lira. 5.1 plus'ın ekran hd+, via a3 plus'ın ise fhd+. oyunlarda nokia 5.1 plus daha performasnlıdır aynı chipsetli telefonlara göre. MediaTek MT6771 (Helio P60)'li telefonların ekranları genelde fhd+ çünkü.
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Lithaunans 2 hf.
Pubg neden denenmedi yada pil süresi ve ısınma testi neden tam yapılmadı acaba? Birde ekranda dalga dalga çizgiler vardı acaba tüm ipsler böylemi yada ekran koruyucudanmı kaynaklı bu durum? Ayrıca nokia türkiyeye elde kalan malı eritme muamelesi çekmeye devam ederse daha çok bekler globalde büyümeyi çünkü artık girmişsin millet senden bir şey bekliyor sen kendin bir süre sonra karar verdikten sonra artık çok beklersin satış yapmayı.
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Biyturs_OnSr 2 hf. en beğenilen
Nokia güzel bir dönüş yaptı pazara ancak yıllar geçmesine rağmen global anlamda senkronize biçimde telefon çıkaramıyor. Nokia 1 Plus, 3,2, 4,2 çıktı ama piyasada yok. Çin pazarında X71 diye bir model duyurdu, globalde yok.
Ürünler çok kaliteli, uzun süreli yazılım güncellemesi veriliyor ancak ikiyüzlülük diz boyu. Nokia 8 kullanıcıları her platformdan seslerini duyurmaya çalıştılar pusula ve diğer hatalar konusunda, 1 tane adam akıllı resmi açıklama gelmedi. İkiyüzlülük bu ya, Nokia Mobil'in Twitter hesabından paylaşım yapıldı "Doğa gezileri için en iyi seçim Nokia 8" diye :) Pusulası olmayan telefonla nasıl gezilecekse doğada.
Bakalım Nokia 9 Pureview için manual odaklamayı ne zaman getirecekler. Müthiş bir kamera yapıp manual odaklama koymamak makro ve gece çekimlerini eziyet haline getiriyor.
Son olarak her fırsatta MediaTek'i gömenlere cevap niteliğinde olmuş olsun bu inceleme bence :)
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