Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi

Genel Yayın Yönetmeni
Sponsorlu içerik Hayat sadece savaş oyunlarından ibaret değil. Nokia 5.1 Plus'ın otomobil yarışı ve eğlence türündeki oyunlarda performansını deneyimledik. Bakalım telefon ısınıyor mu?
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Hayat sadece savaş oyunlarından ibaret değil. Nokia 5.1 Plus'ın otomobil yarışı ve eğlence türündeki oyunlarda performansını deneyimledik.
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Ürünler çok kaliteli, uzun süreli yazılım güncellemesi veriliyor ancak ikiyüzlülük diz boyu. Nokia 8 kullanıcıları her platformdan seslerini duyurmaya çalıştılar pusula ve diğer hatalar konusunda, 1 tane adam akıllı resmi açıklama gelmedi. İkiyüzlülük bu ya, Nokia Mobil'in Twitter hesabından paylaşım yapıldı "Doğa gezileri için en iyi seçim Nokia 8" diye :) Pusulası olmayan telefonla nasıl gezilecekse doğada.
Bakalım Nokia 9 Pureview için manual odaklamayı ne zaman getirecekler. Müthiş bir kamera yapıp manual odaklama koymamak makro ve gece çekimlerini eziyet haline getiriyor.
Son olarak her fırsatta MediaTek'i gömenlere cevap niteliğinde olmuş olsun bu inceleme bence :)