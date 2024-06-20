Tarihin en kötü oyun neslini mi yaşıyoruz? | NewGamePlus Özel

NewGamePlus'ın bu haftaki bölümünde içerisinde bulunduğumuz oyun neslinin geçmişini, şimdisini ve geleceğini konuşarak, yaşadığımız en kötü nesil olup olmadığını tartıştık. Sizlerin bu konuda fikri ne yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
00:00 Açılış
00:20 Güncel konsol neslinin ilk iki yılı
07:26 2024 itibariyle konsollarda durum nasıl?
11:16 PC ve el konsollarının yükselişi
16.01 Nintendo Switch'in akıbeti
19:48 Yeni Nintendo Switch dedikoduları
25.32 Yeni PlayStation ve Xbox konsolu söylentileri
34:27 En kötü konsol neslini mi yaşıyoruz?
38:40 Kapanış