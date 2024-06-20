Tarihin en kötü oyun neslini mi yaşıyoruz? | NewGamePlus Özel

Oyun ve sinema sektörünü sıkı bir şekilde takip eden Özgür, bu sektörlere ait son gelişmeleri haber içerikleri, şahsi fikirlerini de incelemeler ile DonanımHaber takipçilerine aktarıyor.

NewGamePlus'ın bu bölümünde bayram tatilinde olduğumuz için özel bir bölüm niteliğinde genel olarak içerisinde bulunduğumuz oyun neslini konuştuğumuz bir video ile karşınızdayız.

NewGamePlus'ın bu haftaki bölümünde içerisinde bulunduğumuz oyun neslinin geçmişini, şimdisini ve geleceğini konuşarak, yaşadığımız en kötü nesil olup olmadığını tartıştık. Sizlerin bu konuda fikri ne yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

00:00 Açılış

00:20 Güncel konsol neslinin ilk iki yılı

07:26 2024 itibariyle konsollarda durum nasıl?

11:16 PC ve el konsollarının yükselişi

16.01 Nintendo Switch'in akıbeti

19:48 Yeni Nintendo Switch dedikoduları

25.32 Yeni PlayStation ve Xbox konsolu söylentileri

34:27 En kötü konsol neslini mi yaşıyoruz?

38:40 Kapanış

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