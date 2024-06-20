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    Tarihin en kötü oyun neslini mi yaşıyoruz? | NewGamePlus Özel

    NewGamePlus'ın bu bölümünde bayram tatilinde olduğumuz için özel bir bölüm niteliğinde genel olarak içerisinde bulunduğumuz oyun neslini konuştuğumuz bir video ile karşınızdayız. 

    NewGamePlus'ın bu haftaki bölümünde içerisinde bulunduğumuz oyun neslinin geçmişini, şimdisini ve geleceğini konuşarak, yaşadığımız en kötü nesil olup olmadığını tartıştık. Sizlerin bu konuda fikri ne yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

    00:00 Açılış
    00:20 Güncel konsol neslinin ilk iki yılı
    07:26 2024 itibariyle konsollarda durum nasıl?
    11:16 PC ve el konsollarının yükselişi
    16.01 Nintendo Switch'in akıbeti
    19:48 Yeni Nintendo Switch dedikoduları
    25.32 Yeni PlayStation ve Xbox konsolu söylentileri
    34:27 En kötü konsol neslini mi yaşıyoruz?
    38:40 Kapanış

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