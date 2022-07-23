Telefonunuz aşırı ısınıyor mu? İşte telefonunuzun ısınmasını önlemek için 7 ipucu

Daha yüksek sıcaklıklar daha fazla açık hava etkinliği demek. Yüksek ihtimalle telefonunuzu tüm eğlence boyunca yanınızda taşıyacaksınız; sürekli fotoğraf çekecek, Spotify’da müzik dinleyecek ve başka şeyler yapacaksınız. Sıcakta dışarıdayken güneşe karşı kendimiz için önlemler almaya özen gösteriyoruz. Peki, telefonumuzu koruyor muyuz?

Telefon ısınması neden olur? Telefon aşırı ısınırsa ne olur? Telefon aşırı ısındığında soğutmak için neler yapabiliriz? Bu rehber yazıda telefon ısınması ve olası nedenlerle birlikte çözüm yollarına odaklanıyoruz.

Akıllı telefonun pil ömrünü uzatmak için şarj ipuçları 2 hf. önce eklendi

Telefon neden ısınır?

Telefonunuzun aşırı ısınmasına neden olabilecek birkaç şey var. Doğrudan güneş ışığı altında veya arabanız gibi rahatsız edici derecede sıcak bir ortamda bırakmak, telefonun iç sıcaklığının yükselmesinin en yaygın nedenlerinden biridir.

Telefonunuzu nasıl kullandığınız ve ne sıklıkta kullandığınız da telefonun sıcaklığını etkileyebilir. Bütün gün telefon başında olan biriyseniz bu, telefonunuzun pilinin fazla çalışmasına dolayısıyla da aşırı ısınmasına neden olabilir. Aynı şey aynı anda çok sayıda uygulamanın açık olduğu durumda da geçerlidir; arka planda çok fazla işlem pili zorlayabilir ve telefonun ısınmasına neden olabilir. Telefonunuza virüs bulaştıysa ısınma sorunu yaratabilir. Telefonu uzun süre şarjda tutmak ısısını artırabilir ve bu örnekler çoğaltılabilir.

Tam Boyutta Gör

Telefonun ısınmasını önlemek için yapmanız gerekenler

Telefonunuzun aşırı ısınmasının nedeni ne olursa olsun, düşük sıcaklıkta kalması en iyisidir. Telefonunuz çok ısınırsa, pil her zamankinden daha hızlı azabilir, aniden kapanma ve hatta uzun süre açılmama vb. sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu durumda telefonu soğutmanıza yardımcı olacak ipuçları:

1. Kılıftan çıkarın

Telefon kılıfları pek çok şey için faydalı ancak ısıyı azaltmak bunlardan biri değil. Hangi kılıfı alırsanız alın, kılıf ısıyı içeride tutan başka bir yalıtım katmanı oluşturur. Bu nedenle telefonunuzu serin tutmak ve aşırı ısınmasını önlemek için çıkarsanız iyi olur. Evde, işte veya tek bir yerde bir süre kalıyorsanız kılıf çıkarmayı ve telefonunuzun biraz hava almasına izin vermeyi düşünmelisiniz. Güneşi çeken renk ve kumaşta kıyafetler giydiğinizde de cebinizde tutmamanız en iyisi.

2. Hızlı veya kablosuz şarj etmeyin

Sıcaklık çok yükseldiğinde hızlı ve kablosuz seçeneklerden kaçınmanız daha iyi olacaktır. Bu şarj seçeneklerinin her ikisi de aşırı ısı üretimine neden olabilir; bu, telefonunuzu soğutmaya çalışırken istediğiniz şey değildir. Yeniden şarj etmeniz gerekiyorsa mümkünse yavaş kablolu bağlantı kullanın. Ya da en azından serin bir yerde şarj edin ki fazla ısının gidecek bir yeri olsun.

Hızlı şarj zararlı mı? 1 hf. önce eklendi

Tam Boyutta Gör

3. Su ve buzdolabına sokmayın

Soğumaya zorlamak, telefonun aşırı ısınmasını engellemek adına yapabileceğiniz en kötü şey. Telefonlar sıcaklıktaki hızlı değişimi sevmez, bu işlemle telefonunuza ekstra zarar verebilirsiniz. Telefonunuzu musluğun altında çalıştırmak veya suya batırmak, IP derecelendirmesi olsun olmasın su hasarına neden olma riski oluşturur. IP derecelendirmesinin sınırlarını zorlamakla kalmaz, telefonunuzun suya dayanıklı contalarına farkında olmadan zarar vermiş olabilirsiniz.

Benzer şekilde telefonu buzdolabına veya dondurucuya koymak, telefonunuzun içinde su yoğunlaşması riskini doğurur ve sorunlara neden olur. Hepsinden önce, telefon IP68 sertifikasına sahip olsa bile garantiniz su hasarını kapsamaz.

4. Fana tutun

Fan, su altında tutma veya ultra hızlı soğutmaya kıyasla en risksiz soğutma şekli. Fan, telefonunuzun etrafındaki ısıyı azaltmaya yardımcı olur ancak bu, cihazın kendisi için daha yavaş ve daha güvenli yolla gerçekleşir.

5. Telefon soğutucu alın

Özel bir telefon soğutucu satın alabilirsiniz. Telefon soğutucuları bir klips veya bir tür mıknatısla (MagSafe dahil) telefonunuzun arkasına takarsınız ve cihaz ısıyı emmeye başlar. Soğutucular, ısı azaltıcı ve fan tabanlı teknolojinin bir birleşimini kullanarak çalışır; telefonunuzu fanın yanına koymaktan daha etkilidir. Razer’ın MagSafe Phone Cooler ürünü gibi etkili soğutucuları Amazon üzerinden çok daha uygun fiyata bulabilirsiniz.

6. Üretici onaylı şarj cihazlarını kullanın

Tüm telefon şarj aletleri aynı kalitede üretilmiyor. Güvende olmak için, cihazınızla uyumlu, bilinen bir üreticinin şarj adaptörünü kullanın. Aşırı ısınmaya neden olabilecek sorunlar olduğundan, şarj cihazının kendisinde veya telefonunuzun şarj bağlantı noktasında herhangi bir hasar olmadığından emin olun.

7. Ekran parlaklığını düşürün

Ekran parlaklığını artırmak, pili daha fazla çalışmaya ve daha fazla ısı üretmeye zorlar. Ekranınızın gereksiz yere uzun süre açık kalmasını önlemek için ekran parlaklığınız azaltın ve ekran zaman aşımı süresini kısaltın. Ayrıca parlamayı önleyen ekran koruyucuları tercih edin.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.