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    Türkiye, 5G için gecikti mi? 5G ne zaman gelecek? Nokia Avrupa Başkanı Dr. Rolf Werner ile röportaj

    Bu videoda Nokia Avrupa Başkanı Dr. Rolf Werner ile 5G'nin ülkemizdeki gidişatı ve yeni gelişmeler hakkında bilgi alıyor, yeni teknolojiler hakkında sohbet ediyoruz.                                   

    Bu videoda Nokia Avrupa Başkanı Dr. Rolf Werner ile 5G'nin ülkemizdeki gidişatı ve yeni gelişmeler hakkında bilgi alıyor, yeni teknolojiler hakkında sohbet ediyoruz.

    00:00 Giriş
    00:52 Nokia’nın 5G yol haritası
    02:01 Türkiye’ye 5G ne zaman gelecek?
    05:36 Mobil oyuncular için gecikmesiz internet
    07:16 Kalabalık ortamlarda mobil internet sorunu
    08:35 Yapay zeka ve 5G
    12:22 Hızlı internetin avantajları
    14:20 Türkiye 5G için geç mi kaldı?
    16:40 Sınırsız mobil internet paketleri gelecek mi?
    17:33 Kapanış

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