Türkiye, 5G için gecikti mi? 5G ne zaman gelecek? Nokia Avrupa Başkanı Dr. Rolf Werner ile röportaj

Bu videoda Nokia Avrupa Başkanı Dr. Rolf Werner ile 5G'nin ülkemizdeki gidişatı ve yeni gelişmeler hakkında bilgi alıyor, yeni teknolojiler hakkında sohbet ediyoruz.
00:00 Giriş
00:52 Nokia’nın 5G yol haritası
02:01 Türkiye’ye 5G ne zaman gelecek?
05:36 Mobil oyuncular için gecikmesiz internet
07:16 Kalabalık ortamlarda mobil internet sorunu
08:35 Yapay zeka ve 5G
12:22 Hızlı internetin avantajları
14:20 Türkiye 5G için geç mi kaldı?
16:40 Sınırsız mobil internet paketleri gelecek mi?
17:33 Kapanış