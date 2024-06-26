Türkiye, 5G için gecikti mi? 5G ne zaman gelecek? Nokia Avrupa Başkanı Dr. Rolf Werner ile röportaj

Bu videoda Nokia Avrupa Başkanı Dr. Rolf Werner ile 5G'nin ülkemizdeki gidişatı ve yeni gelişmeler hakkında bilgi alıyor, yeni teknolojiler hakkında sohbet ediyoruz.

Bu videoda Nokia Avrupa Başkanı Dr. Rolf Werner ile 5G'nin ülkemizdeki gidişatı ve yeni gelişmeler hakkında bilgi alıyor, yeni teknolojiler hakkında sohbet ediyoruz.

00:00 Giriş

00:52 Nokia’nın 5G yol haritası

02:01 Türkiye’ye 5G ne zaman gelecek?

05:36 Mobil oyuncular için gecikmesiz internet

07:16 Kalabalık ortamlarda mobil internet sorunu

08:35 Yapay zeka ve 5G

12:22 Hızlı internetin avantajları

14:20 Türkiye 5G için geç mi kaldı?

16:40 Sınırsız mobil internet paketleri gelecek mi?

17:33 Kapanış