İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nokia yeni nesil Android telefonlarıyla yeniden ülkemizde. Orta sınıftaki Nokia modellerinden olan Nokia 5.1 Plus'ı mercek altına alıyor, olumlu ve olumsuz tüm izlenimlerimizi paylaşıyoruz.
Nokia'nın yeni nesil Android telefonları yeniden ülkemizde. Son dönemde Google'ın kendi telefonları dışında Android güncellemelerini ne hızlı veren marka olarak öne çıkan Nokia'nın orta sınıftaki telefonlarından Nokia 5.1 Plus elimize ulaştık. Bu videoda kutusundan çıkartıyor ve olumlu-olumsuz izlenimlerimizi paylaşıyoruz.
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Telefon çıkalı 9 ay olmuş anca geliyor türkiyeye. Tasarım olarak bile eskide kaldığı belli oluyor. 2000 liraya fazla satılacağını zannetmiyorum. En basitinden p smart 2019 1700 lira. Redmi note 6 pro'yu, mi 8 lite'ı saymıyorum bile. 1500 liraya düşerse anca satılır hd+'lı nokia :) Ha bir de güncelleme iyi hoş ama illa güncellemeye takıntılıysanız sd660'lı android one xiaomi a2 var hem de 32gblik olanı 1500 lira