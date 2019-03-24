Nokia yeni nesil Android telefonlarıyla yeniden ülkemizde. Orta sınıftaki Nokia modellerinden olan Nokia 5.1 Plus'ı mercek altına alıyor, olumlu ve olumsuz tüm izlenimlerimizi paylaşıyoruz.

Nokia'nın yeni nesil Android telefonları yeniden ülkemizde. Son dönemde Google'ın kendi telefonları dışında Android güncellemelerini ne hızlı veren marka olarak öne çıkan Nokia'nın orta sınıftaki telefonlarından Nokia 5.1 Plus elimize ulaştık. Bu videoda kutusundan çıkartıyor ve olumlu-olumsuz izlenimlerimizi paylaşıyoruz.