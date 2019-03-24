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Nokia 5.1 Plus mercek altında | Nokia yeniden Türkiye'de

1 ay
6,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia yeni nesil Android telefonlarıyla yeniden ülkemizde. Orta sınıftaki Nokia modellerinden olan Nokia 5.1 Plus'ı mercek altına alıyor, olumlu ve olumsuz tüm izlenimlerimizi paylaşıyoruz.
Nokia'nın yeni nesil Android telefonları yeniden ülkemizde. Son dönemde Google'ın kendi telefonları dışında Android güncellemelerini ne hızlı veren marka olarak öne çıkan Nokia'nın orta sınıftaki telefonlarından Nokia 5.1 Plus elimize ulaştık. Bu videoda kutusundan çıkartıyor ve olumlu-olumsuz izlenimlerimizi paylaşıyoruz. 

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a_y_k_u_t 1 ay en beğenilen
Erdi Beycim inceleme için teşekkürler.
Telefon çıkalı 9 ay olmuş anca geliyor türkiyeye. Tasarım olarak bile eskide kaldığı belli oluyor. 2000 liraya fazla satılacağını zannetmiyorum. En basitinden p smart 2019 1700 lira. Redmi note 6 pro'yu, mi 8 lite'ı saymıyorum bile. 1500 liraya düşerse anca satılır hd+'lı nokia :) Ha bir de güncelleme iyi hoş ama illa güncellemeye takıntılıysanız sd660'lı android one xiaomi a2 var hem de 32gblik olanı 1500 lira
Erdi Beycim inceleme için teşekkürler.Telefon çıkalı 9 ay olmuş anca geliyor türkiyeye. Tasarım olarak bile eskide kaldığı belli oluyor. 2000 liraya fazla ...
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RootUser 3 hf.
şuan hepsiburadada 1.599 tl.
hepsiburada.com/...
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Lithaunans 1 hf. RootUser
Gideri var 1600 tl ile ben bunu almayı düşünüyorum hd+ ekran ve sd 660'a yakın işlemci ile geliyor, orjinal android one ve alınır bence. Batarya, güç konularında üzmez.
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xml-arif 1 ay
inceleme için teşekkürler ama Nokia ülkemizde maalesef artık zor tutar.
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High Sierra 1 ay
1599 TL bile olsaydı pahalı denecek durumda bir cihaz iken (eskidi bayağı .2 serisi geliyor .1 cihazı ancak geliyor.) en basitinden S660 (GM9 Pro, Mi8 Lite), S710 (X8) cihazların bulunduğu bu fiyat segmentinde böyle bir cihazın olmasını mantık ile karşılayamıyorum.
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Biyturs_OnSr 1 ay
2-3 yıl 2K ekranlı 5.2" telefon kullandıktan sonra HD+ 5.99" telefona geçtim. Günlük kullanımda hiçbir fark yok. Almadan önce el mahkum pikselleri sayarız artık diyordum, aldıktan sonra ağzım açık kaldı. Her şey panel üreticisinde bitiyor. Kıytırık paneller test edipte HD ekranlara çamur atmayın. Telefonda resim veya fotoğraf düzenleme yapmıyorsanız boşa işlem gücü harcayıp bataryayı bitirmekten başka bir halta yaramıyor mobilde yüksek çözünürlük. Note 9, S10 anakonusuna girin, millet nasılda çözünürlük düşürüyor görün.
Telefonda çok üst seviye kamera olmadıktan sonra ekran çözünürlüğünün yüksek olmasının bir anlamı yok. Aksine hem batarya ömrünü hem de genel ve oyun performansını artırıyor. Çözünürlüğü düşük tutup fiyatı yüksek tutmasına ben de karşıyım, burada hemfikiriz.
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malkooklam 1 ay
GEÇ GELİYORLAR, HINDISTAN ERKEN BOSALIYORİ
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volga tuygun 1 ay
" Android güncellemelerini ne hızlı veren "
" Nokia 5.1 Plus elimize ulaştık. "
Küçük hatalar ama farkediliyor.
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Jamiryov 1 ay
Erdi bey öncelikle profesyonel incelemeleriniz için teşekkür ederim. Videoda güncelleme konusuna değindiğiniz için ayrıca teşekkürler. Güncelleme konusunda özellikle Android One Platformunda yer alan General Mobile GM 9 Pro'nun hala 9.0 Pie güncellemesi almaması, hala Ekim ayı güvenlik yamasında bekletilmesi, şirkete sorulan sorulara basma kalıp hep aynı yanıtlar vermesini nasıl aşabiliriz? Biz son kullanıcılar şu an mağduruz ve hiç bir şekilde firmaya ulaşamıyoruz. Ben açıkçası güncellemeleri daha hızlı alacağım diye GM 9 Pro almıştım. Sizin aracılığınızla sesimizi duyurabilir miyiz?
Teşekkür ederim.
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mert1907 1 ay
Geç geldiği için işi zor ancak çok iyi bir fiyattan sunulmalı ki alternatif olabilsin.
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intel7mix 1 ay
1080p ekran yoksa satmaz.
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astegon 1 ay
Pixel pixel sayarsınız artık. Ekranı berbat. Fiyatlandırma rezalet. Daha iyi ve daha güncel cihazlar var. Ohooooo
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