Samsung Galaxy C55 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Güney Koreli teknoloji devi Samsung, sessiz sedasız yeni bir C serisi akıllı telefon tanıttı. Çin'de resmiyet kazanan Galaxy C55 isimli model, Galaxy M55'e oldukça benziyor. Ancak kendine özgü bazı farklılıklara sahip olduğunu belirtelim.

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Cihaz teknik özellikleri bakımından M55'i andırsa da vegan deri kaplamalı turuncu ve siyah olmak üzere iki yeni arka panelle geliyor. Akıllı telefon, merkezinde kamera deliği bulunan düz bir ekrana sahip. Metal çerçeve ile donatılan modelin tüm fiziksel tuşları sağ tarafta yer alıyor.

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Fiyat etiketi de belli oldu

Galaxy C55'in kalbinde Snapdragon 7 Gen 1 işlemci var. Bu platforma 8/12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Samsung yeni telefonunda 6.7 inçlik Super AMOLED ekran kullanmayı tercih etmiş. Cihaz ihtiyaç duyduğu enerjiyi ise 45W hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik bataryasından alıyor.

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy C55'in arka panelinde 50 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi mevcut. Ön yüzünde ise 50 MP selfie kamerası görev yapıyor. Akıllı telefonun 8 GB RAM'li modeli 275 dolara, 12 GB RAM'li modeli ise 317 dolara satılacak.

Şu an için Galaxy C55'in global pazarda satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Cihazın Çin'e özel olması muhtemel. Bekleyip göreceğiz.

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Samsung Galaxy C55 Özellikleri:

Ekran: 6.7 inç, Super AMOLED, FHD+, 120 Hz

6.7 inç, Super AMOLED, FHD+, 120 Hz İşlemci: Snapdragon 7 Gen 1

Snapdragon 7 Gen 1 RAM: 8/12 GB RAM

8/12 GB RAM Depolama: 256 GB (1 TB'a kadar micro SD kart desteği)

256 GB (1 TB'a kadar micro SD kart desteği) Arka Kamera: 50 MP (ana), 8 MP (geniş açılı), 2 MP (derinlik)

50 MP (ana), 8 MP (geniş açılı), 2 MP (derinlik) Ön Kamera: 50 MP

50 MP Pil: 5.000 mAh (45W hızlı şarj)

5.000 mAh (45W hızlı şarj) İşletim sistemi: Android 14 (One UI 6.1)

Android 14 (One UI 6.1) Bağlantı: 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC Boyutlar: ‎163.9 x 76.5 x 7.8 mm

‎163.9 x 76.5 x 7.8 mm Ağırlık: 180 gram

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