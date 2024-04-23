Samsung Galaxy C55 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Cihaz teknik özellikleri bakımından M55'i andırsa da vegan deri kaplamalı turuncu ve siyah olmak üzere iki yeni arka panelle geliyor. Akıllı telefon, merkezinde kamera deliği bulunan düz bir ekrana sahip. Metal çerçeve ile donatılan modelin tüm fiziksel tuşları sağ tarafta yer alıyor.
Fiyat etiketi de belli oldu
Galaxy C55'in kalbinde Snapdragon 7 Gen 1 işlemci var. Bu platforma 8/12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Samsung yeni telefonunda 6.7 inçlik Super AMOLED ekran kullanmayı tercih etmiş. Cihaz ihtiyaç duyduğu enerjiyi ise 45W hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik bataryasından alıyor.
Şu an için Galaxy C55'in global pazarda satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Cihazın Çin'e özel olması muhtemel. Bekleyip göreceğiz.
Samsung Galaxy C55 Özellikleri:
- Ekran: 6.7 inç, Super AMOLED, FHD+, 120 Hz
- İşlemci: Snapdragon 7 Gen 1
- RAM: 8/12 GB RAM
- Depolama: 256 GB (1 TB'a kadar micro SD kart desteği)
- Arka Kamera: 50 MP (ana), 8 MP (geniş açılı), 2 MP (derinlik)
- Ön Kamera: 50 MP
- Pil: 5.000 mAh (45W hızlı şarj)
- İşletim sistemi: Android 14 (One UI 6.1)
- Bağlantı: 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC
- Boyutlar: 163.9 x 76.5 x 7.8 mm
- Ağırlık: 180 gram
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu