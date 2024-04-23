Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy C55 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Samsung, Galaxy C55 adında yeni bir akıllı telefon piyasaya sürdü. Şirketin Çin'de tanıttığı model Galaxy M55'e oldukça benziyor ancak bazı farklılıkları mevcut.
    Samsung Galaxy C55 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, sessiz sedasız yeni bir C serisi akıllı telefon tanıttı. Çin'de resmiyet kazanan Galaxy C55 isimli model, Galaxy M55'e oldukça benziyor. Ancak kendine özgü bazı farklılıklara sahip olduğunu belirtelim.

    Cihaz teknik özellikleri bakımından M55'i andırsa da vegan deri kaplamalı turuncu ve siyah olmak üzere iki yeni arka panelle geliyor. Akıllı telefon, merkezinde kamera deliği bulunan düz bir ekrana sahip. Metal çerçeve ile donatılan modelin tüm fiziksel tuşları sağ tarafta yer alıyor.

    Samsung Galaxy C55 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Fiyat etiketi de belli oldu

    Galaxy C55'in kalbinde Snapdragon 7 Gen 1 işlemci var. Bu platforma 8/12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Samsung yeni telefonunda 6.7 inçlik Super AMOLED ekran kullanmayı tercih etmiş. Cihaz ihtiyaç duyduğu enerjiyi ise 45W hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik bataryasından alıyor.

    Samsung Galaxy C55 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy C55'in arka panelinde 50 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi mevcut. Ön yüzünde ise 50 MP selfie kamerası görev yapıyor. Akıllı telefonun 8 GB RAM'li modeli 275 dolara, 12 GB RAM'li modeli ise 317 dolara satılacak.

    Şu an için Galaxy C55'in global pazarda satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Cihazın Çin'e özel olması muhtemel. Bekleyip göreceğiz.

    Samsung Galaxy C55 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy C55 Özellikleri:

    • Ekran: 6.7 inç, Super AMOLED, FHD+, 120 Hz
    • İşlemci: Snapdragon 7 Gen 1
    • RAM: 8/12 GB RAM
    • Depolama: 256 GB (1 TB'a kadar micro SD kart desteği)
    • Arka Kamera: 50 MP (ana), 8 MP (geniş açılı), 2 MP (derinlik)
    • Ön Kamera: 50 MP
    • Pil: 5.000 mAh (45W hızlı şarj)
    • İşletim sistemi: Android 14 (One UI 6.1)
    • Bağlantı: 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC
    • Boyutlar: ‎163.9 x 76.5 x 7.8 mm
    • Ağırlık: 180 gram
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    34quagmire 4 saat önce

    şampiyon GS

    Profil resmi
    Seto-Kaiba 19 saat önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    uç alkin nedir ramazan davulcusuna para vermek zorunlu mu tekerden gelen metal sürtme sesi kazadan sonra sigorta ne kadar artar norodol damla

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Pocophone M4 5G
    Xiaomi Pocophone M4 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız