Onkyo'dan Creative'in X-Fi ses işlemcisine sahip üst seviye ses kartı

Ses teknolojilerinde sektörün saygın isimlerinden birisi olan ve hazırladığı ev eğlence sistemleriyle sık sık gündeme gelen Onkyo, WAVIO serisi ses kartlarına, profesyoneller için hazırladığı yeni bir model ekliyor. Japonya'da bu ayın sonuna doğru satışa sunulması beklenen SE-300PCIE isimli yeni ses kartı, PCI Express arabirimini kullanıyor. 7.1 kanal ses desteği sunan karta, Creatşve'in 20K2 X-Fi ses işlemcisi güç veriyor ve bu sayede EAX Advanced HD 5.0 desteği de sunuluyor.

Sinyal gürültü oranı 120dB olan yeni ses kartı, sahip olduğu yüksek kaliteli komponentlerle tasarım olarak ta dikkatleri üzerine çekerken, ses kalitesi açısından pek çok profesonelin ihtiyacını karşılayacak nitelikte bu sınıftaki en iyi seçeneklerden birisi olacağı belirtiliyor. Windows 7 işletim sisteminin 32-bit ve 64-bit versiyonlarıyla uyumlu olan Onkyo SE-3000PCIE'nin Japonya'da 280 dolar civarında bir fiyatla sunulması bekleniyor.