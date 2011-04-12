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Onkyo'dan Creative'in X-Fi ses işlemcisine sahip üst seviye ses kartı

8 yıl
36,4b
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27
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ses teknolojilerinde sektörün saygın isimlerinden birisi olan ve hazırladığı ev eğlence sistemleriyle sık sık gündeme gelen Onkyo, WAVIO serisi ses kartlarına, profesyoneller için hazırladığı yeni bir model ekliyor. Japonya'da bu ayın sonuna doğru satışa sunulması beklenen SE-300PCIE isimli yeni ses kartı, PCI Express arabirimini kullanıyor. 7.1 kanal ses desteği sunan karta, Creatşve'in 20K2 X-Fi ses işlemcisi güç veriyor ve bu sayede EAX Advanced HD 5.0 desteği de sunuluyor.

Sinyal gürültü oranı 120dB olan yeni ses kartı, sahip olduğu yüksek kaliteli komponentlerle tasarım olarak ta dikkatleri üzerine çekerken, ses kalitesi açısından pek çok profesonelin ihtiyacını karşılayacak nitelikte bu sınıftaki en iyi seçeneklerden birisi olacağı belirtiliyor. Windows 7 işletim sisteminin 32-bit ve 64-bit versiyonlarıyla uyumlu olan Onkyo SE-3000PCIE'nin Japonya'da 280 dolar civarında bir fiyatla sunulması bekleniyor.


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nagoyali 8 yıl
siz soyleyin ben bakayim nasil olsa ben dogumhanedeyim :))japonyadan sevgilerle
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FRAPS 8 yıl
EXcom_Zkko@

KArtın ses çıkışındaki bileşenler kaliteyi etkileyecektir diye yazmıştım zaten ,fakat benim dikkatimi çeken win7de ses kötü işlenmesiydi. Bu yüzden çıkışındaki bileşenlerin kalitesi çokda fazla fayda etmiyor.

128 kbslik bir mp3 ü 320 ye çevirdiğiniz zaman nasıl kalite artmıyorsa , burada aynı olay var


Deneyebilirseniz sisteminizde linux kurarak bir parça dinleyin.O platformda müzik dinlemek ayrı bir keyif veriyor.
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D][ABLO 8 yıl
guzel bir ses kartı olacak gibi gozukuyor. ama suruculeri gene creative yapacak sonucta ve cok guzel bir urun olacakken kotu yazılım yuzunden kartta kotu olacak.
creative herzaman cok iyi hardware yaptı ama softwareleride bir o kadar kotu.xp driver ve programlarında bile sorunlar vardı.senede bir update ederlerdi.halada oyle. vistadan sonra artık xp aldıgımız ses kalitesini artık alamıyoruz.ozellikle oyunlarda.eax gercekten cok cok iyi bir teknolojiydi.fakat bu devir kapandı artık.
microsoft ve creative el birligiyle aferdesiniz icine ettiler,yazık!
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FRAPS 8 yıl
Vista ve win7 kullanıyorsanız hangi ses kartını alırsanız alın hep berbat bir ses duyacaksınız.İsterse onboard olsun kalite fazla değişmeyecektir.KArtın ses çıkışındaki bileşenlerin kalitesi etkileyecektir ama nereye kadar..

Müzik dinlemeyi seven ve iyi bir ses sistemine sahip olanlara xp veya linux öneriyorum.Hatta birkaç önce ubuntu kurdum herhangi bir sürücü kurmama rağamen ses kalitesi xpden bile öteydi.Deneme şansına sahip olanlar ubuntuyu yükleyip birkaç parça dinlesinler


Not: Bilgisayar bilginiz yeterli değilse ubuntu yüklemeyin eski verilerinizi ,yeni sistemi yüklerken küçük bir hatada kaybedebilirsiniz.
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UzmaN345 8 yıl
Millet ses kartı kullanmış yorum yapıyor X-Fi yongalı ses kartı kullanan bir kişi 2D kullanamaz ve benim anakartta Eax 2 destedi var ama X-Fi yongalı ses kalitesiyle kıyaslıcak olursak iki katı ses kalitesi farkı var suan ses kartım 4 seneyi doldurdu eyer bozulursa yeni birtane alırım...
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BarGoS 8 yıl
asus ses kartları genelde c-media chip kullanıyorlar. creative kadar başarılı değil
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tylor 8 yıl
microsoft, windows 7 ile birlikte ses kartlarına öldürücü darbeyi vurdu. hiç bir ses kartı ile xp de alacağınız ses kalitesini alamazsınız, çünkü sesi işleyen x-fi işlemcisi değil bilgisayarın cpu su artık. deaktif konumda mel mel bekleyen bir çok özelliği saymıyorum bile.
bunun x-box politikasının bir sonucu olduğunu düşünüyorum, yeni çıkan herhangi bir oyunda eax efekti gördünüz mü ? çevresel sesi elde etmek için daha basit yollar kullanılıyor artık.
13 yıllık half-life ta bile mükemmel eax efekleri mevcut, açın oynayın. sıkıldım ben bu konsoldan bozma oyunlardan.
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murdocklawless 8 yıl
creative ses kartı alacağıma asus xonar filan alırım. en azından her işletim sistemi için driver bulacağım kesin.
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HaypurTiryading 8 yıl
Neden katı kapasitör koymamışlar? Çünkü katı kapasitörler extrem koşullarda çalışmak için tasarlanmıştır ve müzik aletlerinde parazit yapar. O yüzden ses kartları, amfiler vb. aletlerde geleneksel tip kullanılır. Yurtdışı fiyatı olarak 280 dolar verildikten sonra sadece müzik için kullanılacaksa Chordette, Creative Emu yada M-Audio ürünleri tercih etmek daha mantıklı. Son olarakda profesyonel anlamda ses sistemi olanlar ve Audiophile olanlar bilgisayara pek sıcak bakmıyorlar. Analog'a hiç bir zaman uymuyor dijital. :)
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X-FI 8 yıl
hmm bu markayı hiç duymadım ama kaliteli bişeye benziyor kart zaten x-fi kullanılmış..
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Batuist 8 yıl
creative ses işlemcisi varsa o kartın özelliklerini ve sahip olduğu işlemcinin gücünü windows8de kullanamazsınız. creativein geneleksel yaklaşımıdır bu. her windows sürümünde bilerek sürücü çıkarmazki insanlar yeni bir kart satın alsınlar. sonra iki günde bir bakar insanlar daniel kawakami yeni bir sürücü modifiye etmişmi kartı kullanmak için.. belli olmaz belki araya onkyo girerse birşeyler olabilir ama içinde creativein olduğu hiçbirşeyi satın almam..
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kont_andre 8 yıl

Batuist

creative ses işlemcisi varsa o kartın özelliklerini ve sahip olduğu işlemcinin gücünü windows8de kullanamazsınız. creativein geneleksel yaklaşımıdır bu. her windows sürümünde bilerek sürücü çıkarmazki insanlar yeni bir kart satın alsınlar. sonra iki günde bir bakar insanlar daniel kawakami yeni bir sürücü modifiye etmişmi kartı kullanmak için.. belli olmaz belki araya onkyo girerse birşeyler olabilir ama içinde creativein olduğu hiçbirşeyi satın almam..

Kısmi olarak da olsa size katılıyorum.Aslında creative en başarılı kartlara sahip.Şahsen kullanıyorum hem kolonlarını hem kartlarını ve gerçekten çok memnunum.Fakat sürücü ve windows desteği konusunda haklısınız.Nedense çıkan her model sadece bir işletim sistemi desteği sunuyor(gerçek anlamda destek).
Belki bu firma buna bir çare bulur.
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keleminabi 8 yıl

Batuist

creative ses işlemcisi varsa o kartın özelliklerini ve sahip olduğu işlemcinin gücünü windows8de kullanamazsınız. creativein geneleksel yaklaşımıdır bu. her windows sürümünde bilerek sürücü çıkarmazki insanlar yeni bir kart satın alsınlar. sonra iki günde bir bakar insanlar daniel kawakami yeni bir sürücü modifiye etmişmi kartı kullanmak için.. belli olmaz belki araya onkyo girerse birşeyler olabilir ama içinde creativein olduğu hiçbirşeyi satın almam..

Yanılıyorsunuz.
MS vista ve w7 de uygulamaların (ve/veya sürücülerin) donanıma direct erişimini engellediği/izin vermediği için üzerinde pek çok know how barındıran creative işlemcilerin son iki nesil ailesinin (audgy ve xfi) bu ilave özelliklerini tam kullanamaz durumda. Bunun doğal sonucu olarak EAX, Open AL nimetleri bu iki işletim sisteminde tam anlamıyla kullanılamıyor, bunları layıkıyla kullanabilecek sürücüler çıkarılamıyor.
Bu konuda kusurun büyüğü MS nindir.
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IceDeathR 8 yıl
Katı Kapasitör Koyamamışlar 280$ değerindeki karta. :)
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theraptorx 8 yıl
Bu kadar para vereceğime, üzerine biraz daha para koyup amfi alırım daha iyi. Üstelik bu ses kartı Türkiye'ye daha pahalı gelecek.
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