Onkyo'dan Creative'in X-Fi ses işlemcisine sahip üst seviye ses kartı

Ses teknolojilerinde sektörün saygın isimlerinden birisi olan ve hazırladığı ev eğlence sistemleriyle sık sık gündeme gelen Onkyo, WAVIO serisi ses kartlarına, profesyoneller için hazırladığı yeni bir model ekliyor. Japonya'da bu ayın sonuna doğru satışa sunulması beklenen SE-300PCIE isimli yeni ses kartı, PCI Express arabirimini kullanıyor. 7.1 kanal ses desteği sunan karta, Creatşve'in 20K2 X-Fi ses işlemcisi güç veriyor ve bu sayede EAX Advanced HD 5.0 desteği de sunuluyor.
Sinyal gürültü oranı 120dB olan yeni ses kartı, sahip olduğu yüksek kaliteli komponentlerle tasarım olarak ta dikkatleri üzerine çekerken, ses kalitesi açısından pek çok profesonelin ihtiyacını karşılayacak nitelikte bu sınıftaki en iyi seçeneklerden birisi olacağı belirtiliyor. Windows 7 işletim sisteminin 32-bit ve 64-bit versiyonlarıyla uyumlu olan Onkyo SE-3000PCIE'nin Japonya'da 280 dolar civarında bir fiyatla sunulması bekleniyor.
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KArtın ses çıkışındaki bileşenler kaliteyi etkileyecektir diye yazmıştım zaten ,fakat benim dikkatimi çeken win7de ses kötü işlenmesiydi. Bu yüzden çıkışındaki bileşenlerin kalitesi çokda fazla fayda etmiyor.
128 kbslik bir mp3 ü 320 ye çevirdiğiniz zaman nasıl kalite artmıyorsa , burada aynı olay var
Deneyebilirseniz sisteminizde linux kurarak bir parça dinleyin.O platformda müzik dinlemek ayrı bir keyif veriyor.
creative herzaman cok iyi hardware yaptı ama softwareleride bir o kadar kotu.xp driver ve programlarında bile sorunlar vardı.senede bir update ederlerdi.halada oyle. vistadan sonra artık xp aldıgımız ses kalitesini artık alamıyoruz.ozellikle oyunlarda.eax gercekten cok cok iyi bir teknolojiydi.fakat bu devir kapandı artık.
microsoft ve creative el birligiyle aferdesiniz icine ettiler,yazık!
Müzik dinlemeyi seven ve iyi bir ses sistemine sahip olanlara xp veya linux öneriyorum.Hatta birkaç önce ubuntu kurdum herhangi bir sürücü kurmama rağamen ses kalitesi xpden bile öteydi.Deneme şansına sahip olanlar ubuntuyu yükleyip birkaç parça dinlesinler
Not: Bilgisayar bilginiz yeterli değilse ubuntu yüklemeyin eski verilerinizi ,yeni sistemi yüklerken küçük bir hatada kaybedebilirsiniz.
bunun x-box politikasının bir sonucu olduğunu düşünüyorum, yeni çıkan herhangi bir oyunda eax efekti gördünüz mü ? çevresel sesi elde etmek için daha basit yollar kullanılıyor artık.
13 yıllık half-life ta bile mükemmel eax efekleri mevcut, açın oynayın. sıkıldım ben bu konsoldan bozma oyunlardan.
Kısmi olarak da olsa size katılıyorum.Aslında creative en başarılı kartlara sahip.Şahsen kullanıyorum hem kolonlarını hem kartlarını ve gerçekten çok memnunum.Fakat sürücü ve windows desteği konusunda haklısınız.Nedense çıkan her model sadece bir işletim sistemi desteği sunuyor(gerçek anlamda destek).
Belki bu firma buna bir çare bulur.
Yanılıyorsunuz.
MS vista ve w7 de uygulamaların (ve/veya sürücülerin) donanıma direct erişimini engellediği/izin vermediği için üzerinde pek çok know how barındıran creative işlemcilerin son iki nesil ailesinin (audgy ve xfi) bu ilave özelliklerini tam kullanamaz durumda. Bunun doğal sonucu olarak EAX, Open AL nimetleri bu iki işletim sisteminde tam anlamıyla kullanılamıyor, bunları layıkıyla kullanabilecek sürücüler çıkarılamıyor.
Bu konuda kusurun büyüğü MS nindir.