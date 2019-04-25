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Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme

3 hf.
4,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Oppo’nun tasarımı ve 10 kat yakınlaştırma kabiliyeti ile dikkat çeken telefonu Oppo Reno 10X Zoom elimizde. Bakalım, Oppo’nun yeni amiral gemisi beklentileri karşışıyor mu?
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Oppo’nun tasarımı ve 10 kat yakınlaştırma kabiliyeti ile dikkat çeken telefonu Oppo Reno 10X Zoom elimizde. Bakalım, Çin’in öncü teknoloji şirketlerinden biri olan Oppo’nun yeni amiral gemisi beklentileri karşışıyor mu?

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kemalboran 3 hf. en beğenilen
Oppo'nun kullandığı yazılımsal arayüz OxygenOS değil Mesut Bey, o arayüzü OnePlus telefonlar kullanıyor. Oppo'daki arayüzün ismi ColorOS.
Yanıtla +5
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__Nikolaus__ 3 hf. smart1978
10X zaten snapdragon 855 , 10X olmayanı 710.
1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 3 hf.
Bence fiyatını ikinci planda tutulmalı elbett sebeple var 1. işlemci krinden üstün olduğu su götürmez gerçek MediaTek saymıyorum bile exynos ise konuşulması bile abest kısacası özellikleri ve kalitesini bilenler tereddüt etmez sadece oppo için değil bu holdinge bağlı diğer oneplus ve vivo içinde geçerli
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mert1907 3 hf.
Cihaz güzel ancak flaşı mekanizmaya gizlemeleri bence eksiklikleri olmuş.
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bytradm 3 hf.
ana üretici için genel konuşacam.
yazılım saf andride yakın kamera konusunda
yazılımda yüzeysel baktğınızda harika, detayda
çamur. bltth sıkıntı olabilir. malzeme kalitesi yüksek.
bence note9 a bile tercih edilmesi zor.
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bYUğur 3 hf.
ColorOS nasıl bir arayüz acep
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olağan_şüpheli 3 hf.
Çok beğendim ama bena ne !
5 bin TL civarı gelse bile ancak seneye alabilirim. Dolar vergi falan derken muhtemelen amiral gemileri bize iyiden iyiye hayal olur.
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leocorte 3 hf.
Yıllardır de beklediğim ve sevdiğim tasarımı kullanan firmalardan. Çentiksiz bir ekran ve önde parmak izi okuma en ihtiyaç duyduğum teknolojilerdi. Samsung tercih ederdim ama ne yazık ki bana göre infinity-o berbat bir tasarıma sahip.
Oppo ile hiç tanışmadım ama belki fırsat verebilirim. Eğer ki iOS'u bırakırsam... Tek çekincem Çinli olmaları, güvenmiyorum pek onlara.
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kemalboran 3 hf. en beğenilen
Oppo'nun kullandığı yazılımsal arayüz OxygenOS değil Mesut Bey, o arayüzü OnePlus telefonlar kullanıyor. Oppo'daki arayüzün ismi ColorOS.
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Jeopol 3 hf.
rx17 fiyatini dusununce reno en az 7000 olur
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shkoksal 3 hf.
Mi9 ve S10 Plus’ın arasında bir fiyat bekliyorum. 5500-5750 civarına bir fiyatla satılabilir.
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