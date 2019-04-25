Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Oppo’nun tasarımı ve 10 kat yakınlaştırma kabiliyeti ile dikkat çeken telefonu Oppo Reno 10X Zoom elimizde. Bakalım, Oppo’nun yeni amiral gemisi beklentileri karşışıyor mu?
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Oppo’nun tasarımı ve 10 kat yakınlaştırma kabiliyeti ile dikkat çeken telefonu Oppo Reno 10X Zoom elimizde. Bakalım, Çin’in öncü teknoloji şirketlerinden biri olan Oppo’nun yeni amiral gemisi beklentileri karşışıyor mu?
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yazılım saf andride yakın kamera konusunda
yazılımda yüzeysel baktğınızda harika, detayda
çamur. bltth sıkıntı olabilir. malzeme kalitesi yüksek.
bence note9 a bile tercih edilmesi zor.
5 bin TL civarı gelse bile ancak seneye alabilirim. Dolar vergi falan derken muhtemelen amiral gemileri bize iyiden iyiye hayal olur.
Oppo ile hiç tanışmadım ama belki fırsat verebilirim. Eğer ki iOS'u bırakırsam... Tek çekincem Çinli olmaları, güvenmiyorum pek onlara.