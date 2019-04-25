Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme

Oppo’nun tasarımı ve 10 kat yakınlaştırma kabiliyeti ile dikkat çeken telefonu Oppo Reno 10X Zoom elimizde. Bakalım, Oppo’nun yeni amiral gemisi beklentileri karşışıyor mu?

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Oppo’nun tasarımı ve 10 kat yakınlaştırma kabiliyeti ile dikkat çeken telefonu Oppo Reno 10X Zoom elimizde. Bakalım, Çin’in öncü teknoloji şirketlerinden biri olan Oppo’nun yeni amiral gemisi beklentileri karşışıyor mu?