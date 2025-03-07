Telefon Tavsiyeleri - Mart 2025

Çeşitli fiyat ve niteliklerde telefon önerilerinde bulunduğumuz telefon tavsiyeleri serisinin Mart ayı videosu ile karşınızdayız.

Çeşitli fiyat ve niteliklerde telefon önerilerinde bulunduğumuz telefon tavsiyeleri serisinin Mart ayı videosu ile karşınızdayız.

00:00 - Giriş

00:15 - Samsung Galaxy A16

01:18 - Samsung Galaxy A35

02:10 - Poco X7 Pro

03:31 - Samsung Galaxy S24 FE

03:58 - Honor 200 Pro

04:21 - Apple iPhone 16e ve 16

06:45 - Redmagic 10 Pro

07:22 - Xiaomi 15

08:18 - Samsung Galaxy S25 Plus

08:57 - Apple iPhone 16

09:06 - Honor Magic 7 Pro

10:07 - Apple iPhone 16 Pro

10:45 - Samsung Galaxy S25 Ultra

11:37 - Ek Notlar

13:45 - Kapanış

Samsung Galaxy A16 9000TL

- 6.7" FHD+ Amoled 90Hz ekran

- Mediatek Helio G99 işlemci

- 6GB RAM / 128GB depolama (MicroSD)

- 50MP JN1 ana + 5MP SC501CS geniş + 2MP GC02M1 makro arka / 13MP GC13AO ön kamera

- 5000mAh pil / 25W şarj / USB Type-C

- 5G, Wi-Fi5, BT5.3, NFC

- Yan taraftan parmak izi okuyucu

- Android 14 tabanlı One UI işletim sistemi

- 6 yıl güvenlik, 6 ana sürüm Android güncellemesi

- Ürün kalınlığı 7.9mm, ağırlık 200g

Samsung Galaxy A35 13.800TL

- 6.6" FHD+ Amoled 120Hz ekran

- Samsung Exynos 1380 işlemci

- 8GB LPDDR4X RAM / 128GB UFS 3.1 depolama (MicroSD)

- 50MP GN8 OIS ana + 8MP geniş + 5MP makro arka / 13MP ön kamera

- 5000mAh pil / 25W şarj / USB Type-C

- 5G, Wi-Fi6, BT5.3, NFC, Stereo hoparlör

- Ekran içi parmak izi okuyucu

- Android 14 tabanlı One UI işletim sistemi

- 5 yıl güvenlik, 4 ana sürüm Android güncellemesi

- IP67 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 8.2mm, ağırlık 209g

Poco X7 Pro 20.900TL

- 6.67" FHD+ Amoled 120Hz ekran

- MediaTek Dimensity 8400 işlemci

- 12GB LPDDR5X / 512GB UFS 4.0 depolama

- 50MP IMX882 OIS ana + 8MP SC820CS geniş arka / 20MP OV20B ön kamera

- 6000mAh batarya / 90W kablolu şarj

- 5G, Wi-Fi 6, BT 5.4/6.0, NFC, L1+L5 GPS, IR, stereo hoparlör

- Android 15 tabanlı HyperOS işletim sistemi

- 4 yıl güvenlik, 3 ana sürüm Android güncellemesi

- Ekran içi parmak izi okuyucu

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 8.3mm, ağırlık 195g

Samsung Galaxy S24 FE 25.000TL

- 6.7" FHD+ Amoled 120Hz ekran

- Samsung Exynos 2400e işlemci

- 8GB RAM LPDDR5X / 128GB UFS 3.1 depolama

- 50MP GN3 OIS ana + 12MP S5K3L6 geniş + 8MP OV08A10 telefoto arka / 10MP S5K3J1 ön kamera

- 4700mAh batarya / 25W kablolu, 15W kablosuz şarj / USB 3 Type-C

- Ekran içi parmak izi okuyucu

- 5G, Wi-Fi6E, BT5.3, NFC, eSIM, Stereo hoparlör

- Android 14 tabanlı OneUI işletim sistemi

- 7 yıl güvenlik ve Android sürüm güncellemesi

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 8mm, ağırlık 213g

Honor 200 Pro 30.500TL

- 6.78" FHD+ Amoled 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemci

- 12GB LPDDR5X RAM / 512GB UFS 3.1 depolama

- 50MP OIS OVH9000 ana + 12MP geniş + 50MP IMX856 telefoto arka / 50MP ön kamera

- 5200mAh batarya / 100W hızlı şarj / 66W kablosuz şarj

- 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, IR, eSIM, stereo hoparlör

- Ekran içi parmak izi okuyucu

- Android 14 tabanlı MagicOS işletim sistemi

- 4 yıl güvenlik, 3 ana sürüm Android güncellemesi

- IP65 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 8.2mm, ağırlık 199g

Apple iPhone 16e 45.000TL

- 6.1" FHD+ OLED 60Hz ekran

- Apple A18 işlemci

- 8GB RAM / 128GB depolama

- 48MP OIS ana / 12MP IMX714 ön kamera

- 26 Saat video izleme / 7.5W Qi kablosuz şarj

- 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör

- iOS 18 işletim sistemi

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 7.8mm, ağırlık 167g

Redmagic 10 Pro 47.000TL

- 6.85" BOE Q9+ FHD+ Amoled 144Hz 2000nit tam ekran

- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlem platformu

- 12GB LPDDR5X RAM / 256GB UFS 4.1 Pro depolama

- 50MP OV50E OIS ana + 50MP OV50E geniş + 2MP OV02F makro

- 16MP OV16E1Q 2.Nesil ekran altı UDC ön kamera

- 7050mAh batarya / 100W kablolu şarj, 80W adaptör

- Type-C USB 3.2 DP, 3.5mm jak, simetrik çift hoparlör

- Çift SIM 5G, Wi-Fi6, BT5.4, NFC, L1+L5 GPS

- Dokunmatik tetikler ve işlev atanabilir slider tuş

- Android 15 tabanlı Redmagic OS işletim sistemi

- Üç yıl güvenlik, bir Android, iki MagicOS güncellemesi

- Ekran içi parmak izi okuyucu

- Aktif fanlı sıvı metal hava soğutma

- RGB aydınlatma fan, logo, işaret

- Metal iskelet, cam transparan arka kapak

- Ürün ağırlığı 229g, kalınlık 8.9mm

Xiaomi 15 50.000TL

- 6.36" QHD Oled 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci

- 12GB LPDDR5X / 256GB UFS 4.0 depolama

- 50MP OVX9000 ana + 50MP JN1 geniş + 50MP JN5 telefoto arka / 32MP OV32B ön kamera

- 5400mAh batarya / 90W kablolu, 50W kablosuz

- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, IR, L1+L5 GPS, stereo hoparlör

- USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj

- Ekran içi parmak izi okuyucu

- Android 15 tabanlı HyperOS işletim sistemi

- 6 yıl güvenlik, 4 ana sürüm Android güncellemesi

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 8.1mm, ağırlık 189g

Samsung Galaxy S25+ 56.500TL

- 6.7" QHD+ Amoled 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci

- 12GB LPDDR5X / 256GB UFS 4.0 depolama

- 50MP GN3 OIS ana + 12MP geniş + 10MP telefoto arka / 12MP S5K3LU ön kamera

- 4900mAh batarya / 45W kablolu, 15W kablosuz

- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, stereo hoparlör

- USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj

- Ekran içi parmak izi okuyucu

- Android 15 tabanlı OneUI işletim sistemi

- 7 yıl güvenlik ve yazılım güncellemesi

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün ağırlığı 190g, kalınlık 7.3mm

Apple iPhone 16 57.900TL

- 6.1" FHD+ OLED 60Hz ekran

- Apple A18 işlemci

- 8GB RAM / 128GB depolama

- 48MP OIS ana + 12MP geniş / 12MP ön kamera

- 3561mAh batarya / 25W hızlı şarj

- 25W MagSafe, 15W kablosuz şarj

- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör

- iOS 18 işletim sistemi

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 7.8mm, ağırlık 170g

Honor Magic 7 Pro 58.000TL

- 6.8" QHD+ OLED 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci

- 12GB RAM / 512GB UFS 4.0 depolama

- 50MP OV50H ana + 50MP OV50D40 geniş + 200MP S5KHP3SP telefoto + ToF 3D arka / 50MP IMX816 ön kamera

- 5850mAh batarya / 100W kablolu, 80W kablosuz

- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, IR, eSIM, L1+L5 GPS, stereo hoparlör

- USB Type-C 3.2 DP port

- Ekran içi parmak izi okuyucu

- Android 15 tabanlı MagicOS işletim sistemi

- 5 yıl güvenlik, 5 yıl Android sürüm güncellemesi

- IP69 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 8.8mm, ağırlık 223g

Apple iPhone 16 Pro 75.000TL

- 6.3" FHD+ OLED 120Hz ekran

- Apple A18 Pro işlemci

- 8GB RAM / 128GB depolama

- 48MP OIS ana + 48MP geniş + 12MP telefoto / 12MP ön kamera

- 3582mAh batarya / 25W hızlı şarj

- 25W MagSafe, 15W kablosuz şarj

- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör

- iOS 18 işletim sistemi

- USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C port

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 8.25mm, ağırlık 199g

Samsung Galaxy S25 Ultra 75.500TL

- 6.8" QHD+ Amoled 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci

- 12GB LPDDR5X / 256GB UFS 4.0 depolama

- 200MP HP2 OIS ana + 50MP JN3 OIS geniş + 50MP IMX854 OIS telefoto + 10MP OIS IMX754 telefoto arka / 12MP S5K3LU ön kamera

- 5000mAh batarya / 45W kablolu, 15W kablosuz

- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, stereo hoparlör

- USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj

- Ekran içi parmak izi okuyucu

- Android 15 tabanlı OneUI işletim sistemi

- 7 yıl güvenlik ve yazılım güncellemesi

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün ağırlığı 219g, kalınlık 8.2mm