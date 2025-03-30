Fiyatının Hakkı Değil | Oppo Reno13 F 5G İnceleme

Oppo Reno13 F 5G, giriş-orta segmente kanumlanabilecek makul bir telefon modeli olmasıyla öne çıkıyor.

Oppo Reno 13 F 5G, 6.67 inç 1080 x 2400 piksel çözünürlüğe sahip 120 Hz yenileme hızına sahip ekranıyla dikkat çekiyor. Tasarımıyla 7.76 mm kalınlık ve 192 gram ağırlık gibi detaylarıyla ideal bir telefon imajı çiziyor. Ayrıca akıllı telefonlarda pek görmediğimiz IP69 suya toza dayanıklılık sertifikası olması ürünü ayrıştıran bir özellik olmuş.

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi, 12GB RAM ve 256GB depolama alanıyla günlük kullanımda yeterli performansı sağlıyor. Telefon Android 15 işletim sistemi ve ColorOS 15 arayüzüyle geliyor.

Telefonun kamera kısmı 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro lens ile donatılmış. Ön kamerası ise 32 MP çözünürlüğe sahip. Telefonun ana kamerasında optik görüntü sabitleme (OIS) desteği yer alıyor.

Pil tarafında ürün 5800 mAh kapasiteli bataryası, 45W hızlı şarj desteğiyle birlikte uzun süreli bir kullanım sunuyor.

00:00 - Giriş

00:34 - Tasarım

01:29 - Ekran

03:57 - Performans

06:40 - Kamera

10:00 - Batarya

11:38 - Ses

12:16 - Yazılım

13:29 - Güvenlik

14:19 - Kablosuz Teknolojiler

15:09 - Ürün Ek Detayları

16:01 - Fiyat ve Değerlendirme