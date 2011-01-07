AMD'nin 6 çekirdekli Phenom işlemcileri, Pro2000 C7 ile ilk kez Türk bilgisayar kullanıcıları ile buluşuyor.

Oyun Tutkunları İçin 6 Çekirdekli İşlemcili

Pro2000 C7 Masaüstü Bilgisayarı

Türkiye'nin önde gelen bilgisayar markalarından Pro2000'in oyun tutkunları için ürettiği yeni masaüstü bilgisayarı Pro2000 C7 raflarda yerini aldı. AMD Phenom 6 çekirdekli işlemcileri Türkiye'deki oyun tutkunları ile ilk kez buluşturan Pro2000 C7, nVidia GT220 128 bit ekran kartı ve 1 GB DDR3 ayrılmış video belleği ile de rakiplerinden ayrılıyor.

Pro2000 C7'ye özel olarak 125 watt yerine 95 watt güç tüketimiyle sunulan 2.8 GHz hızlı işlemci, Turbo CORE modunda 3.3 GHz'ye kadar yükselerek performansını da artırıyor. LED teknolojisine sahip süper ince monitörü ile ürün, oyun tutkunlarının vazgeçilmezi oluyor.

Pro2000 C7 masaüstü bilgisayar 868 USD +KDV fiyat ile Vatan Bilgisayar mağazalarından temin edilebiliyor.

Ürünün öne çıkan teknik özellikleri:

AMD Phenom II X6 1055T 2.8 / 3.3 çekirdekli işlemci

4 GB DDR3 Bellek, 8 GB bellek desteği

1000 GB SATA disk

2 GB 128 Bit nVidia GT220 PCI-E ekran kartı

1 GB DDR3 Ayrılmış Video Belleği, DVI + VGA

DVDRW +/- Dual Layer Sürücü

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