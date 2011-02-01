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Oyuncak Gibi, Birbirinden Sevimli USB Bellekler

8 yıl
1,9b
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Çevre Birimleri
DH Bülten
Dh Bülten
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DataStar, çocukların sevdiği çizgi roman kahramanlarının görünümünde USB bellekleri satışa sundu. Trus markalı USB bellekler 4GB kapasiteli ve tavşandan maymuna, Hello Kiti'den kaplana kadar 11 farklı ve sevimli tasarım ile beğenilere sunuluyor.

DataStar, Trus markalı ve birbirinden sevimli görünümdeki USB bellekleri satışa sundu. 4GB kapasiteli bu USB bellekler çocukların çizgi kahramanlarının görüntüsünde ve hepsi birbirinden sevimli. Hello Kiti'den ayıcık'a, pandadan kuşlara renkli tasarımdaki USB bellekler, soğuk, metal görünümde bellek taşımak istemeyen, özellikle gençlere hitap ediyor.

DataStar Ürün Müdürü Atilla Dandiboz, Trus firmasının farklı tasarımlarda USB bellek ürettiğini belirterek, söz konusu belleklerin şık ve sevimli tasarımlarının yanında belli bir kalitenin de üzerinde olduğunu vurguluyor. Trus'un bu ürünlerini tüketicilere seçenek oluşturma amacıyla satışa sunduklarını söyleyen Dandiboz, talep olması durumda daha farklı tasarımda USB bellekleri de getirmeyi planladıklarını ifade ediyor.

DataStar, Trus'un şu anda toplam 11 model USB belleğini satışa sundu. Anahtarlık süsü olarak da kullanılabilen bu USB belleklerin her biri 14 dolar fiyata sahip.


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