Oyuncular Plantronics RIG 500HD ile Zafere Doyacak





Özellikle E-Spor oyuncılarının dikkat ettiği kulaklıklar oyun sırasında büyük önem taşıyor. Plantronics’in yeni oyuncu kulaklığı RIG 500 HD, oyunlarda HD ses kalitesi ile dikkat çekiyor. Ergonomik tasarıma sahip RIG 500 HD oyuncu kulaklığı bu yıl oyun tutkunlarının gözde kulaklıkları arasındaki yerini alacak.

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Oyun segmentindeki başarılı ürünlerine bir yenisini daha ekleyen Plantronics, RIG serisinin HD ses kalitesindeki RIG 500 HD model oyun kulaklığını oyunseverlerin beğenisine sunuyor. PC, Xbox One ve PS4 gibi oyun konsollarında da kolaylıkla kullanılabilen RIG 500 HD ile oyunlara konsantre olmak artık çok daha kolay.Ayarlanabilir kafa bandı, standart kapalı akustik kulaklıklar gibi özellikleri ile bir oyuncunun istediği tüm özelliklere sahip olan Plantronics RIG 500 HD, yüksek ses destekli üç boyutlu Dolby 7.1 surround ses sağlıyor. Rekabetçi karşılaşmalarda rahatlığı ve hafifliği ile de büyük kolaylık sağlayan RIG 500 HD’nin hareketli mikrofonu ve sökülebilir kabloları da dikkat çeken özellikleri arasında.ESL işbirliği ile oyunculara maksimum fayda sağlayacak RIG 500 HD, Plantronics tarafından oyuncuların istekleri doğrultusunda tasarlandı. Profesyonel oyuncular kadar amatör oyuncuların da rahatlıkla kullanabileceği RIG 500 HD ile oyunlarda kazanacağınız zaferlerin keyfini çıkarın.Adeks, Gameekstra, Hepsiburada.com gibi yerlerde bulabileceğiniz RIG 500HD satış fiyatı; 299 TL’dir.