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    Anlık Bildirim

    Logitech, yapay zeka özellikli 4K web kamerasını tanıttı

    Logitech, uzaktan çalışanlardan yayıncılara kadar herkesi hedefleyen yeni web kamerasını tanıttı. Logitech MX Brio 4K webcam, yapay zeka destekli özelliklerle geliyor.
    Logitech MX Brio 4K webcam Tam Boyutta Gör
    Logitech, yedi yıl önce çıkardığı Brio 4K web kamerasının yeni modelini tanıttı. Logitech MX Brio 4K webcam, kullanıcıya daha fazla detaya sahip daha büyük sensör, iyileştirilmiş düşük ışık performans, özel bir mod, yapay zeka destekli özellikler ve çeşitli geliştirmeler sunuyor.

    Logitech MX Brio 4K webcam özellikleri

    Logitech’in yeni 4K web kamerası MX Brio, 8.5MP çözünürlük ve f/2.0 diyafram açıklığı sunan büyük bir sensöre sahip. Logitech, sensörün Brio 4K modeline göre %70 daha büyük pikseller içerdiğini, bunun özellikle düşük ışık koşullarında çok daha iyi görüntü kalitesi sağladığını söylüyor.

    Webcam, yüz tabanlı görüntü iyileştirme özelliğiyle yüzünüzün konumunu otomatik olarak algılıyor ve görüntünün beyaz dengesini, pozlamasını ve odağını buna göre ayarlıyor. Yapay zeka ayrıca web kameranın sesleri bastırmasına da yardımcı oluyor. Gürültüyü azaltmak ve başkalarının sizi net bir şekilde duymasını sağlamak için çift ışın oluşturan mikrofonla birlikte çalışıyor. Pozlama, renk tonu, canlılık, görüş alanı dahil birçok ayarı Logitech Options Plus yazılımı üzerinden yapabiliyorsunuz.

    Logitech’in yeni üst seviye web kamerası gizlilik kapağına da sahip. Böylece web kamerayı kullanmadığınız zaman fiziksel olarak kapalı tutabilirsiniz. Başlık aşağı indirildiğinde masanızı düzgün bir şekilde gösterecek şekilde web kameranın görüntüsünü otomatik olarak yeniden yönlendiren bir gösteri modu bulunuyor.

    MX Brio 4K web kamera, Windows, macOS, Linux ve ChromeOS ile çalışıyor ve USB-C kablosunu kullanarak bağlıyorsunuz. İlginç olarak ilk modelde bulunmasına rağmen Windows Hello yeni modelde desteklenmiyor.

    Logitech MX Brio 4K web kamera fiyatı

    Logitech MX Brio, soluk gri, siyah ve grafit renk seçeneğiyle geliyor. Web kameranın fiyatı 200 dolar ve bugün satışa çıktı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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