Logitech, yapay zeka özellikli 4K web kamerasını tanıttı

Tam Boyutta Gör Logitech, yedi yıl önce çıkardığı Brio 4K web kamerasının yeni modelini tanıttı. Logitech MX Brio 4K webcam, kullanıcıya daha fazla detaya sahip daha büyük sensör, iyileştirilmiş düşük ışık performans, özel bir mod, yapay zeka destekli özellikler ve çeşitli geliştirmeler sunuyor.

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Logitech MX Brio 4K webcam özellikleri

Logitech’in yeni 4K web kamerası MX Brio, 8.5MP çözünürlük ve f/2.0 diyafram açıklığı sunan büyük bir sensöre sahip. Logitech, sensörün Brio 4K modeline göre %70 daha büyük pikseller içerdiğini, bunun özellikle düşük ışık koşullarında çok daha iyi görüntü kalitesi sağladığını söylüyor.

Webcam, yüz tabanlı görüntü iyileştirme özelliğiyle yüzünüzün konumunu otomatik olarak algılıyor ve görüntünün beyaz dengesini, pozlamasını ve odağını buna göre ayarlıyor. Yapay zeka ayrıca web kameranın sesleri bastırmasına da yardımcı oluyor. Gürültüyü azaltmak ve başkalarının sizi net bir şekilde duymasını sağlamak için çift ışın oluşturan mikrofonla birlikte çalışıyor. Pozlama, renk tonu, canlılık, görüş alanı dahil birçok ayarı Logitech Options Plus yazılımı üzerinden yapabiliyorsunuz.

Logitech’in yeni üst seviye web kamerası gizlilik kapağına da sahip. Böylece web kamerayı kullanmadığınız zaman fiziksel olarak kapalı tutabilirsiniz. Başlık aşağı indirildiğinde masanızı düzgün bir şekilde gösterecek şekilde web kameranın görüntüsünü otomatik olarak yeniden yönlendiren bir gösteri modu bulunuyor.

MX Brio 4K web kamera, Windows, macOS, Linux ve ChromeOS ile çalışıyor ve USB-C kablosunu kullanarak bağlıyorsunuz. İlginç olarak ilk modelde bulunmasına rağmen Windows Hello yeni modelde desteklenmiyor.

Logitech MX Brio 4K web kamera fiyatı

Logitech MX Brio, soluk gri, siyah ve grafit renk seçeneğiyle geliyor. Web kameranın fiyatı 200 dolar ve bugün satışa çıktı.

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Logitech MX Brio 4K webcam tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri