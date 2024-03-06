Logitech, yapay zeka özellikli 4K web kamerasını tanıttı

Logitech MX Brio 4K webcam özellikleri
Logitech’in yeni 4K web kamerası MX Brio, 8.5MP çözünürlük ve f/2.0 diyafram açıklığı sunan büyük bir sensöre sahip. Logitech, sensörün Brio 4K modeline göre %70 daha büyük pikseller içerdiğini, bunun özellikle düşük ışık koşullarında çok daha iyi görüntü kalitesi sağladığını söylüyor.
Webcam, yüz tabanlı görüntü iyileştirme özelliğiyle yüzünüzün konumunu otomatik olarak algılıyor ve görüntünün beyaz dengesini, pozlamasını ve odağını buna göre ayarlıyor. Yapay zeka ayrıca web kameranın sesleri bastırmasına da yardımcı oluyor. Gürültüyü azaltmak ve başkalarının sizi net bir şekilde duymasını sağlamak için çift ışın oluşturan mikrofonla birlikte çalışıyor. Pozlama, renk tonu, canlılık, görüş alanı dahil birçok ayarı Logitech Options Plus yazılımı üzerinden yapabiliyorsunuz.
Logitech’in yeni üst seviye web kamerası gizlilik kapağına da sahip. Böylece web kamerayı kullanmadığınız zaman fiziksel olarak kapalı tutabilirsiniz. Başlık aşağı indirildiğinde masanızı düzgün bir şekilde gösterecek şekilde web kameranın görüntüsünü otomatik olarak yeniden yönlendiren bir gösteri modu bulunuyor.
MX Brio 4K web kamera, Windows, macOS, Linux ve ChromeOS ile çalışıyor ve USB-C kablosunu kullanarak bağlıyorsunuz. İlginç olarak ilk modelde bulunmasına rağmen Windows Hello yeni modelde desteklenmiyor.
Logitech MX Brio 4K web kamera fiyatı
Logitech MX Brio, soluk gri, siyah ve grafit renk seçeneğiyle geliyor. Web kameranın fiyatı 200 dolar ve bugün satışa çıktı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.