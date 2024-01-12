Apple, 2024'ün ilk güvenlik güncellemesini Magic Keyboard için yayınladı

Yazılım güncellemesi, standart Magic Keyboard, Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard, Touch ID özellikli Magic Keyboard, Touch ID özellikli ve Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard dahil Mac için tüm Magic Keyboard modelleri için sunuldu.
Apple Magic Keyboard nasıl güncellenir?
Magic Keyboard yazılım güncellemesi, klavyenin macOS, iOS, iPadOS veya tvOS ile çalışan bir cihazla eşleştirilmesi durumunda otomatik olarak yükleniyor. Diğer Bluetooth aygıtlar gibi, Sistem Ayarları - Bluetooth - Magic Keyboard altından klavyenin yazılım sürümü kontrol edilebiliyor.
9 Ocak’ta yayınlanan 2.0.6 sürüm numaralı Magic Keyboard firmware update ile bazı Magic Keyboard modelleri de ilk kez güncellenmiş oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.