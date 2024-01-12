Apple, 2024'ün ilk güvenlik güncellemesini Magic Keyboard için yayınladı

Tam Boyutta Gör Apple, Magic Keyboard ürünlerinin yazılımını 2.0.6 sürümüne yükseltti. Apple destek sayfasına göre, klavyeye fiziksel erişimi olan bir kişinin Bluetooth eşleştirme anahtarını çıkarmasını ve Bluetooth trafiğini izlemesini sağlayan kritik bir güvenlik açığı kapatıldı.

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Yazılım güncellemesi, standart Magic Keyboard, Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard, Touch ID özellikli Magic Keyboard, Touch ID özellikli ve Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard dahil Mac için tüm Magic Keyboard modelleri için sunuldu.

Apple Magic Keyboard nasıl güncellenir?

Magic Keyboard yazılım güncellemesi, klavyenin macOS, iOS, iPadOS veya tvOS ile çalışan bir cihazla eşleştirilmesi durumunda otomatik olarak yükleniyor. Diğer Bluetooth aygıtlar gibi, Sistem Ayarları - Bluetooth - Magic Keyboard altından klavyenin yazılım sürümü kontrol edilebiliyor.

9 Ocak’ta yayınlanan 2.0.6 sürüm numaralı Magic Keyboard firmware update ile bazı Magic Keyboard modelleri de ilk kez güncellenmiş oldu.

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