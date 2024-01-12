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    Apple, 2024'ün ilk güvenlik güncellemesini Magic Keyboard için yayınladı

    Apple, Magic Keyboard için önemli bir güvenlik açığı kapatan yazılım güncellemesini yayınladı. Bu, Apple'ın 2024'te yayınladığı ilk güvenlik güncellemesi.       
    apple magic keyboard yazılım güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Apple, Magic Keyboard ürünlerinin yazılımını 2.0.6 sürümüne yükseltti. Apple destek sayfasına göre, klavyeye fiziksel erişimi olan bir kişinin Bluetooth eşleştirme anahtarını çıkarmasını ve Bluetooth trafiğini izlemesini sağlayan kritik bir güvenlik açığı kapatıldı.

    Yazılım güncellemesi, standart Magic Keyboard, Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard, Touch ID özellikli Magic Keyboard, Touch ID özellikli ve Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard dahil Mac için tüm Magic Keyboard modelleri için sunuldu.

    Apple Magic Keyboard nasıl güncellenir?

    Magic Keyboard yazılım güncellemesi, klavyenin macOS, iOS, iPadOS veya tvOS ile çalışan bir cihazla eşleştirilmesi durumunda otomatik olarak yükleniyor. Diğer Bluetooth aygıtlar gibi, Sistem Ayarları - Bluetooth - Magic Keyboard altından klavyenin yazılım sürümü kontrol edilebiliyor.

    9 Ocak’ta yayınlanan 2.0.6 sürüm numaralı Magic Keyboard firmware update ile bazı Magic Keyboard modelleri de ilk kez güncellenmiş oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 2 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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