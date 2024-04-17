Razer Firefly V2 Pro fare matı duyuruldu

Tam Boyutta Gör Farenin daha hassas bir şekilde kullanılmasını sağlayan mat ürünleri artık oyuncuların vazgeçilmez aksesuarları arasında yerini aldı. Bütçe dostu olduğu kadar premium seviyede fare matları da yüksek fiyatlardan alıcı buluyor.

Razer Firefly V2 Pro özellikleri ve fiyatı

Razer Firefly V2 Pro fare matı 360x278mm ölçülere ve 4.5mm kalınlığa sahip. Ağırlığı ise 645 gram. Mikro işleme desenli yüzey oyunlarda farenin tepki süresini ve hızını optimize etmenize yardımcı oluyor.

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16.8 milyon renk destekli 15 RGB aydınlatma bölgesi Razer Synapse 3 uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor. 2.1 metrelik çıkarılabilir USB Tip-C kablosu haricinde bir tane de USB 2.0 portuna yer verilmiş. Razer Firefly V2 Pro fare matı 124$ seviyesinden satılacak.

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Razer Firefly V2 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı