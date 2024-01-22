Vodafone elektronik atıkları geri dönüştürerek 10 kodlama sınıfı açtı

Tam Boyutta Gör Vodafone Türkiye’nin “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesi kapsamında toplanan elektronik atıklar kodlama sınıflarına dönüşüyor. Elektronik atıklardan elde edilen gelirle Kahramanmaraş ve Hatay’da 2 kodlama sınıfı açılarak toplam 10 sınıfa ulaştı. Mardin, Samsun, Adana, Gaziantep, Bingöl, Çanakkale, Uşak, Bursa, Kahramanmaraş ve Hatay’da açılan kodlama sınıfları ile öğrencilree ücretsiz eğitimler veriliyor.

Vodafone Türkiye, 2022-23 mali yılında şirketin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan elektronik atıkların yüzde 99’unu geri kazanım ve geri dönüştürme yoluyla ekonomiye kazandırdı. 2025’e kadar şebeke kaynaklı elektronik atıkların yüzde 100’ünü yeniden kullanmayı, yeniden satmayı veya geri dönüştürmeyi hedefliyor.

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Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, “‘Bu Atıklar Kod Yazıyor’ projesiyle de e-atıkları topluyor ve bu atıkların lisanslı geri dönüşüm firması tarafından geri dönüştürülmesini sağlıyoruz. Geri dönüşümden elde edilen ekonomik gelirle de kodlama sınıfları açıyoruz. Depremden etkilenen illerimiz arasında yer alan Kahramanmaraş ve Hatay’da açtığımız yeni sınıflarla ülke genelinde toplam 10 sınıfa ulaştık. Vodafone olarak, e-atıkları artı değere dönüştürmeye, böylece hem sosyal hem de çevresel etki yaratmaya devam edeceğiz.” dedi.

22 tonu aşkın elektronik atık geri dönüştürüldü

Vodafone, eğitime destek olma ve e-atıkların çevresel etkilerini azaltma hedeflerini harmanladığı “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesiyle, çalışanlarının, iş ortaklarının ve müşterilerinin evlerinden getirdiği e-atıkları topluyor ve lisanslı geri dönüşüm firması Akademi Çevre tarafından geri dönüştürülmesini sağlıyor. Geri dönüşümden elde edilen ekonomik gelirle, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında okullarda kodlama sınıfı kuruluyor. Proje kapsamında 22 tonu aşkın e-atık geri dönüştürülürken, yaklaşık 10 bin çocuğun hayatına dokunuldu.

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“Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesine 53 kurum destek oluyor. Bu kurumların ofislerindeki ve fabrikalarındaki elektronik atıklar toplanarak kodlama sınıflarının hazırlanmasına katkı sağlanıyor.

“Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesi bugüne kadar kurumsal iş ortaklarının desteğiyle sürdürülüyordu. Artık bireysel müşteriler de projeye destek olabiliyor. Bazı Vodafone Mağazaları, elektronik atık toplama noktası olarak belirlendi. Aşağıdaki adresten elektronik atık toplama noktalarını görebilirsiniz:

https://www.vodafone.com.tr/e-atik-toplama

Hangi elektronik atıklar toplanıyor?

“Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesi kapsamında artık kullanılamaz durumda olan bilgisayarlar, tabletler, yazıcılar, cep telefonları, klavyeler, fareler, şarj cihazları, sunucular, kameralar, müzik çalarlar, kablolar, uzaktan kumandalar, elektrikli süpürgeler, dikiş makineleri, saç kurutma makineleri, kahve makineleri, elektrikli mutfak gereçleri, uzaktan kumandalı oyuncaklar, kulaklıklar, video oyunları ve oyun konsolları, elektrikli spor ekipmanları ve giyilebilir spor ekipmanları toplanıyor.

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Vodafone e-atıkları geri dönüştürerek 10 kodlama sınıfı açtı