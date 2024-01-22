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    Vodafone elektronik atıkları geri dönüştürerek 10 kodlama sınıfı açtı

    Vodafone, elektronik atıkların geri dönüştürülmesiyle elde edilen gelirle kodlama sınıfları açıyor. “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesinde toplanan atıklar ile 10 adet kodlama sınıfı açıldı.
    Vodafone e-atıkları geri dönüştürerek 10 kodlama sınıfı açtı Tam Boyutta Gör
    Vodafone Türkiye’nin “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesi kapsamında toplanan elektronik atıklar kodlama sınıflarına dönüşüyor. Elektronik atıklardan elde edilen gelirle Kahramanmaraş ve Hatay’da 2 kodlama sınıfı açılarak toplam 10 sınıfa ulaştı. Mardin, Samsun, Adana, Gaziantep, Bingöl, Çanakkale, Uşak, Bursa, Kahramanmaraş ve Hatay’da açılan kodlama sınıfları ile öğrencilree ücretsiz eğitimler veriliyor.

    Vodafone Türkiye, 2022-23 mali yılında şirketin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan elektronik atıkların yüzde 99’unu geri kazanım ve geri dönüştürme yoluyla ekonomiye kazandırdı. 2025’e kadar şebeke kaynaklı elektronik atıkların yüzde 100’ünü yeniden kullanmayı, yeniden satmayı veya geri dönüştürmeyi hedefliyor.

    Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, “‘Bu Atıklar Kod Yazıyor’ projesiyle de e-atıkları topluyor ve bu atıkların lisanslı geri dönüşüm firması tarafından geri dönüştürülmesini sağlıyoruz. Geri dönüşümden elde edilen ekonomik gelirle de kodlama sınıfları açıyoruz. Depremden etkilenen illerimiz arasında yer alan Kahramanmaraş ve Hatay’da açtığımız yeni sınıflarla ülke genelinde toplam 10 sınıfa ulaştık. Vodafone olarak, e-atıkları artı değere dönüştürmeye, böylece hem sosyal hem de çevresel etki yaratmaya devam edeceğiz.” dedi.

    22 tonu aşkın elektronik atık geri dönüştürüldü

    Vodafone, eğitime destek olma ve e-atıkların çevresel etkilerini azaltma hedeflerini harmanladığı “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesiyle, çalışanlarının, iş ortaklarının ve müşterilerinin evlerinden getirdiği e-atıkları topluyor ve lisanslı geri dönüşüm firması Akademi Çevre tarafından geri dönüştürülmesini sağlıyor. Geri dönüşümden elde edilen ekonomik gelirle, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında okullarda kodlama sınıfı kuruluyor. Proje kapsamında 22 tonu aşkın e-atık geri dönüştürülürken, yaklaşık 10 bin çocuğun hayatına dokunuldu.

    Vodafone e-atıkları geri dönüştürerek 10 kodlama sınıfı açtı Tam Boyutta Gör

    “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesine 53 kurum destek oluyor. Bu kurumların ofislerindeki ve fabrikalarındaki elektronik atıklar toplanarak kodlama sınıflarının hazırlanmasına katkı sağlanıyor.

    “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesi bugüne kadar kurumsal iş ortaklarının desteğiyle sürdürülüyordu. Artık bireysel müşteriler de projeye destek olabiliyor. Bazı Vodafone Mağazaları, elektronik atık toplama noktası olarak belirlendi. Aşağıdaki adresten elektronik atık toplama noktalarını görebilirsiniz:

    https://www.vodafone.com.tr/e-atik-toplama

    Hangi elektronik atıklar toplanıyor?

    “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesi kapsamında artık kullanılamaz durumda olan bilgisayarlar, tabletler, yazıcılar, cep telefonları, klavyeler, fareler, şarj cihazları, sunucular, kameralar, müzik çalarlar, kablolar, uzaktan kumandalar, elektrikli süpürgeler, dikiş makineleri, saç kurutma makineleri, kahve makineleri, elektrikli mutfak gereçleri, uzaktan kumandalı oyuncaklar, kulaklıklar, video oyunları ve oyun konsolları, elektrikli spor ekipmanları ve giyilebilir spor ekipmanları toplanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 1 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 6 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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