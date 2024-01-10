Mac bilgisayarlar için kablosuz mekanik klavye: Satechi SM1 Slim

SM1 Slim Mechanical Backlit Bluetooth Keyboard özellikleri
Satechi’nin arkadan aydınlatmalı ince mekanik klavyesi SM1, brown switch (anahtarların Cherry/Gateron gibi tanınan bir üreticiden mi yoksa kişiselleştirilmiş bir tasarımdan mı olduğu belli değil), dört cihaz bağlantısı, 14 arka ışık düzeni ve macOS güvenliği için kilit ekranı kısayolu sunuyor. Alüminyum gövde, çıkarılabilir tuş kapakları ve konfor sağlayan ayarlanabilir ayaklarıyla şık bir tasarıma sahip olan klavye, 2.4GHz USB alıcısı ile dört adede kadar cihazla kullanıma izin veriyor. Klavye hafif, kompakt ve temizlemesi kolay olup hem hareket halinde hem de masa başında kullanım için ideal.
Klavye, 2500 mAh bataryaya sahip ve USB-C portu kullanılarak şarj ediliyor. Kablolu olarak da kullanılabiliyor. Klavye, kullanıcının istediği zaman değiştirebileceği Mac ve Windows tuş başlıklarıyla geliyor.
SM1 Slim fiyatı
Satechi, ilk mekanik klavyesini 100 dolar fiyat etiketiyle satışa sundu. Erken siparişe özel CES20 koduyla %20 indirim mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.