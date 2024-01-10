Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mac bilgisayarlar için kablosuz mekanik klavye: Satechi SM1 Slim

    Satechi, CES 2024'te ilk kablosuz mekanik klavyesini tanıttı. SM1 Slim Mechanical Backlit Bluetooth Keyboard olarak satışa çıkan klavye, aynı anda 4 cihaza bağlanabiliyor.
    satechi sm1 mekanik klavye mac & windows Tam Boyutta Gör
    Satechi, ilk mekanik klavyesini tanıttı. SM1, platformlar arası uyumluluğu, Mac ve Windows sistem desteği, %75’lik çok yönlü düzeniyle öne çıkıyor. Klavye, aynı anda dört cihaza bağlanarak aralarında kesintisiz geçişe izin vermesiyle de dikkat çekici. Bağlantı özelliği, kullanıcıların sıklıkla masaüstü bilgisayar, laptop, tablet ve telefon arasında geçiş yaptığı günümüzün çok cihazlı ortamında kullanışlı.

    SM1 Slim Mechanical Backlit Bluetooth Keyboard özellikleri

    Satechi’nin arkadan aydınlatmalı ince mekanik klavyesi SM1, brown switch (anahtarların Cherry/Gateron gibi tanınan bir üreticiden mi yoksa kişiselleştirilmiş bir tasarımdan mı olduğu belli değil), dört cihaz bağlantısı, 14 arka ışık düzeni ve macOS güvenliği için kilit ekranı kısayolu sunuyor. Alüminyum gövde, çıkarılabilir tuş kapakları ve konfor sağlayan ayarlanabilir ayaklarıyla şık bir tasarıma sahip olan klavye, 2.4GHz USB alıcısı ile dört adede kadar cihazla kullanıma izin veriyor. Klavye hafif, kompakt ve temizlemesi kolay olup hem hareket halinde hem de masa başında kullanım için ideal.

    Klavye, 2500 mAh bataryaya sahip ve USB-C portu kullanılarak şarj ediliyor. Kablolu olarak da kullanılabiliyor. Klavye, kullanıcının istediği zaman değiştirebileceği Mac ve Windows tuş başlıklarıyla geliyor.

    SM1 Slim fiyatı

    Satechi, ilk mekanik klavyesini 100 dolar fiyat etiketiyle satışa sundu. Erken siparişe özel CES20 koduyla %20 indirim mevcut.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 8 saat önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bursa ucuz giyim yerleri futbol takımı satın almak fiyatları kredi kartı limit düşürme sisteme ne zaman düşer hidrolik direksiyon taktırma maliyeti sinyal gücü ve sinyal kalitesi 0

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 12
    Xiaomi Redmi 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    PLANET-AXIS
    PLANET-AXIS
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız