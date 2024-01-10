Tam Boyutta Gör Satechi, ilk mekanik klavyesini tanıttı. SM1, platformlar arası uyumluluğu, Mac ve Windows sistem desteği, %75’lik çok yönlü düzeniyle öne çıkıyor. Klavye, aynı anda dört cihaza bağlanarak aralarında kesintisiz geçişe izin vermesiyle de dikkat çekici. Bağlantı özelliği, kullanıcıların sıklıkla masaüstü bilgisayar, laptop, tablet ve telefon arasında geçiş yaptığı günümüzün çok cihazlı ortamında kullanışlı.

CES 2024'te tanıtılan MSI ürünleri 18 sa. önce eklendi

SM1 Slim Mechanical Backlit Bluetooth Keyboard özellikleri

Satechi’nin arkadan aydınlatmalı ince mekanik klavyesi SM1, brown switch (anahtarların Cherry/Gateron gibi tanınan bir üreticiden mi yoksa kişiselleştirilmiş bir tasarımdan mı olduğu belli değil), dört cihaz bağlantısı, 14 arka ışık düzeni ve macOS güvenliği için kilit ekranı kısayolu sunuyor. Alüminyum gövde, çıkarılabilir tuş kapakları ve konfor sağlayan ayarlanabilir ayaklarıyla şık bir tasarıma sahip olan klavye, 2.4GHz USB alıcısı ile dört adede kadar cihazla kullanıma izin veriyor. Klavye hafif, kompakt ve temizlemesi kolay olup hem hareket halinde hem de masa başında kullanım için ideal.

Klavye, 2500 mAh bataryaya sahip ve USB-C portu kullanılarak şarj ediliyor. Kablolu olarak da kullanılabiliyor. Klavye, kullanıcının istediği zaman değiştirebileceği Mac ve Windows tuş başlıklarıyla geliyor.

SM1 Slim fiyatı

Satechi, ilk mekanik klavyesini 100 dolar fiyat etiketiyle satışa sundu. Erken siparişe özel CES20 koduyla %20 indirim mevcut.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Çevre Birimleri Haberleri

Mac bilgisayarlar için kablosuz mekanik klavye: Satechi SM1 Slim