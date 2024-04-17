Razer BlackWidow V4 Mini HyperSpeed kolay tuş değişimi ile geliyor

Tam Boyutta Gör Kompakt oyuncu klavyelerine ilgisi devam eden Razer firması BlackWidowV4 Mini HyperSpeed modelini duyurdu. Bir önceki mini klavye nesline göre yeni modelde büyük değişiklikler göze çarpmıyor.

Razer BlackWidowV4 Mini HyperSpeed özellikleri ve fiyatı

Razer BlackWidowV4 Mini HyperSpeed kablosuz oyuncu klavyesi yüzde 65 boyutla geliyor. Böylece masa üzerinde oyuncuya daha fazla yer bırakıyor. Ayrıca Razer üçüncü nesil Touch mekani tuş tasarımı da lehimleme gerekmeden kolay bir şekilde değiştirilebiliyor. Tuşlar 80 milyon basışa dayanıklı.

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Klavye 50g tetik baskısı, 2mm tetikleme noktası ve 3.5mm tuşlar arası mesafe ile hem oyun hem yazım için ideal. Ghost Pudding baskı ise daha şeffaf bir tasarıma sahip ve Chroma RGB aydınlatmanın daha iyi görünmesini sağlıyor.

Bluetooth 5.0 teknolojisi ve Razer HyperSpeed 2.4G gecikmeyi en aza indirirken birden fazla cihaza bağlanabiliyor. Tek şarj ile 200 saat kullanılan klavye USB Tip-C kablosu sayesinde kablolu da kullanılabiliyor. Razer BlackWidowV4 Mini HyperSpeed klavye 124$ fiyat etiketine sahip.

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Razer BlackWidow V4 Mini HyperSpeed tanıtıldı: İşte özellikleri