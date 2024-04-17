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    Anlık Bildirim

    Logitech, yapay zeka butonlu yeni faresini ve AI yazılımını tanıttı

    Logitech, ayrı bir yapay zeka butonuna sahip olan yeni Signature AI Edition M750 faresini tanıttı. Farede yer alan özel AI butonu ChatGPT destekli AI Prompt Builder yazılımını çalıştıracak.
    Signature AI Edition M750 fare Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre göre yapay zeka günümüzün RGB’si olma yolunda hızla ilerliyor. RGB ışıkların hemen her şeye yerleştirilmesi gibi yapay zekanın da neredeyse her ürüne eklendiği gibi döneme giriyoruz. Bunun son örneğini ise Logitech ve onun yeni yapay zeka butonuna sahip faresinde görüyoruz. Yeni Logitech Signature AI Edition M750 faresinde bulunan özel bir AI butonu firmanın ChatGPT destekli kendi AI Prompt Builder yazılımını çalıştırmaya yarayacak.

    Logitech yapay zekayı ürünlerine getiriyor

    Logitech, ChatGPT'yi Logi Options+ uygulamasına dahil eden Logi AI Prompt Builder adlı yeni bir aracı piyasaya sürdüğünü duyururken özel AI butonuna sahip ilk faresi Signature AI Edition M750’yi de tanıttı. Logi AI Prompt Builder, kullanıcıların iş akışlarının bir parçası olarak ChatGPT'nin yapay zeka işlevlerine daha kolay erişmelerini sağlayacak.

    Signature AI Edition mouse, kaydırma tekerleğinin altındaki özel AI düğmesinin eklenmesiyle Signature M650 mouse'a çok benziyor. Mouse bu ay Logitech'in web sitesinde M650'den biraz daha pahalı olan 49,99 dolar fiyatla satışa sunulacak. Logi AI Prompt Builder ile kullanıcılara sadece üretken yapay zekaya erişim sağlamayacak aynı zamanda seçilen bir metin üzerinde değişiklikler yapabilecek, özetleyebilecek veya baştan yazabilecek. Kullanıcılar ayrıca kendi istemlerini oluşturabiliyor ve Builder yazılımına herhangi bir ek metin girerek yanıtı özelleştirebiliyor.

    Logi AI Prompt Builder Tam Boyutta Gör
    Logi Options+ üzerinden Logi AI Prompt Builder’a erişmek için Signature AI Edition M750’ye ve gelecekteki yeni Logi ürünlerine ihtiyacınız da bulunmuyor. Logi Options+ ile uyumlu olan bir Logitech klavye veya farede Logi AI Prompt Builder için bir tuş atamak mümkün. Bununla birlikte Logi AI Prompt Builder şimdilik yalnızca ChatGPT ile çalışıyor ve başlangıçta yalnızca İngilizce dilini destekliyor. Firma diğer sohbet robotlarını da sisteme dahil etmek istiyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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