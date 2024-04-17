Logitech, yapay zeka butonlu yeni faresini ve AI yazılımını tanıttı

Tam Boyutta Gör Görünüşe göre göre yapay zeka günümüzün RGB’si olma yolunda hızla ilerliyor. RGB ışıkların hemen her şeye yerleştirilmesi gibi yapay zekanın da neredeyse her ürüne eklendiği gibi döneme giriyoruz. Bunun son örneğini ise Logitech ve onun yeni yapay zeka butonuna sahip faresinde görüyoruz. Yeni Logitech Signature AI Edition M750 faresinde bulunan özel bir AI butonu firmanın ChatGPT destekli kendi AI Prompt Builder yazılımını çalıştırmaya yarayacak.

Logitech yapay zekayı ürünlerine getiriyor

Logitech, ChatGPT'yi Logi Options+ uygulamasına dahil eden Logi AI Prompt Builder adlı yeni bir aracı piyasaya sürdüğünü duyururken özel AI butonuna sahip ilk faresi Signature AI Edition M750’yi de tanıttı. Logi AI Prompt Builder, kullanıcıların iş akışlarının bir parçası olarak ChatGPT'nin yapay zeka işlevlerine daha kolay erişmelerini sağlayacak.

Signature AI Edition mouse, kaydırma tekerleğinin altındaki özel AI düğmesinin eklenmesiyle Signature M650 mouse'a çok benziyor. Mouse bu ay Logitech'in web sitesinde M650'den biraz daha pahalı olan 49,99 dolar fiyatla satışa sunulacak. Logi AI Prompt Builder ile kullanıcılara sadece üretken yapay zekaya erişim sağlamayacak aynı zamanda seçilen bir metin üzerinde değişiklikler yapabilecek, özetleyebilecek veya baştan yazabilecek. Kullanıcılar ayrıca kendi istemlerini oluşturabiliyor ve Builder yazılımına herhangi bir ek metin girerek yanıtı özelleştirebiliyor.

Tam Boyutta Gör Logi Options+ üzerinden Logi AI Prompt Builder’a erişmek için Signature AI Edition M750’ye ve gelecekteki yeni Logi ürünlerine ihtiyacınız da bulunmuyor. Logi Options+ ile uyumlu olan bir Logitech klavye veya farede Logi AI Prompt Builder için bir tuş atamak mümkün. Bununla birlikte Logi AI Prompt Builder şimdilik yalnızca ChatGPT ile çalışıyor ve başlangıçta yalnızca İngilizce dilini destekliyor. Firma diğer sohbet robotlarını da sisteme dahil etmek istiyor.

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Logitech, yapay zeka butonlu yeni faresini ve yazılımını tanıttı