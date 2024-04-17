Logitech, yapay zeka butonlu yeni faresini ve AI yazılımını tanıttı

Logitech yapay zekayı ürünlerine getiriyor
Logitech, ChatGPT'yi Logi Options+ uygulamasına dahil eden Logi AI Prompt Builder adlı yeni bir aracı piyasaya sürdüğünü duyururken özel AI butonuna sahip ilk faresi Signature AI Edition M750’yi de tanıttı. Logi AI Prompt Builder, kullanıcıların iş akışlarının bir parçası olarak ChatGPT'nin yapay zeka işlevlerine daha kolay erişmelerini sağlayacak.
Signature AI Edition mouse, kaydırma tekerleğinin altındaki özel AI düğmesinin eklenmesiyle Signature M650 mouse'a çok benziyor. Mouse bu ay Logitech'in web sitesinde M650'den biraz daha pahalı olan 49,99 dolar fiyatla satışa sunulacak. Logi AI Prompt Builder ile kullanıcılara sadece üretken yapay zekaya erişim sağlamayacak aynı zamanda seçilen bir metin üzerinde değişiklikler yapabilecek, özetleyebilecek veya baştan yazabilecek. Kullanıcılar ayrıca kendi istemlerini oluşturabiliyor ve Builder yazılımına herhangi bir ek metin girerek yanıtı özelleştirebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)