P67'lerin Komutanı Savaş Alanına Vardı: MSI Big Bang Marshal

Sandy Bridge Platformundaki En Gelişmiş Anakart

Oyuncuların ve üst seviye kullanıcıların yeni Sandy Bridge işlemcilerinden tam anlamıyla yararlanabilmek için ihtiyaç duydukları anakart sonunda vardı. Dünyaca ünlü anakart üreticisi

MSI, Big Bang Marshal anakartını bugün resmi olarak duyurdu. Alanında gerçek kalite standartlarını tanımlayan Big Bang Marshal en iyi kalite için MSI’ın 2. Nesil Askeri Sınıf bileşenerinikullanıyor. Anakartın çarpıcı özellikleri arasında çoklu ekran kartı konfigürasyonları için 8 adet PCI-E 2.0 x16 yuvası bulunuyor. Creative’in en üst seviye X-Fi MB2 sesteknolojisi ile donatılan anakart, oyuncuların en önemli üç ihtiyacını, kararlılık, performans ve ses kalitesini karşılamak üzere tasarlandı.

24 faz DrMOS güç tasarımı ile kuvvetlendirilen Big Bang-Marshal üst seviye hız aşırtma ve kararlılık arayanlar için ideal çözüm. İki adet 8 pin CPU ve 6 pin VGA ekstra güç girişi sayesinde muazzam bir güç kapasitesi sunan Marshal, Sandy Bridge platformlarda hız aşırtma ve kararlılık isteyenler için mükemmel performans sunuyor.

8 Adet PCI-E 2.0 x16 Yuvası ile Benzersiz Video Performansı

Big Bang serisinin geleneğini devam ettiren Marshal, 8 adet PCI-E 2.0 x16 yuvasıyla yüksek video performansı ve rakiplerinde olmayan bir terfi kapasitesi sunuyor. AMD’nin CrossfireX ve NVIDIA’nın SLI çoklu ekran kartı konfigürasyonlarını destekleyen Marshal, MSI’ın Fuzion teknolojisi ile farklı grafik çekirdekli ekran kartlarını da aynı anda kullanmanıza izin veriyor.

Creative X-Fi MB2 ile Benzersiz Ses Performansı

Ses effektlerinde de Big Bang serisindeki Creative X-Fi teknolojisi kullanma geleneği devam ediyor. Big Bang Marshal, X-Fi MB2 ses teknolojisini içinde barıdırırken beraberinde gelen EAX 5.0 teknolojilerini de destekliyor. EAX Voice ile kullanıcılar mikrofondan konuştuklarında sesleri bulundukları ortama bağlı olarak değişiyor. EAX PurePath ise oyun geliştiricilere oyundaki basların ve tizlerin hangi hoparlörden çıkacağına kadar tüm kontrolü teslim ediyor. EAX MacroFX kısa mesafeli ses efektlerini kusursuz oluştururken oyunculara mükemmel bir ses performansı sağlıyor. Aynı zamanda Hollywood filmlerinde sıklıkla kullanılan TXH TruStudio Pro standartlarını da destekleyen Big Bang Marshal, ister sinema filmi olsun, ister PC oyunu en üst ses kalitesini garanti ediyor.

Military Class II Bileşenler ile Benzersiz Kalite

Big Bang Marshal MSI’ın yeni Military Class II bileşenlerini kullanıyor. Yüksek standartlara uygun bu “Askeri Sınıf II” bileşenler sırasıyla Hi-c Cap, SFC ve Solid Cap’ten oluşuyor. Anakartın kullanım süresini ve dayanıklılığını kat ve kat artıran bu parçaların oyuncular için en önemli iki kriterin yerine getirilmesini sağlıyor, kalite ve kararlılık.

Üst Seviye Kullanıcılar için Üst Seviye Güç Tasarımı

Hız aşırtma esnasında CPU’nun ihtiyaç duyduğu gücü temiz ve verimli bir şekilde karşılamak için Big Bang-Marshal 24 faz DrMOS güç tasarımı ile geliyor. Ekran kartı içinse ekstradan 6 pin güç yuvası çoklu ekran kartı konfigürasyonları ve ekran kartı hız aşıtma için hazırda bekliyor. MSI’ın “Cease-Fire” PCI-e anahtarları ise PCI-e yollarını kolayca kapatıp açmaya yarıyor. Ekran kartını test eden kullanıcılar böylece kolayca diğer yolları kapatabiliyorlar.

Birinci Sınıf Soğutma Performansı ve Tasarım

Big Bang Marshal’ın ısı çukuru da MSI’ın Askeri Sınıf konseptiyle uyum sağlıyor. Bir savaş uçağının soğutma sistemini andıran ve 8 mm’lik PuperPipe ısı borusu teknolojisini kullanan Marshal, işlemci etrafındaki bileşenler için maksimum soğutmayı hedefliyor.

MSI'a Özel Teknolojiler

Yukardaki birçok teknolojiye ek olarak yeni Big Bang Marshal aynı zamanda MSI’ın birçok P67/H67 anakartlarında kullandığı birçok MSI’a özel teknolojiye ev sahipliği yapıyor. OC Genie II ile kullanıcılar bir saniyede hız aşırtma yaparlarken ClickBIOS UEFI arabirimi BIOS’un fare ile yönetilmesine Windows’un daha hızlı başlatılmasına izin veriyor. Super Charger ise i-Pad, iPhone BlackBerry ve benzeri birçok cihaz bilgisayar uykudayken bile 3 kat hızlı şarj ediyor. Winki 3 arabirimi ise Windows’u başlatmadan internet, video konferans gibi birçok uygulamaya kolayca erişim sağlıyor. Tüm bu özellikleri ile Big Bang Marshal oyuncuların kaçırmaması gereken bir anakart olarak ortaya çıkıyor.

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