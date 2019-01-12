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PUBG temalı bluetooth hoparlör

4 ay
7,4b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Şimdiye kadar pek çok Bluetooth hoparlör gördük ama bu defa biraz daha farklı bir modelle karşı karşıyayız. Oyuncular için geliştirilen bu model, PUBG'deki Spetsnaz miğferinden esinlenmiş.
Oyuncu aksesuarları geliştiren Gamesir, PUBG oyunu ile özdeşleşen Spetsnaz miğferinden esinlenen yeni bir bluetooth hoparlör geliştirdi. Biz de görünce, oyun tutkunları için paylaşmak istedik, detayları ve ses kalitesi videomuzda. 

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Cute Hentai 4 ay
Vietnam'da bir site satışını yapıyor. Bugünün vietnam dongu ile 186 liraya geliyor. Hadi kargo ıvır zıvır ile 200 lira de.
Asıl sıkıntı siteye üye olmakta değil, TR'ye gönderim var mı ve varsa takipli kargo desteği var mı vb.
Çünkü alım aşamasında hiçbir şey anlaşılmıyor. Vietnam'ın kullandığı dili çözerdim fakat riske girmek istemiyorum.
Sol tarafta istenenler tahmin ettiğiniz üzere alıcı bilgileri vs...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Cute Hentai 4 ay
Oyun içerisinde yerden zor buluyoruz, işin komik yanı uçaktan atılan box'ı lootlarken tak diye alıyorum çanta ve yelek ile ve ortalıkta kimsede yok. :)
Merak ettim nerede satılıyor diye bir araştırma yapacağım. (:
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FEARTR 4 ay
haberi gördüm bi pubg atayım.
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danlabilic 4 ay
şu pubg sıkmadı mı artık
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Biyturs_OnSr 4 ay danlabilic
Ring of Elysium varken yüzüne bakılmaz.
Şu güne kadar F2P bir oyun, ücretli bir oyundan fazla iyi olmaz diye düşünüyordum ama adamlar yapmış. PUBG aklımın ucundan bile geçmiyor artık.
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AnadoluEfes 4 ay
Level 3 kask yapmışlar :D
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