PUBG temalı bluetooth hoparlör

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Şimdiye kadar pek çok Bluetooth hoparlör gördük ama bu defa biraz daha farklı bir modelle karşı karşıyayız. Oyuncular için geliştirilen bu model, PUBG'deki Spetsnaz miğferinden esinlenmiş.
Oyuncu aksesuarları geliştiren Gamesir, PUBG oyunu ile özdeşleşen Spetsnaz miğferinden esinlenen yeni bir bluetooth hoparlör geliştirdi. Biz de görünce, oyun tutkunları için paylaşmak istedik, detayları ve ses kalitesi videomuzda.
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Asıl sıkıntı siteye üye olmakta değil, TR'ye gönderim var mı ve varsa takipli kargo desteği var mı vb.
Çünkü alım aşamasında hiçbir şey anlaşılmıyor. Vietnam'ın kullandığı dili çözerdim fakat riske girmek istemiyorum.
Sol tarafta istenenler tahmin ettiğiniz üzere alıcı bilgileri vs...
Merak ettim nerede satılıyor diye bir araştırma yapacağım. (:
Şu güne kadar F2P bir oyun, ücretli bir oyundan fazla iyi olmaz diye düşünüyordum ama adamlar yapmış. PUBG aklımın ucundan bile geçmiyor artık.