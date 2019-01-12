PUBG temalı bluetooth hoparlör

Şimdiye kadar pek çok Bluetooth hoparlör gördük ama bu defa biraz daha farklı bir modelle karşı karşıyayız. Oyuncular için geliştirilen bu model, PUBG'deki Spetsnaz miğferinden esinlenmiş.

Oyuncu aksesuarları geliştiren Gamesir, PUBG oyunu ile özdeşleşen Spetsnaz miğferinden esinlenen yeni bir bluetooth hoparlör geliştirdi. Biz de görünce, oyun tutkunları için paylaşmak istedik, detayları ve ses kalitesi videomuzda.