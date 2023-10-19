Bluetooth hoparlör tavsiyesi için en iyi ses bombaları (2023)

Müzik dinlemek, hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak ses kalitesi ve taşıma kolaylığı gibi faktörler, müzik keyfimizi etkileyebilir. Bu yüzden bluetooth hoparlörler, günümüzde oldukça popüler bir seçenek haline gelmiştir. Bu yazıda, en iyi bluetooth hoparlör modellerini, özelliklerini ve fiyatlarını sizin için inceledik. En iyi ses bombası almak isteyenler ve “En iyi ses bombası hangisi?” diyenler bu yazıyı kaçırmayın!

Ses bombası yorumları dikkate alındığında; en iyi ses bombası markaları sıralamasında Bang & Olufsen, JBL ve Anker bulunuyor. 2023’te satın alınabilecek bluetooth hoparlör tavsiyesi olarak ise Bang & Olufsen Beosound A1, JBL Charge 5 ve Anker SoundCore Flare II modelleri ucuz ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla sıkça öneriliyor.

1️⃣ Bang & Olufsen Beosound A1 (2.nesil)

Tam Boyutta Gör Bang & Olufsen Beosound A1, su geçirmez, taşınabilir, sesli asistanlı ve mikrofonlu en iyi ses bombası olarak öne çıkıyor. Küçük ve şık tasarımıyla her yere sığabilen bu hoparlör, Bang & Olufsen imzalı güçlü bir ses sunuyor. En iyi bluetooth hoparlör markaları arasında olan Bang & Olufsen, Beosound A1’in bu ikinci neslinde pil performansını, su direncini ve ses kalitesini geliştirmiş durumda.

Amazon Alexa sesli asistanı sayesinde sesle kontrol imkanı sunan hoparlör, 2 adet 30W çıkış gücüyle 360 derece çok yönlü ses sunuyor. Bluetooth 5.1 üzerinden bağlanan hoparlör 92 dB ses seviyesi sunuyor. 18 saate kadar pil ömrü vadeden cihazda IP67 su ve toza dayanıklılık sertifikası da bulunuyor. Bang & Olufsen Beosound A1 ses bombası fiyatı ise 8.497 TL.

2x 30W çıkış gücü

360 derece ses

Amazon Alex

92 dB ses seviyesi

18 saat pil ömrü (2,75 saatte tam şarj)

IP67 suya ve toza dayanıklılık

Bluetooth 5.1, aptX Adaptive, AAC

133 x 46 x 133 mm

558 g

Bang & Olufsen Beosound A1 kullanıcı yorumları 💭

👨 Hem ses çıkışı mükemmel hem de mikrofonu mükemmel. Zoom toplantısında otomatik olarak konuşma ayarına geçiyor

👩 Boyutuna göre ses yüksekliği ve en önemlisi de ses kalitesi çok çok iyi.

2️⃣ JBL Charge 5

Tam Boyutta Gör En iyi JBL hoparlör modellerinden birisi olan JBL Charge 5, en iyi taşınabilir hoparlör arayanlar için eksiksiz özellikler sunuyor. Özellikle dış ortamda net ve canlı bir ses vaat eden JBL Charge 5, aynı zamanda suya ve toza karşı dayanıklılık da sunuyor. Bluetooth 5.1 bağlantısı ile akıllı telefonlar, tabletler veya diğer cihazlarla kolayca eşleşebilen en iyi JBL bluetooth hoparlör, pil ömrü konusunda da iddialı. 20 saate kadar pil ömrü sunan cihaz, tasarım olarak da oldukça şık. Cihaz ayrıca bir powerbank olarak da kullanılabiliyor. En çok tercih edilen ses bombası modelleri arasında olan JBL Charge 5 fiyatı ise 5.739 TL.

20 saat pil ömrü

94 dB ses seviyesi

IP67 suya ve toza dayanıklılık

Bluetooth 5.1, A2DP 1.3 ve AVRCP 1.6

30W woofer, 10W tweeter

223 x 96.5 x 94 mm

960 g

JBL Charge 5 kullanıcı yorumları 💭

👨 Teknede açık havada oldukça iyi, en önemli artısı da powerbank gibi kullanılabilmesi.

👩İndirim sırasında iki adet aldım. Evde stereo olarak kullanıyorum. Sahne hissi inanılmaz derecede kuvvetli. Baslar dengeli. Asla baskın değil, tam tadında.

3️⃣ Anker SoundCore Flare II

Tam Boyutta Gör En iyi fiyat performans bluetooth hoparlör modelleri arasındaki Anker SoundCore Flare II, dikey tasarımıyla ve 360 derece ses iletim özelliğiyle dikkat çekiyor. Müziğinizin ritmine göre değişen ışık gösterisi özelliğine sahip olan ürün, IPX7 suya dayanıklılık sayesinde, dökülmelere, yağmura ve hatta suya tamamen daldırmaya dayanabiliyor. Birden fazla, daha doğrusu 100’den fazla hoparlörü birbirine bağlamayı sağlayan PartyCast özelliğinin yanında SoundCore Flare II, BassUp teknolojisi ile bu alanda da öne çıkıyor. Ses bombası kullanıcı yorumları göz önüne alındığında ses bombası öneri arayışında olanlar için SoundCore Flare II ideal bir ürün konumunda. Son olarak Anker SoundCore Flare II fiyatı ise 1.799 TL.

360 derece ses

Ritme göre ışıklandırma

IPX7 suya dayanıklılık

Soundroce uygulaması

Bluetooth 5.1

12 saat pil ömrü (3,5 saatte tam şarj)

2x 10W ses çıkışı

85 dB ses seviyesi

89 x 89 x 160 mm

585 g

Anker SoundCore Flare II kullanıcı yorumları 💭

👨 Son seste sıfır cızırtı, inanılmaz net bir ses alıyorsunuz. Kulaklığımda Anker’di hoparlörde de bu markayı tercih ettim. Eğer bu fiyat bandında bir ürün alacaksanız boşuna araştırıp kafa yormaya gerek yok 360 uzamsalı iliklerinize kadar hissediyorsunuz

👩Çok uzun süreler boyunca araştırdım ve bu ürünü tercih ettim. Bu ürünü tercih etme sebebim yoğun kullanıcı yorumları, (yerli yabancı) rtings gibi test firmalarının ürüne verdikleri puanlar ve muadili olan ürünlerden en az iki kat daha ucuz olmasıydı.

4️⃣ JBL Go 3

Tam Boyutta Gör JBL GO 3 herhangi bir sırt çantasına sorunsuz şekilde sığan 8.7 x 7.5 x 4.1 cm ölçüsündeki minimal boyutlara sahip. Aynı zamanda ürün sadece 209 gram ağırlığında, dolayısıyla bireysel kullanım için oldukça avantajlı. Ofiste, evde, duşta ve sporda kullanmak için ideal olan JBL Go 3, en iyi taşınabilir bluetooth hoparlör modelleri arasında yer alıyor. Geniş renk yelpazesine sahip olan model, IPx7 ve IP6x direncine de sahip. Dolayısıyla su ve tozlara karşı dayanıklılık sağlıyor. Pil ömrü tarafındaysa 5 saatlik bir kullanım sunuyor. Cihazın tam şarj olması ise yaklaşık 2 saat sürüyor. Küçük olmasının yanında cihazın ses gücü de hayli yüksek. Eğer küçük bir ürün arıyorsanız ve hangi ses bombası almalı diye düşünüyorsanız JBL Go 3 en güzel bluetooth hoparlörler arasında. Son olarak JBL Go 3 fiyatı ise 1.322 TL.

Minimal tasarım

4.2W ses çıkışı

85 dB ses seviyesi

5 saat pil ömrü (2 saatte tam şarj)

IPx7 ve IP6x suya/toza dayanıklılık

Bluetooth 5.1

87.5 x75 x41.3 mm

209 g

JBL Go 3 kullanıcı yorumları 💭

👨 Efsane iyi bir ürün, JBL kalitesi. Ürünü 1 buçuk senedir kullanıyorum. Ses, bas, ses düzeyi çok iyi.

👩 Arkadaşlar ürün süper. Kendisi avuç kadar ama süper sesi var hem yüksek hem çok iyi sesi var herkese tavsiye ederim.

5️⃣ Anker Soundcore Motion BOOM

Tam Boyutta Gör En iyi ses bombası markası listesinde tepelerde olan Anker’in Soundcore Motion BOOM modeli dış mekan için yüksek çözünürlüklü ve kaliteli ses deneyimi vadediyor. 30W stereo ses çıkış gücündeki Motion Boom'un sürücüleri, fark edilir derecede daha yüksek netliğe sahip sesler oluşturabiliyor. BassUp teknolojisi ile daha güçlü basslar tercih edenleri tatmin eden ürün, aynı zamanda IPX7 suya dayanıklılık direncine sahip. Ve ürün suya düşse bile suda batmıyor ve su üzerinde yüzüyor. Soundcore Motion Boom belki de kamp ortamları için en iyi bluetooth hoparlör modeli olabilir. Zira 24 saat gibi yüksek pil ömrü ile uzun süreli kullanım vadediyor. Anker Soundcore Motion BOOM fiyatı ise 3.189 TL.

Stereo 30W ses çıkışı

Bass yükseltme teknolojisi

Bluetooth 5.0

Soundcore uygulaması

24 saat pil ömrü

93 dB ses seviyesi

IPX7 ile suya dayanıklık, suya batmama özelliği

‎346 x 148 x 200 mm

2 kg

Anker Soundcore Motion BOOM kullanıcı yorumları 💭

👨 Her yönden başarılı bir cihaz. Ses kalitesi oldukça iyi, bassların gücü ve derinliği harika Telefon görüşmesi bile çok iyi…

👩 Ürün mükemmel bas kalitesi ve tiz kalitesi gerçekten boyundan büyük. Bu paraya inanın daha iyi bir cihaz yok. Kullanmaya başladığım andan itibaren hastası oldum.

6️⃣ Xiaomi Mini 2 BT

Tam Boyutta Gör Listemizdeki en ucuz ses bombası olan Xiaomi Mini 2, uygun fiyatlı ses bombası önerisi arayanlar için çok uygun. Xiaomi Mini 2, oldukça küçük bir boyuta sahip olmasıyla birlikte 2W ses çıkış gücü ile iyi bir ses performansı sunuyor. Cebe sığacak yapıda olan ürün, Bluetooth 4.2 üzerinden telefonunuza bağlanıyor. Dahili mikrofonu ile telefon görüşmesi imkanı sunan ürün, bu küçücük yapısına rağmen 4 saatlik pil ömrü vadediyor. Cihazın fiyatı, çoğu eksiğini kapatıyor diyebiliriz ancak şarj bağlantısı olarak micro USB’nin kullanıldığını da belirtmeden geçmeyelim. Bu arada Xiaomi Mini 2 fiyatı ise 289 TL.

4 saate kadar pil ömrü

2W ses çıkışı

53 dB ses seviyesi

Bluetooth 4.2

52 x 52 x 25 mm

58 g

Xiaomi Mini 2 BT kullanıcı yorumları 💭

👨 Ürünün performansına gelecek olursak çok tok bi sesi var. Film izlerken çok güzel oluyor. Tiz bi sesi yok. At çantana götür her yere çok minnoş bir şey 🐣🥰

👩 Bu boyuta rağmen çok çok iyi sesi var. Açık havada bile tam seste çevrenizi rahatsız edebilirsiniz. Fiyat, performans ve taşınabilirlik olarak çok uygun.

7️⃣ LG XBOOM Go PL2

Tam Boyutta Gör Bluetooth hoparlör tavsiye listelerinin vazgeçilmez isimlerinden olan LG, taşınabilir hoparlör tavsiye listemize XBOOM Go PL5 modeli ile giriyor. Kauçuk kaplamalı şık, yuvarlak tasarımıyla ele oturan üründe LG birkez daha Meridian ses çözümlerini sunuyor. Dolby ile uzun vadeli bir iş birliği ve teknoloji ortağı olan Meridian’in kayıpsız paketleme teknolojisi ve kalite onaylı teknolojileriyle harmanlanan LG XBOOM Go PL2, IPX5 derecesi ile su dökülmelerine dayanıklılık sağlıyor. 10 saatlik pil ömrü sunan ürün, aynı zamanda ikili olarak birbirine de bağlanabiliyor. Google Asistan ve Siri desteğiyle sesle kontrol imkanı suna Go PL2 ile telefon aramalarını da cevaplayabilirsiniz. LG XBOOM Go PL2 fiyatı ise 2.365 TL.

Bluetooth 5.1, AAC, SBC

Aux 3.5mm

10 saat pil ömrü

Meridian ses çözümleri

Sound boost

5W çıkış gücü

IPX5 suya danıklılık

160 x 132 x 113 mm

350 g

LG XBOOM Go PL2 kullanıcı yorumları 💭

👨 Ses kalitesi çok iyi. Ürün gayet kaliteli temiz bir sese sahip. Malzeme kalitesi de gayet iyi.

👩 Gayet iyi güzel ve kaliteli. Ses kalitesi de jbl go 2 ve 3 ten bence daha iyi. Sound boost özelliği mükemmel çalışıyor.

8️⃣ Bose SoundLink Revolve II

Tam Boyutta Gör En iyi ses bombası ve bluetooth hoparlör markası olan Bose, SoundLink Revolve II ürünü ile kullanıcıların ses kalitesi en iyi bluetooth hoparlör sunmayı başarıyor. En iyi bass veren bluetooth hoparlör modellerinden birisi olan SoundLink Revolve II, aynı zamanda en pahalı bluetooth hoparlör modelleriarasında yer alıyor. Ancak tüm bunları kompakt yapısında ve 360 derece ses iletimiyle birlikte yapıyor. Su ve toza karşı (IP55) dayanıklı olan ürün, tek şarjda 13 saat kullanım sunuyor. Dahili mikrofonu ile arama yapma/yanıtlama veya sesli asistana erişim sunan SoundLink Revolve II, Bose Connect uygulaması üstünden kolay bir Bluetooth kontrolü sağlıyor, iki SoundLink hoparlörünü birbiriyle eşleştirerek ister Parti Modu, ister Stereo Modunu kullanmanızı mümkün kılıyor.

Siri & Google Asistan desteği

13 saat pil ömrü

74 dB ses seviyesi

360 derece ses

IP55 suya ve toza karşı dayanıklılık

Bluetooth, NFC ve Wireless bağlantısı

Bluetooth 4.2

Bose Connect uygulaması

8.2 x 8.2 x 15.2 cm

660 gram

Bose SoundLink Revolve II kullanıcı yorumları 💭

👨 360 derece ses özelliği beni mutlu etti. Pratik, hafif, sarji uzun süre gidiyor. Ses kalitesinden memnun kaldım.

👩 Canlı çalıyormuş gibi ses veren derin baslar ve net tizlerle odayı müzikle dolduran mükemmel ekipman. Her yere taşınabilecek ve kurulabilecek kadar küçük. Uzun zamandır hayalini kurduğum Bose sesi!

9️⃣ JBL Clip 4

Tam Boyutta Gör Sağlam, kullanışlı ve havalı bir görünüm arayanlar için JBL Clip 4 en iyi seçeneklerden birisi. En iyi fiyat performans ses bombası modellerinden olan ürün, 10 saate kadar müzik çalma imkanı sunuyor. Üstelik bunu küçük boyutuyla yapıyor. Üründe bulunan klips sayesinde çantanıza takılabilen JBL Clip 4, IP67 sayesinde suya da dayanıklı. Çeşitli renk seçeneklerine sahip JBL Clip 4, ses konusunda hayli güçlü. En kaliteli bluetooth hoparlör modellerinden olan JBL Clip 4’in fiyatı ise 2.049 TL.

10 saate kadar pil ömrü

Kompakt ve dayanıklı tasarım

IP67 ile suya dayanıklılık

5W ses çıkışı

84 dB ses gücü

WiFi, Bluetooth 5.1, A2DP 1.3, AVRCP 1.6

8.6 x 13.5 x 4.6 cm

239 g

JBL Clip 4 kullanıcı yorumları 💭

👨 Siz de benim gibi Jbl Go 3 ve Jbl Clip 4 arasında kaldıysanız kesinlikle Clip 4 tercih edin. Clip 4 tam bir ses canavarı. El kadar bir cihazdan bu kadar yüksek sesin bu kadar net çıkması beni şaşırttı doğrusu.

👩Çok araştırmadan aldım, daha önce JBL markasını deneyimlediğim için tereddüt etmedim. Hafif, şık ve güzel bir cihaz. Ses kalitesi optimum, bu hafiflikte gayet kaliteli ses veriyor.

🔟 Sony SRS-XG300

Tam Boyutta Gör Sony’nin ses konusundaki gücünden bahsetmemize gerek yok. Ses kalitesi en iyi bluetooth hoparlör modelleri arasında olan Sony SRS-XG300, her yönüyle en iyi ses bombası diyebilirim. Hızlı şarj, yüksek ses, yüksek bass, yüksek pil ömrü ve çok daha fazlası üründe bulunuyor. Geri çekilebilir koluyla taşıması kolay olan Sony SRS-XG300, 25 saate kadar şarj süresi sunuyor. Sadece 10 dakikada 70 dakika müzik çalma süresi sağlayan ürün, aynı zamanda telefonlarda gördüğümüz Pil bakım özelliğine de sahip. Bu sayede pili aşırı şarjdan korumuş oluyorsunuz ve uzun yıllar pili sağlıklı bırakmış oluyorsunuz.

Woofer’lar, ön tweeter’lar ve pasif radyatörlerle güçlü baslar ve net vokaller sunan SRS-XG300, dairesel olmayan sürücü yapısıyla hem daha fazla basınç hem de daha az bozulma sağlıyor. IP67 sınıfında olan XG300 da suya ve toza dayanıklı. Ortam aydınlatması ile ritme göre senkronize ışıklandırma sunan en iyi bass veren bluetooth hoparlör, sesli asistanlara da bağlanabiliyor. Bu sayede istediğiniz kontörlü sağlayabilir veya bağlantı üzerinden çağrıları yanıtlayabilirsiniz.

25 saat pil ömrü

10 dakika şarj ile 70 dakikalık müzik

IP67 suya ve toza dayanıklılık

Party Connect

Ritmik ışıklandırma

Eller serbest görüşme

Akıllı telefon şarjı

2 x 8 W çıkış

95 dB ses yüksekliği

Clear Audio+, MEGA BASS, LIVE SOUND ses modları

Bluetooth 5.2 A2DP, AVRCP, HFP, SSP profilleri ve SBC, AAC, LDAC kodek

Sony SRS-XG300 kullanıcı yorumları 💭

👨 Cihaz mükemmel, sesi inanılmaz güçlü ve kaliteli, cihaz çok ergonomik, şarjı çok iyi ve acayip şık, başka markalarla hiç uğraşmayın aradığınız şey bu...

👩 Hem sıya toza dayanıklı, hem 25 saat şarjı dayanıyor (ışıkları kapalıyken), gayet yeterli ses kalitesi, taşınması basit.

Rehberin sonuna geldik. Verdiğimiz ürünlere yakında başlayacak efsane kasım indirim döneminde ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz. Bu rehberde, en iyi ses bombası markaları ve modelleri hakkında bilgi verdik. Ses bombası olarak da bilinen bluetooth hoparlörler, kablosuz ve taşınabilir olmaları sayesinde müzik keyfinizi her yere taşımanızı sağlar. Bu hoparlörler arasında Bang & Olufsen, JBL, Anker ve Sony gibi dünyaca ünlü markaların ürünleri bulunuyor. Ayrıca her bir hoparlörün kullanıcı yorumlarına ve fiyat karşılaştırmalarına da yer verdik. Umarım bu rehber size en iyi bluetooth hoparlör seçiminde yardımcı olur. Bu modeller arasından size en uygun olanı seçmek için öncelikle ihtiyaçlarınızı ve bütçenizi belirlemeniz gerekiyor.

En iyi mouse önerileri 2 gün önce eklendi

Ses Bombası/Bluetooth hoparlör alırken dikkat edilmesi gerekenler ❗

Tam Boyutta Gör Ses bombaları ve Bluetooth hoparlörler, müzik ve ses deneyiminizi taşınabilir bir şekilde geliştiren harika cihazlardır. Ancak, doğru ürünü seçmek için bazı önemli faktörleri göz önünde bulundurmanız gerekmekte. Ses kalitesi, pil ömrü, suya dayanıklılık, tasarım ve fiyat gibi kriterleri göz önünde bulundurarak karar vermeniz daha kolay olacaktır. Ayrıca kullanıcı yorumlarına ve fiyat karşılaştırmalarına da bakarak daha iyi bir fikir edinebilirsiniz.

1. Ses kalitesi 🔉

Ses kalitesi, her zaman öncelikli bir faktördür. Ürünün ses kalitesini değerlendirmek için inceleme ve kullanıcı yorumlarına göz atabilirsiniz. Aynı zamanda hoparlörün ne gibi teknik özelliklere sahip olduğunu mutlaka kontrol edin. Ancak unutmayın, ses kalitesi en iyi bluetooth hoparlörü tamamen sizin beklentileriniz belirleyecektir. Bir başkası için tatmin edici olmayan bir deneyim, sizin için tamamen yeterli olabilir. Bu nedenle, hoparlör seçimi yapmadan önce mümkünse ürünü denemenizi tavsiye ederiz.

2. Pil ömrü 🔋

Pil ömrü, taşınabilir bir hoparlörün en önemli özelliklerinden biridir. Ne kadar süreyle kullanabileceğinizi kontrol etmek önemlidir, özellikle seyahat ederken. Sonuç olarak, en iyi taşınabilir hoparlörü kullanacağınız her yerde her zaman bir priz bulunmayabilir. Bu nedenle, uzun pil ömrüne sahip bir cihaz tercih etmek en sağlıklı seçenek olacaktır.

3. Dayanıklılık ve su geçirmezlik 🚿

Eğer açık hava etkinlikleri veya plaj partileri için kullanacaksanız, su geçirmez bir hoparlör seçmek önemlidir. Ayrıca, darbelere ve çevresel etkilere karşı dayanıklı olan modeller tercih edilebilir. Bu özellikleri belirleyen IP (Ingress Protection) koduna bakabilirsiniz. IP kodu, hoparlörün suya ve toza karşı ne kadar dayanıklı olduğunu gösterir. IP kodu IPX0 ile IPX8 arasında değişir. IPX0 hiçbir koruma sağlamazken, IPX8 tam koruma sağlar. IP kodu ne kadar yüksekse, hoparlörün dayanıklılığı da o kadar iyidir.

4. Bağlantı seçenekleri 🔗

En kaliteli bluetooth hoparlör, kablosuz bağlantı ile cihazlarınıza bağlanır. En iyi ses bombası veya bluetooth hoparlör alırken, cihazın farklı girişlere sahip olması da avantaj sağlar. NFC, AUX, MicroSD, Radyo gibi özellikleri olan hoparlörler seçmek isteyebilirsiniz. NFC özelliği sayesinde cihazınızı hoparlöre dokundurarak kolayca eşleştirebilirsiniz. AUX girişi sayesinde cihazınızda bluetooth olmasa bile kablo ile bağlantı kurabilirsiniz. MicroSD girişi sayesinde hafıza kartından müzik dinleyebilirsiniz. Bluetooth sürümü olarak 4.2 ve daha üstü güncel sürümleri kullanmak ses kalitesinde de önemli etkilere sahiptir.

En İyi Ses Bombası & Bluetooth Hopalör Önerileri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 26417

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En iyi ses bombası & bluetooth hoparlör tavsiyeleri