Bluetooth hoparlör tavsiyesi için en iyi ses bombaları (2023)

- En iyi ses bombaları (Bluetooth hoparlörler) 💯
- 1️⃣ Bang & Olufsen Beosound A1 (2.nesil)
- 2️⃣ JBL Charge 5
- 3️⃣ Anker SoundCore Flare II
- 4️⃣ JBL Go 3
- 5️⃣ Anker Soundcore Motion BOOM
- 6️⃣ Xiaomi Mini 2 BT
- 7️⃣ LG XBOOM Go PL2
- 8️⃣ Bose SoundLink Revolve II
- 9️⃣ JBL Clip 4
- 🔟 Sony SRS-XG300
- Ses Bombası/Bluetooth hoparlör alırken dikkat edilmesi gerekenler ❗
- 1. Ses kalitesi 🔉
- 2. Pil ömrü 🔋
- 3. Dayanıklılık ve su geçirmezlik 🚿
- 4. Bağlantı seçenekleri 🔗
- Yorumlar
Müzik dinlemek, hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak ses kalitesi ve taşıma kolaylığı gibi faktörler, müzik keyfimizi etkileyebilir. Bu yüzden bluetooth hoparlörler, günümüzde oldukça popüler bir seçenek haline gelmiştir. Bu yazıda, en iyi bluetooth hoparlör modellerini, özelliklerini ve fiyatlarını sizin için inceledik. En iyi ses bombası almak isteyenler ve “En iyi ses bombası hangisi?” diyenler bu yazıyı kaçırmayın!
|Marka - Model 🤖
|Fiyat 🏷️
|Bang Olufsen Beosound A1
|8.497 TL
|JBL Charge 5
|5.739 TL
|Anker SoundCore Flare II
|1.799 TL
|JBL Go 3
|1.322 TL
|Anker Soundcore Motion BOOM
|3.189 TL
|Xiaomi Mini 2
|289 TL
|LG XBOOM Go PL2
|2.365 TL
|Bose SoundLink Revolve II
|6.139 TL
|JBL Clip 4
|2.049 TL
|Sony SRS-XG300
|4.990 TL
|JBL Flip 5
|3.559 TL
Ses bombası yorumları dikkate alındığında; en iyi ses bombası markaları sıralamasında Bang & Olufsen, JBL ve Anker bulunuyor. 2023’te satın alınabilecek bluetooth hoparlör tavsiyesi olarak ise Bang & Olufsen Beosound A1, JBL Charge 5 ve Anker SoundCore Flare II modelleri ucuz ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla sıkça öneriliyor.
1️⃣ Bang & Olufsen Beosound A1 (2.nesil)
Amazon Alexa sesli asistanı sayesinde sesle kontrol imkanı sunan hoparlör, 2 adet 30W çıkış gücüyle 360 derece çok yönlü ses sunuyor. Bluetooth 5.1 üzerinden bağlanan hoparlör 92 dB ses seviyesi sunuyor. 18 saate kadar pil ömrü vadeden cihazda IP67 su ve toza dayanıklılık sertifikası da bulunuyor. Bang & Olufsen Beosound A1 ses bombası fiyatı ise 8.497 TL.
- 2x 30W çıkış gücü
- 360 derece ses
- Amazon Alex
- 92 dB ses seviyesi
- 18 saat pil ömrü (2,75 saatte tam şarj)
- IP67 suya ve toza dayanıklılık
- Bluetooth 5.1, aptX Adaptive, AAC
- 133 x 46 x 133 mm
- 558 g
Bang & Olufsen Beosound A1 kullanıcı yorumları 💭
👨 Hem ses çıkışı mükemmel hem de mikrofonu mükemmel. Zoom toplantısında otomatik olarak konuşma ayarına geçiyor
👩 Boyutuna göre ses yüksekliği ve en önemlisi de ses kalitesi çok çok iyi.
2️⃣ JBL Charge 5
- 20 saat pil ömrü
- 94 dB ses seviyesi
- IP67 suya ve toza dayanıklılık
- Bluetooth 5.1, A2DP 1.3 ve AVRCP 1.6
- 30W woofer, 10W tweeter
- 223 x 96.5 x 94 mm
- 960 g
JBL Charge 5 kullanıcı yorumları 💭
👨 Teknede açık havada oldukça iyi, en önemli artısı da powerbank gibi kullanılabilmesi.
👩İndirim sırasında iki adet aldım. Evde stereo olarak kullanıyorum. Sahne hissi inanılmaz derecede kuvvetli. Baslar dengeli. Asla baskın değil, tam tadında.
3️⃣ Anker SoundCore Flare II
- 360 derece ses
- Ritme göre ışıklandırma
- IPX7 suya dayanıklılık
- Soundroce uygulaması
- Bluetooth 5.1
- 12 saat pil ömrü (3,5 saatte tam şarj)
- 2x 10W ses çıkışı
- 85 dB ses seviyesi
- 89 x 89 x 160 mm
- 585 g
Anker SoundCore Flare II kullanıcı yorumları 💭
👨 Son seste sıfır cızırtı, inanılmaz net bir ses alıyorsunuz. Kulaklığımda Anker’di hoparlörde de bu markayı tercih ettim. Eğer bu fiyat bandında bir ürün alacaksanız boşuna araştırıp kafa yormaya gerek yok 360 uzamsalı iliklerinize kadar hissediyorsunuz
👩Çok uzun süreler boyunca araştırdım ve bu ürünü tercih ettim. Bu ürünü tercih etme sebebim yoğun kullanıcı yorumları, (yerli yabancı) rtings gibi test firmalarının ürüne verdikleri puanlar ve muadili olan ürünlerden en az iki kat daha ucuz olmasıydı.
4️⃣ JBL Go 3
- Minimal tasarım
- 4.2W ses çıkışı
- 85 dB ses seviyesi
- 5 saat pil ömrü (2 saatte tam şarj)
- IPx7 ve IP6x suya/toza dayanıklılık
- Bluetooth 5.1
- 87.5 x75 x41.3 mm
- 209 g
JBL Go 3 kullanıcı yorumları 💭
👨 Efsane iyi bir ürün, JBL kalitesi. Ürünü 1 buçuk senedir kullanıyorum. Ses, bas, ses düzeyi çok iyi.
👩 Arkadaşlar ürün süper. Kendisi avuç kadar ama süper sesi var hem yüksek hem çok iyi sesi var herkese tavsiye ederim.
5️⃣ Anker Soundcore Motion BOOM
- Stereo 30W ses çıkışı
- Bass yükseltme teknolojisi
- Bluetooth 5.0
- Soundcore uygulaması
- 24 saat pil ömrü
- 93 dB ses seviyesi
- IPX7 ile suya dayanıklık, suya batmama özelliği
- 346 x 148 x 200 mm
- 2 kg
Anker Soundcore Motion BOOM kullanıcı yorumları 💭
👨 Her yönden başarılı bir cihaz. Ses kalitesi oldukça iyi, bassların gücü ve derinliği harika Telefon görüşmesi bile çok iyi…
👩 Ürün mükemmel bas kalitesi ve tiz kalitesi gerçekten boyundan büyük. Bu paraya inanın daha iyi bir cihaz yok. Kullanmaya başladığım andan itibaren hastası oldum.
6️⃣ Xiaomi Mini 2 BT
- 4 saate kadar pil ömrü
- 2W ses çıkışı
- 53 dB ses seviyesi
- Bluetooth 4.2
- 52 x 52 x 25 mm
- 58 g
Xiaomi Mini 2 BT kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürünün performansına gelecek olursak çok tok bi sesi var. Film izlerken çok güzel oluyor. Tiz bi sesi yok. At çantana götür her yere çok minnoş bir şey 🐣🥰
👩 Bu boyuta rağmen çok çok iyi sesi var. Açık havada bile tam seste çevrenizi rahatsız edebilirsiniz. Fiyat, performans ve taşınabilirlik olarak çok uygun.
7️⃣ LG XBOOM Go PL2
- Bluetooth 5.1, AAC, SBC
- Aux 3.5mm
- 10 saat pil ömrü
- Meridian ses çözümleri
- Sound boost
- 5W çıkış gücü
- IPX5 suya danıklılık
- 160 x 132 x 113 mm
- 350 g
LG XBOOM Go PL2 kullanıcı yorumları 💭
👨 Ses kalitesi çok iyi. Ürün gayet kaliteli temiz bir sese sahip. Malzeme kalitesi de gayet iyi.
👩 Gayet iyi güzel ve kaliteli. Ses kalitesi de jbl go 2 ve 3 ten bence daha iyi. Sound boost özelliği mükemmel çalışıyor.
8️⃣ Bose SoundLink Revolve II
- Siri & Google Asistan desteği
- 13 saat pil ömrü
- 74 dB ses seviyesi
- 360 derece ses
- IP55 suya ve toza karşı dayanıklılık
- Bluetooth, NFC ve Wireless bağlantısı
- Bluetooth 4.2
- Bose Connect uygulaması
- 8.2 x 8.2 x 15.2 cm
- 660 gram
Bose SoundLink Revolve II kullanıcı yorumları 💭
👨 360 derece ses özelliği beni mutlu etti. Pratik, hafif, sarji uzun süre gidiyor. Ses kalitesinden memnun kaldım.
👩 Canlı çalıyormuş gibi ses veren derin baslar ve net tizlerle odayı müzikle dolduran mükemmel ekipman. Her yere taşınabilecek ve kurulabilecek kadar küçük. Uzun zamandır hayalini kurduğum Bose sesi!
9️⃣ JBL Clip 4
- 10 saate kadar pil ömrü
- Kompakt ve dayanıklı tasarım
- IP67 ile suya dayanıklılık
- 5W ses çıkışı
- 84 dB ses gücü
- WiFi, Bluetooth 5.1, A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- 8.6 x 13.5 x 4.6 cm
- 239 g
JBL Clip 4 kullanıcı yorumları 💭
👨 Siz de benim gibi Jbl Go 3 ve Jbl Clip 4 arasında kaldıysanız kesinlikle Clip 4 tercih edin. Clip 4 tam bir ses canavarı. El kadar bir cihazdan bu kadar yüksek sesin bu kadar net çıkması beni şaşırttı doğrusu.
👩Çok araştırmadan aldım, daha önce JBL markasını deneyimlediğim için tereddüt etmedim. Hafif, şık ve güzel bir cihaz. Ses kalitesi optimum, bu hafiflikte gayet kaliteli ses veriyor.
🔟 Sony SRS-XG300
Woofer’lar, ön tweeter’lar ve pasif radyatörlerle güçlü baslar ve net vokaller sunan SRS-XG300, dairesel olmayan sürücü yapısıyla hem daha fazla basınç hem de daha az bozulma sağlıyor. IP67 sınıfında olan XG300 da suya ve toza dayanıklı. Ortam aydınlatması ile ritme göre senkronize ışıklandırma sunan en iyi bass veren bluetooth hoparlör, sesli asistanlara da bağlanabiliyor. Bu sayede istediğiniz kontörlü sağlayabilir veya bağlantı üzerinden çağrıları yanıtlayabilirsiniz.
- 25 saat pil ömrü
- 10 dakika şarj ile 70 dakikalık müzik
- IP67 suya ve toza dayanıklılık
- Party Connect
- Ritmik ışıklandırma
- Eller serbest görüşme
- Akıllı telefon şarjı
- 2 x 8 W çıkış
- 95 dB ses yüksekliği
- Clear Audio+, MEGA BASS, LIVE SOUND ses modları
- Bluetooth 5.2 A2DP, AVRCP, HFP, SSP profilleri ve SBC, AAC, LDAC kodek
Sony SRS-XG300 kullanıcı yorumları 💭
👨 Cihaz mükemmel, sesi inanılmaz güçlü ve kaliteli, cihaz çok ergonomik, şarjı çok iyi ve acayip şık, başka markalarla hiç uğraşmayın aradığınız şey bu...
👩 Hem sıya toza dayanıklı, hem 25 saat şarjı dayanıyor (ışıkları kapalıyken), gayet yeterli ses kalitesi, taşınması basit.
Rehberin sonuna geldik. Verdiğimiz ürünlere yakında başlayacak efsane kasım indirim döneminde ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz. Bu rehberde, en iyi ses bombası markaları ve modelleri hakkında bilgi verdik. Ses bombası olarak da bilinen bluetooth hoparlörler, kablosuz ve taşınabilir olmaları sayesinde müzik keyfinizi her yere taşımanızı sağlar. Bu hoparlörler arasında Bang & Olufsen, JBL, Anker ve Sony gibi dünyaca ünlü markaların ürünleri bulunuyor. Ayrıca her bir hoparlörün kullanıcı yorumlarına ve fiyat karşılaştırmalarına da yer verdik. Umarım bu rehber size en iyi bluetooth hoparlör seçiminde yardımcı olur. Bu modeller arasından size en uygun olanı seçmek için öncelikle ihtiyaçlarınızı ve bütçenizi belirlemeniz gerekiyor.
Ses Bombası/Bluetooth hoparlör alırken dikkat edilmesi gerekenler ❗
1. Ses kalitesi 🔉
Ses kalitesi, her zaman öncelikli bir faktördür. Ürünün ses kalitesini değerlendirmek için inceleme ve kullanıcı yorumlarına göz atabilirsiniz. Aynı zamanda hoparlörün ne gibi teknik özelliklere sahip olduğunu mutlaka kontrol edin. Ancak unutmayın, ses kalitesi en iyi bluetooth hoparlörü tamamen sizin beklentileriniz belirleyecektir. Bir başkası için tatmin edici olmayan bir deneyim, sizin için tamamen yeterli olabilir. Bu nedenle, hoparlör seçimi yapmadan önce mümkünse ürünü denemenizi tavsiye ederiz.
2. Pil ömrü 🔋
Pil ömrü, taşınabilir bir hoparlörün en önemli özelliklerinden biridir. Ne kadar süreyle kullanabileceğinizi kontrol etmek önemlidir, özellikle seyahat ederken. Sonuç olarak, en iyi taşınabilir hoparlörü kullanacağınız her yerde her zaman bir priz bulunmayabilir. Bu nedenle, uzun pil ömrüne sahip bir cihaz tercih etmek en sağlıklı seçenek olacaktır.
3. Dayanıklılık ve su geçirmezlik 🚿
Eğer açık hava etkinlikleri veya plaj partileri için kullanacaksanız, su geçirmez bir hoparlör seçmek önemlidir. Ayrıca, darbelere ve çevresel etkilere karşı dayanıklı olan modeller tercih edilebilir. Bu özellikleri belirleyen IP (Ingress Protection) koduna bakabilirsiniz. IP kodu, hoparlörün suya ve toza karşı ne kadar dayanıklı olduğunu gösterir. IP kodu IPX0 ile IPX8 arasında değişir. IPX0 hiçbir koruma sağlamazken, IPX8 tam koruma sağlar. IP kodu ne kadar yüksekse, hoparlörün dayanıklılığı da o kadar iyidir.
4. Bağlantı seçenekleri 🔗
En kaliteli bluetooth hoparlör, kablosuz bağlantı ile cihazlarınıza bağlanır. En iyi ses bombası veya bluetooth hoparlör alırken, cihazın farklı girişlere sahip olması da avantaj sağlar. NFC, AUX, MicroSD, Radyo gibi özellikleri olan hoparlörler seçmek isteyebilirsiniz. NFC özelliği sayesinde cihazınızı hoparlöre dokundurarak kolayca eşleştirebilirsiniz. AUX girişi sayesinde cihazınızda bluetooth olmasa bile kablo ile bağlantı kurabilirsiniz. MicroSD girişi sayesinde hafıza kartından müzik dinleyebilirsiniz. Bluetooth sürümü olarak 4.2 ve daha üstü güncel sürümleri kullanmak ses kalitesinde de önemli etkilere sahiptir.
En İyi Ses Bombası & Bluetooth Hopalör Önerileri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 26417Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.